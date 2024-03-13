Владимир Путин отменил передачу долей иностранцев в «Данон» во временное управление Росимущества Статьи редакции
В феврале FT узнала о планах Danone продать российские активы.
- Документ опубликован на портале правовых актов. Он признаёт недействительными пункты президентского указа о передаче во временное управление Росимущества долей иностранцев в российской «дочке» Danone.
- В июле 2023 года Владимир Путин передал доли иностранцев в «Данон Россия» и «Балтике» во временное управление. В частности, Росимущество получило около 83,3 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих компании Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тысяч акций, принадлежащих ООО «Данон трейд».
- После этого «Данон Россия» возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. Новым руководителем «Балтики» назначили Таймураза Боллоева, который возглавлял предприятие с 1991 по 2004 годы.
- В феврале 2024 года FT узнала о планах французской Danone продать российский бизнес компании «Вамин Татарстан». Она принадлежит Минтимеру Мингазову, который вошёл в совет директоров российской «Данон Россия» после её передачи во временное управление Росимущества.
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Не понятно, он теперь извиниться должен или нет?
Так понятно написано, что ничего не понятно.
Скорее всего, сняли временное управление Росимущества, чтобы продажей занимался сам "Данон" (как бы сам, продавать будет Якуб Закриев).
Сейчас схему обкатают, и Балтику так же продадут.
Как в анекдоте, а ручки то, вот они!!
100%
Одни неруси ска везде. Какого ххя собственно говоря?! Где русские собственники??
На "СВО".
Это хороший знак?
Короче, в итоге бизнес с 18 заводами и десятками лет инвестиций купит за 200 лимонов талантливый сын молочного короля Татарстана, по совместительству друг видного чеченца
Тоже сначала так подумал, но думаю нам тут сейчас пояснят почему это в любом случае плохо 😁
А вы не стесняйтесь, объясните всем почему это хорошо!;)))
Не, это просто отлично!
Во-первых, как раньше говорили: ну свалят они, а люди и оборудование останется у нас. Ну вот, они свалили.
Во-вторых, другие иностранные инвесторы увидят, что все работает, и как ломанут вкладывать деньги в новые и новые производства. Только успевай вводить внешнее управление!
Ну и в третьих, это про просто юридически красиво..
как минимум, ваминовскую молочку обхожу стороной, с чего бы качество у данона останется хотя-бы прежним
То есть Донон таки продаёт компанию, а иначе заберут. Ну им дали выбор.
Выбор без выбора
Они сами решили уйти. Или пусть претензии тем, кто санкции вводит, предъявляют.
Прям сами решили такие, типа 10 лет заводы строили, а потом такие "пох, все бросаем, уходим?"
А что их дядя Сэм принудил?
В этом вся Россия
Ну дон он на то и дон чтоб красиво все
Окончательно запутался, вроде выбор не давали, а сейчас вроде дают, вроде компания не российская, а вроде и российская, будьте добры, пишите поточнее, я смотрю все в замешательстве.
И что это значит? Что Дон остался без Донон дон?
Что Данон будет вынуждет продать свои активы в России за бесценок под угрозой принудительной экспроприации. После этого доны смогут уже пользоваться этими активами условно на законных основаниях.
А, ну т.е. ничего нового, уже обыденный отжим.
Нет, отменили чтобы провести сделку по продаже...
"временное это самое постоянное"
интересно эта фраза подойдëт к этой ситуации или нет?
я не правильно прочитала мда, извините
Я ф си
Волшебно
Млять отстаньте уже от этой компании. У меня контракт с ними горит уже
Я бы вашу идею расширила до млять останьте уже от этой страны, скоро все сдохнут уже, физически или духовно, то на сво, кто от голода, кто от нарастающего ужаса...
Д - Договорились. Путину 10%
Чёто даже захотелось творожка ☕️
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Ничего не понятно. Но очень интересно
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ЭЙ Автор
Нас то путать не надо, мы не твои клиенты
Попонятней, с соблюдением временных событий
можно было составить текст?
кручу верчю запутать хочу