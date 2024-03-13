Право
Артур Томилко

Владимир Путин отменил передачу долей иностранцев в «Данон» во временное управление Росимущества Статьи редакции

В феврале FT узнала о планах Danone продать российские активы.

  • Документ опубликован на портале правовых актов. Он признаёт недействительными пункты президентского указа о передаче во временное управление Росимущества долей иностранцев в российской «дочке» Danone.
  • В июле 2023 года Владимир Путин передал доли иностранцев в «Данон Россия» и «Балтике» во временное управление. В частности, Росимущество получило около 83,3 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих компании Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тысяч акций, принадлежащих ООО «Данон трейд».
  • После этого «Данон Россия» возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. Новым руководителем «Балтики» назначили Таймураза Боллоева, который возглавлял предприятие с 1991 по 2004 годы.
  • В феврале 2024 года FT узнала о планах французской Danone продать российский бизнес компании «Вамин Татарстан». Она принадлежит Минтимеру Мингазову, который вошёл в совет директоров российской «Данон Россия» после её передачи во временное управление Росимущества.

#новости #danone

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36 комментариев
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Не понятно, он теперь извиниться должен или нет?

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S.Capusta

Так понятно написано, что ничего не понятно.
Скорее всего, сняли временное управление Росимущества, чтобы продажей занимался сам "Данон" (как бы сам, продавать будет Якуб Закриев).
Сейчас схему обкатают, и Балтику так же продадут.
Как в анекдоте, а ручки то, вот они!!

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nikita gankin

100%

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Свет

Одни неруси ска везде. Какого ххя собственно говоря?! Где русские собственники??

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Лавандовый Раф

На "СВО".

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Энтони Лавджой

Это хороший знак?

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Андрей

Короче, в итоге бизнес с 18 заводами и десятками лет инвестиций купит за 200 лимонов талантливый сын молочного короля Татарстана, по совместительству друг видного чеченца

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Семён Головизнин

Тоже сначала так подумал, но думаю нам тут сейчас пояснят почему это в любом случае плохо 😁

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Natalia

А вы не стесняйтесь, объясните всем почему это хорошо!;)))

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S.Capusta

Не, это просто отлично!
Во-первых, как раньше говорили: ну свалят они, а люди и оборудование останется у нас. Ну вот, они свалили.
Во-вторых, другие иностранные инвесторы увидят, что все работает, и как ломанут вкладывать деньги в новые и новые производства. Только успевай вводить внешнее управление!
Ну и в третьих, это про просто юридически красиво..

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неформат

как минимум, ваминовскую молочку обхожу стороной, с чего бы качество у данона останется хотя-бы прежним

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Настасья

То есть Донон таки продаёт компанию, а иначе заберут. Ну им дали выбор.

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Zloy Marketolog

Выбор без выбора

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Настасья

Они сами решили уйти. Или пусть претензии тем, кто санкции вводит, предъявляют.

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Zloy Marketolog

Прям сами решили такие, типа 10 лет заводы строили, а потом такие "пох, все бросаем, уходим?"

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Настасья

А что их дядя Сэм принудил?

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Денис Фадеев

В этом вся Россия

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Sergey Takzhanov

Ну дон он на то и дон чтоб красиво все

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Vlad Omichev

Окончательно запутался, вроде выбор не давали, а сейчас вроде дают, вроде компания не российская, а вроде и российская, будьте добры, пишите поточнее, я смотрю все в замешательстве.

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Евгений В.
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xsignes

И что это значит? Что Дон остался без Донон дон?

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Peter Volkov

Что Данон будет вынуждет продать свои активы в России за бесценок под угрозой принудительной экспроприации. После этого доны смогут уже пользоваться этими активами условно на законных основаниях.

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xsignes

А, ну т.е. ничего нового, уже обыденный отжим.

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Ale K

Нет, отменили чтобы провести сделку по продаже...

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flash

"временное это самое постоянное"
интересно эта фраза подойдëт к этой ситуации или нет?

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flash

я не правильно прочитала мда, извините

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zlata

Я ф си

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SevSK

Волшебно

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A V

Млять отстаньте уже от этой компании. У меня контракт с ними горит уже

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Natalia

Я бы вашу идею расширила до млять останьте уже от этой страны, скоро все сдохнут уже, физически или духовно, то на сво, кто от голода, кто от нарастающего ужаса...

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Тоже хочу

Д - Договорились. Путину 10%

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Запопу Кусь

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Unknown

Ничего не понятно. Но очень интересно

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Евгений В.

Delete it

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Aleksandr

ЭЙ Автор
Нас то путать не надо, мы не твои клиенты
Попонятней, с соблюдением временных событий
можно было составить текст?
кручу верчю запутать хочу

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