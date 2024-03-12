ФАС возбудила дело против S7 из-за неисполнения предупреждения о разработке ценовой политики Статьи редакции
По мнению регулятора, перевозчик безосновательно продаёт билеты одного и того же класса по разной цене.
- ФАС возбудила дело в отношении АО «Авиакомпания «Сибирь» (юрлицо S7). Ведомство сообщило, что перевозчик не исполнил предупреждение о разработке коммерческой политики, по которой устанавливаются цены не билеты.
- Документ, среди прочего, должен предусматривать правила определения допустимого уровня отклонения от «экономически обоснованного» уровня цен.
- ФАС вынесла S7 предупреждение о разработке ценовой политики в сентябре 2023 года. После этого компания обратилась в суд, чтобы оспорить действия регулятора, следует из данных картотеки арбитражных дел.
- В январе 2024-го Арбитражный суд оставил в силе предупреждение ФАС. Служба указала, что перевозчик продаёт билеты в рамках одного подкласса тарифа по разной стоимости. При этом различия в цене не связаны с дополнительными расходами авиакомпании, отмечали в ведомстве.
- По мнению ФАС, в действиях S7 есть признаки злоупотребления доминирующим положением. В случае установления вины, компании грозит штраф.
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Эх, теперь подтянут под один ценник, но по верхней границе.
Достал уже своими высерами, как бабка старая
За языком следи. Две жалобы на твой комментарий, и ты улетаешь в бан.
А вы цензор или жалобщик?
Да это твинк поцреота.
Зачем Вы так с уважаемыми людь... роботами ?
Так им ухх
Кто быстрее и раньше , того и тапки
Ухх, так им