В ЕС начали расследование в отношении AliExpress — в частности, сервис подозревают в непрозрачных системах рекомендаций Статьи редакции
Маркетплейс стал третьим, против кого начали проверку в рамках соблюдения закона о цифровых услугах, — после X и TikTok.
- В ходе расследования Еврокомиссия (ЕК) оценит, мог ли AliExpress нарушить закон о цифровых услугах (DSA). Речь идёт о возможном нарушении десяти статей закона.
- В частности, ЕК проверит, насколько эффективна внутренняя система рассмотрения жалоб, насколько прозрачны рекомендательные системы, могут ли пользователи (в том числе незарегистрированные) отправлять уведомления о незаконном контенте и другое.
- Власти рассмотрят и партнёрские программы AliExpress, пишет TechCrunch. Речь идёт о программе для инфлюенсеров, которые получают комиссию с продаж товаров, купленных после перехода по размещённым ими ссылкам. Комиссия считает, что такая активность может приводить к продажам товаров ненадлежащего качества.
- Кроме того, ЕК беспокоят и риски для безопасности детей, связанные с распространением порнографии и продажей игрушек.
- После начала разбирательства ЕК продолжит «сбор доказательств»: будет запрашивать информацию, проводить беседы и так далее. Сколько продлится проверка, неясно.
- TechCrunch отмечает, что это третье начатое расследование, связанное с DSA. В декабре 2023 года в ЕС начали проверку X, в феврале 2024-го — TikTok. Эти расследования ещё идут.
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Ну, если рука руку моет, то всё нормально, а если кто-то жадничает, не хочет делиться, это уже подлежит проверку.😁
вот вот)) открытие века, шок контент)))
То у них собаки лают,
То, понимаешь, руины говорят! (С)
Ответ Китая: По*уй=Поеб*ть
Как-то не думаю, что Китай хотел бы потерять европейский рынок.
А они его и не потеряют. По крайней мере по этой причине.
Кто бы Али Рашей занялся уже наконец ))
тонко
Это по восточному.😊
Его ещё не закрыли после эффективного мейлру?
Всех проверят, и нас тоже.
ЕС прям разошелся
Али сильно испортился в последнее время, по крайней мере для ру аудитории. Уже давно перестал там заказывать.