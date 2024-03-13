Право
Артур Томилко

Европейский парламент одобрил закон о регулировании ИИ — он запрещает системы распознавания лиц в общественных местах Статьи редакции

Совет ЕС может утвердить его в мае 2024 года.

  • Документ, согласованный странами-членами ЕС в декабре 2023 года, принят большинством голосов депутатов Европарламента. Он разделяет существующие системы ИИ на три категории — с низким риском, высоким и неприемлемым.
  • Первые никак не будут регулировать. Вторые, в число которых входят беспилотные автомобили, медицинские приборы с применением ИИ и другие, должны будут соответствовать «определённым требованиям». Использование разработок с неприемлемым риском запретят.
  • Закон вводит запрет на использование систем распознавания лиц и «биометрической идентификации» в общественных местах, а также систем распознавания эмоций в учебных заведениях и на работе. Кроме того, документ ограничивает использование ИИ для обработки резюме, отмечает Bloomberg. Правоохранительные органы не смогут использовать ИИ для прогнозирования преступлений.
  • Разработчики генеративных моделей должны будут проходить проверку на соответствие требованиям «прозрачности» и авторского права. Созданный нейросетями контент обяжут маркировать как созданный ИИ.
  • Компании, которые используют ИИ, должны будут оценивать потенциальные риски с точки зрения «здоровья, безопасности, фундаментальных прав, окружающей среды, демократии и верховенства закона».
  • Документ может быть утверждён Советом ЕС в мае 2024 года, пишет The Verge. Он вступит в силу через 20 дней после опубликования. У стран-членов ЕС будет 12 месяцев для введения правил в отношении «ИИ общего назначения» и 36 месяцев для систем с высоким риском.

#новости #ес #законы

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11 комментариев
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 Орбитальный Тигр

Звучит как закон из параллельной вселенной.
Молодцы.

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Alexey Melikhov

В наше время почти и есть параллельная вселенная 🤷‍♂️

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Владимир Королёв

В Китае такой закон можно даже не вводить, они все на одно лицо.

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S.Capusta

У них, я думаю, безо всяких законов уже давно все работает.

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Zloy Sniper

Хорошая тема. Придется столько камер менять.

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Uzabila

Ой, да ладно.

Управлениями массами будет работать по традиционной схеме. Сначала сделаем вид, что заботимся о народе, запретим распознавание лиц. Потом разыграем какое-нибудь происшествие и скажем "вот могли бы поймать негодяев, но лица ведь не распознавали по воле народа"... И народ такой - "отменить запретить". И всё, снова включат всё что надо. А что? Это же не мы, это народ захотел по своей доброй воле.

Классика современного управления массами.

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Framework Юзернеймович

И можно понять почему

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Дмитрий Зима

А у нас Максут наоборот распознаванием лиц сегодня хвастался

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Zloy Marketolog

Европа: запрещает системы распознавания лиц в общественных местах
Россия: втыкает системы распознавания лиц в каждый подъезд

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Uzabila

Потому как здесь работает так, а там немного по другому. Здесь в РФ можно не париться о мнении людей, а там обязательно нужно сделать вид, что паришься. А в итоге сделают и там и там ровно так как надо.

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ArtYk.inTrade

А в России такая система уже давно стоит, называется режим и не надо светить своей харей за тобой и так придут.

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