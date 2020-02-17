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Судебный запрет может сдвинуть сроки запуска объекта, который запланирован на 2021 год.
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга наложил временный запрет на лесозаготовку для строительства первого в Европе завода по производству электромобилей Tesla под Берлином. Об этом сообщает Bloomberg.
Суд Берлина и Бранденбурга отменил решение суда нижестоящей инстанции, который отклонил ходатайство участников экологической группы Gruene Liga Brandenburg. Активисты пытаются помешать начатой вырубке деревьев. Суд вынесет решение по жалобе в ближайшие дни, уточняет Bloomberg. «Не стоит думать, что обращение активистов за юридической защитой не имеет шансов на успех», — цитирует Reuters заявление суда.
Строительство завода Gigafactory предусматривает уничтожение 92 га леса, пишет Reuters. Вырубка была согласована, но разрешение на строительство завода компания ещё не получила. Она начала расчищать площадку на свой страх и риск, уточняет издание.
До 18 февраля Tesla и правительство Бранденбурга обязаны ответить на судебный запрос. Об этом в своём аккаунте в Twitter рассказал министр экономики, труда и энергетики Бранденбурга Йорг Штайнбах. 13 февраля он сообщал о начале подготовки к строительству завода.
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Vladimir Chyorniy
Экологи запрещают строительство завода по производству двигателей без внутренного сгорания. Какая ирония и безрассудство.
Интересно кто платит этим экологам, чтобы они ложились под неугодные спонсорам экскаваторы?)
Виталий ГололобовVladimir
Мне кажется, вырубка леса для экологичного производства выглядит не менее иронично.
Михаил ЛеонтянВиталий
Стоит отметить, что Илон уточнил про эту компенсацию в виде столько же посаженных деревьев.
Виталий ГололобовМихаил
Вопрос без сарказма - а где именно он обещал их высадить? Так же под Берлином? Если нет, то какое дело жителям Берлина до подобных обещаний?
Михаил ЛеонтянВиталий
Данной информацией не владею, обратитесь к Илону.
Vladimir ChyorniyВиталий
Чтобы что-то построить нужно что-то разрушить. Считаю тут win win для всех кроме производителей автомобилей на ДВС
Виталий ГололобовVladimir
Ну беглый гуглёж показал, что в Германии вполне себе есть и заброшенные производства, и пустыри. Я понимаю причины, по которым завод планируется именно в том месте, а не на месте какого-нибудь разрушенного завода, но о ситуации win-win тут говорить вряд ли приходится.
GüeroВиталий
К тому же, производство батарей и солнечных панелей ни капли не экологично
Михаил ЛеонтянGüero
Нужно же с чего-то начинать. За счёт старых технологий построят новые, которые будут приносить энергию. А вот уже за счёт новых технологий будут меняться старые.. 🤔
Виталий ГололобовGüero
Нужно помнить, что электротранспорт как минимум позволяет улучшить экологию мегаполисов. Для многих крупных городов вынос источников смога за пределы жилых зон является вопросом жизненной необходимости.
BearStrikesBack
В ноябре 2019 года глава компании Илон Маск сообщал, что помимо машин Model Y завод будет производить двигатели и батареи.
Какое экологичное производство намечается
ОлегBearStrikesBack
А я думал, Рогозин, а оказывается, Маск. Ну, ну.
Коля Павельев
Срочно вызывайте Чирикову, немецкий лес должен быть свободным от посягательств коррумпированных олигархов.
Как читателям vc, нам бы хотелось предостеречь Илона от необдуманных действий и разгона протестующих
Сослан Сакшин
Ну и правильно, пускай у себя в Аризоне леса вырубает
Roman Platonov
Ну наложил и наложил
Вася ПражкинRoman
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Andrew SimonСветлана
Лучшеб вы википедию скопипастили, право слово.
Карим Томаев
Вставляют палки в колеса
Vladimir Panfilovich
Зачем делать целую новость если еще даже нет окончательного решения суда. Такое ощущение, что на vc идет автоматический перепост всех новостей с некоторыми кейвордами :)
Denis SmirnovVladimir
Так запрет ведь уже нвложил. И это может сдвинуть сроки постройки нового завода. Акции Теслы поползут вниз.
Anton Reut
Экология - это товар для господ за океаном, а что там в Европе будет твориться - похуй. Вот примерно так рассуждают манагеры Маска.
Олег Якунин
Ну что, акции должны упасть
Konstantin K
О, почти как в моем регионе. Вырубают леса, исключают из охранных зон.
Тоже для развития бизнеса и тд и тп.
Люди также пишут иски в суд.
Ivano Digital
У нас во дворе по программе Благоустройство улицы, вырубили все высокорослые деревья, а по программе "Миллион деревьев" посадили три куста.