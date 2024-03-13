ЕС снял санкции с сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа Статьи редакции
О соответствующих планах ранее сообщали источники Reuters.
- Изменения опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Решение вступит в силу «на следующий день после публикации», то есть 14 марта 2024 года. Вместе с Воложем из списка исключили ещё несколько физлиц, среди которых бывший вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц.
- В феврале 2024 года Reuters рассказывало, что аргументы против Воложа в судебных разбирательствах «ослабли» благодаря согласованию раздела «Яндекса».
- Евросоюз внёс Воложа в санкционный список 3 июня 2022 года из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства России.
- После этого Волож ушёл с поста главы группы и руководящих должностей в её международных дочерних структурах, а также покинул совет директоров. Последний тогда же заявил, что «окажет поддержку Аркадию».
- В августе 2023-го сооснователь «Яндекса» опубликовал заявление против действий России в Украине. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути», — заявил тогда он.
- ЕС пересматривает санкционный список раз в полгода. В сентябре 2023 года, например, санкции сняли с четырёх россиян, в том числе с бывшего главы Ozon Александра Шульгина.
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Қазақстаннан израильдік кәсіпкер болғаныңыз жақсы.
От души братка рахмет рахмет сау бол волейбол баскетбол гандбол футбол анау мынау сыир бузау узен блесен гой видал туда сюда видал там джин га бам тудыги дыги дыги дан тангуро тынга дан дам.
Пошел он в жопу этот ваш Яндекс, главный Монополист Страны
Ох, а то все переживали: как он там, не открылась ли язва от волнений.
Уже была эта новость месяц назад. Повторяетесь, батенька.
Месяц назад предполагалось лишь, а сейчас - факты. Разницу замечаете?
А что случилось?
А ведь у меня проблемы с Авито, кто нибудь готов посетовал бы что делать то
Да-да, разорвал все связи с Яндексом, верим. Как и Тигран, который посадил вместо себя в свой кабинет Савиновского и думает что никто теперь не догадается, кто рулит компанией.
взамен вся внутренняя документация, переписка, секреты компании и тд.
Вот так - когда есть деньги, санкции снимают. А остальные - сидите, копите бабло европейским чиновникам.
78 показов, 6 лайков 😆 средний класс недоволен 😆
Разве обычно больше? Думал реакцию ставит 1 из 20 максимум
Возможно, так и есть. Но просто недоволен ))