Право
Артур Томилко

ФАС возбудила дело против S7 из-за неисполнения предупреждения о разработке ценовой политики Статьи редакции

По мнению регулятора, перевозчик безосновательно продаёт билеты одного и того же класса по разной цене.

  • ФАС возбудила дело в отношении АО «Авиакомпания «Сибирь» (юрлицо S7). Ведомство сообщило, что перевозчик не исполнил предупреждение о разработке коммерческой политики, по которой устанавливаются цены не билеты.
  • Документ, среди прочего, должен предусматривать правила определения допустимого уровня отклонения от «экономически обоснованного» уровня цен.
  • ФАС вынесла S7 предупреждение о разработке ценовой политики в сентябре 2023 года. После этого компания обратилась в суд, чтобы оспорить действия регулятора, следует из данных картотеки арбитражных дел.
  • В январе 2024-го Арбитражный суд оставил в силе предупреждение ФАС. Служба указала, что перевозчик продаёт билеты в рамках одного подкласса тарифа по разной стоимости. При этом различия в цене не связаны с дополнительными расходами авиакомпании, отмечали в ведомстве.
  • По мнению ФАС, в действиях S7 есть признаки злоупотребления доминирующим положением. В случае установления вины, компании грозит штраф.

#новости #фас #s7

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Эх, теперь подтянут под один ценник, но по верхней границе.

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Oleg Bannikov

Достал уже своими высерами, как бабка старая

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Буквоед

За языком следи. Две жалобы на твой комментарий, и ты улетаешь в бан.

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Zloy Sniper

А вы цензор или жалобщик?

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Вадим Д.

Да это твинк поцреота.

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Сладкий Бубалех

Зачем Вы так с уважаемыми людь... роботами ?

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Посмотрим

Так им ухх

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Ольга Юренкова
перевозчик безосновательно продаёт билеты одного и того же класса по разной цене.-как они выбирают кому продать по дороже?) Вот этот мне нахамил ему продам по дороже,ой ,а это милая девушка -ей по дешевле 🤣🤣🤣 Так что ли?)
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Vlad

Кто быстрее и раньше , того и тапки

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Посмотрим

Ухх, так им

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7 комментариев
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