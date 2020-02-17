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Галина Мубаракшина
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Суд в Германии наложил временный запрет на вырубку леса для строительства завода Tesla под Берлином Материал редакции

Судебный запрет может сдвинуть сроки запуска объекта, который запланирован на 2021 год.

  • Высший административный суд Берлина и Бранденбурга наложил временный запрет на лесозаготовку для строительства первого в Европе завода по производству электромобилей Tesla под Берлином. Об этом сообщает Bloomberg.

  • Суд Берлина и Бранденбурга отменил решение суда нижестоящей инстанции, который отклонил ходатайство участников экологической группы Gruene Liga Brandenburg. Активисты пытаются помешать начатой вырубке деревьев. Суд вынесет решение по жалобе в ближайшие дни, уточняет Bloomberg. «Не стоит думать, что обращение активистов за юридической защитой не имеет шансов на успех», — цитирует Reuters заявление суда.

  • Строительство завода Gigafactory предусматривает уничтожение 92 га леса, пишет Reuters. Вырубка была согласована, но разрешение на строительство завода компания ещё не получила. Она начала расчищать площадку на свой страх и риск, уточняет издание.

  • До 18 февраля Tesla и правительство Бранденбурга обязаны ответить на судебный запрос. Об этом в своём аккаунте в Twitter рассказал министр экономики, труда и энергетики Бранденбурга Йорг Штайнбах. 13 февраля он сообщал о начале подготовки к строительству завода.

  • Судебный запрет может нарушить график компании, согласно которому завод должен заработать в середине 2021 года, уточняет Bloomberg. Tesla планирует производить 500 тысяч автомобилей в год и даст работу 12 тысячам человек. В ноябре 2019 года глава компании Илон Маск сообщал, что помимо машин Model Y завод будет производить двигатели и батареи.

#новость #tesla

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24 комментария
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Vladimir Chyorniy

8

Экологи запрещают строительство завода по производству двигателей без внутренного сгорания. Какая ирония и безрассудство.

Интересно кто платит этим экологам, чтобы они ложились под неугодные спонсорам экскаваторы?)

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Виталий Гололобов

Vladimir
24

Мне кажется, вырубка леса для экологичного производства выглядит не менее иронично.

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Михаил Леонтян

Виталий
6

Стоит отметить, что Илон уточнил про эту компенсацию в виде столько же посаженных деревьев.

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Виталий Гололобов

Михаил
0

Вопрос без сарказма - а где именно он обещал их высадить? Так же под Берлином? Если нет, то какое дело жителям Берлина до подобных обещаний?

Ответить

Михаил Леонтян

Виталий
0

Данной информацией не владею, обратитесь к Илону.

Ответить

Vladimir Chyorniy

Виталий
1

Чтобы что-то построить нужно что-то разрушить. Считаю тут win win для всех кроме производителей автомобилей на ДВС

Ответить

Виталий Гололобов

Vladimir
0

Ну беглый гуглёж показал, что в Германии вполне себе есть и заброшенные производства, и пустыри. Я понимаю причины, по которым завод планируется именно в том месте, а не на месте какого-нибудь разрушенного завода, но о ситуации win-win тут говорить вряд ли приходится.

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Güero

Виталий
1

К тому же, производство батарей и солнечных панелей ни капли не экологично

Ответить

Михаил Леонтян

Güero
0

Нужно же с чего-то начинать. За счёт старых технологий построят новые, которые будут приносить энергию. А вот уже за счёт новых технологий будут меняться старые.. 🤔

Ответить

Виталий Гололобов

Güero
0

Нужно помнить, что электротранспорт как минимум позволяет улучшить экологию мегаполисов. Для многих крупных городов вынос источников смога за пределы жилых зон является вопросом жизненной необходимости.

Ответить

BearStrikesBack

6

В ноябре 2019 года глава компании Илон Маск сообщал, что помимо машин Model Y завод будет производить двигатели и батареи.

Какое экологичное производство намечается

Ответить

Олег

BearStrikesBack
–4

А я думал, Рогозин, а оказывается, Маск. Ну, ну.

Ответить

Коля Павельев

3

Срочно вызывайте Чирикову, немецкий лес должен быть свободным от посягательств коррумпированных олигархов. 

Как читателям vc, нам бы хотелось предостеречь Илона от необдуманных действий и разгона протестующих

Ответить

Сослан Сакшин

1

Ну и правильно, пускай у себя в Аризоне леса вырубает

Ответить

Roman Platonov

–1

Ну наложил и наложил

Ответить

Вася Пражкин

Roman
–1
Ответить

Комментарий удален

Andrew Simon

Светлана
1

Лучшеб вы википедию скопипастили, право слово.

Ответить

Карим Томаев

0

Вставляют палки в колеса

Ответить

Vladimir Panfilovich

0

Зачем делать целую новость если еще даже нет окончательного решения суда. Такое ощущение, что на vc идет автоматический перепост всех новостей с некоторыми кейвордами :)

Ответить

Denis Smirnov

Vladimir
0

Так запрет ведь уже нвложил. И это может сдвинуть сроки постройки нового завода. Акции Теслы поползут вниз. 

Ответить

Anton Reut

0

Экология - это товар для господ за океаном, а что там в Европе будет твориться - похуй. Вот примерно так рассуждают манагеры Маска.

Ответить

Олег Якунин

0

Ну что, акции должны упасть

Ответить

Konstantin K

0

О, почти как в моем регионе. Вырубают леса, исключают из охранных зон.
Тоже для развития бизнеса и тд и тп.
Люди также пишут иски в суд.

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Ivano Digital

0

У нас во дворе по программе Благоустройство улицы, вырубили все высокорослые деревья, а по программе "Миллион деревьев" посадили три куста.

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