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Галина Мубаракшина
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Минкомсвязи предложило поручить регулирование больших данных правительству и Роскомнадзору Материал редакции

Законопроект предусматривает создание реестра операторов больших данных.

3 комментария
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликовало 14 февраля проект поправок к закону об информации, включив в него описание работы с большими данными.

В число основных понятий закона министерство предложило включить «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных», говорится в проекте.

Оператором больших данных в трактовке министерства может выступать государственный, муниципальный орган, СРО, ИП, юридическое или физическое лицо. К обработке больших данных относятся, в частности, их сбор, систематизация, хранение, извлечение, использование, передача, удаление и анализ. Оператор использует большие данные, определяет цели и алгоритм обработки.

Законопроект предполагает создание реестра операторов больших данных. Вести его поручено Роскомнадзору. Он же будет контролировать оборот и обработку данных. Принципы и правовые основания работы операторов, а также контроль за обработкой и оборотом больших данных возложены на правительство РФ.

Законопроект о регулировании объёмов больших данных был подготовлен по поручению президента РФ, финальный срок его исполнения — 1 июля 2020 года. Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Крупные участники цифрового рынка, в числе которых «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, «МегаФон», «Ростелеком» (члены Ассоциации больших данных) выступали за саморегулирование. В декабре 2019 года они опубликовали кодекс этики использования данных, который должен был, по их мнению, лечь в основу рыночных правил, напоминает «Коммерсантъ»

#новость #большиеданные

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3 комментария
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Mikhail Bobko

3

Бигдато!

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Mike Kosulin

0

Большим данным нужно больше способов утекать — решили в Минкомсвязи

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Roman Platonov

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Чтобы удобнее было ворочать данными на сером рынке

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