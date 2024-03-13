Право
Полина Лааксо

ЕС снял санкции с сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа Статьи редакции

О соответствующих планах ранее сообщали источники Reuters.

  • Изменения опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Решение вступит в силу «на следующий день после публикации», то есть 14 марта 2024 года. Вместе с Воложем из списка исключили ещё несколько физлиц, среди которых бывший вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц.
  • В феврале 2024 года Reuters рассказывало, что аргументы против Воложа в судебных разбирательствах «ослабли» благодаря согласованию раздела «Яндекса».
Аркадий Волож. Источник фото: «РИА Новости»
  • Евросоюз внёс Воложа в санкционный список 3 июня 2022 года из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства России.
  • После этого Волож ушёл с поста главы группы и руководящих должностей в её международных дочерних структурах, а также покинул совет директоров. Последний тогда же заявил, что «окажет поддержку Аркадию».
  • В августе 2023-го сооснователь «Яндекса» опубликовал заявление против действий России в Украине. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути», — заявил тогда он.
  • ЕС пересматривает санкционный список раз в полгода. В сентябре 2023 года, например, санкции сняли с четырёх россиян, в том числе с бывшего главы Ozon Александра Шульгина.

#новости #аркадийволож #яндекс

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14 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Қазақстаннан израильдік кәсіпкер болғаныңыз жақсы.

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Андрей Вечерний

От души братка рахмет рахмет сау бол волейбол баскетбол гандбол футбол анау мынау сыир бузау узен блесен гой видал туда сюда видал там джин га бам тудыги дыги дыги дан тангуро тынга дан дам.

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Ainyr Zalilov

Пошел он в жопу этот ваш Яндекс, главный Монополист Страны

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Вадим Д.

Ох, а то все переживали: как он там, не открылась ли язва от волнений.

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Александр Кайт

Уже была эта новость месяц назад. Повторяетесь, батенька.

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Вася Пражкин

Месяц назад предполагалось лишь, а сейчас - факты. Разницу замечаете?

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Fred Han

А что случилось?

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Игорь Исламов

А ведь у меня проблемы с Авито, кто нибудь готов посетовал бы что делать то

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Артур Кожевников

Да-да, разорвал все связи с Яндексом, верим. Как и Тигран, который посадил вместо себя в свой кабинет Савиновского и думает что никто теперь не догадается, кто рулит компанией.

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Mike Amir

взамен вся внутренняя документация, переписка, секреты компании и тд.

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Вася Пражкин

Вот так - когда есть деньги, санкции снимают. А остальные - сидите, копите бабло европейским чиновникам.

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Наталья Касимова

78 показов, 6 лайков 😆 средний класс недоволен 😆

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Konstantine Gerasimov

Разве обычно больше? Думал реакцию ставит 1 из 20 максимум

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Наталья Касимова

Возможно, так и есть. Но просто недоволен ))

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