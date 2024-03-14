Право
Таня Боброва

В ЕС начали расследование в отношении AliExpress — в частности, сервис подозревают в непрозрачных системах рекомендаций Статьи редакции

Маркетплейс стал третьим, против кого начали проверку в рамках соблюдения закона о цифровых услугах, — после X и TikTok.

  • В ходе расследования Еврокомиссия (ЕК) оценит, мог ли AliExpress нарушить закон о цифровых услугах (DSA). Речь идёт о возможном нарушении десяти статей закона.
  • В частности, ЕК проверит, насколько эффективна внутренняя система рассмотрения жалоб, насколько прозрачны рекомендательные системы, могут ли пользователи (в том числе незарегистрированные) отправлять уведомления о незаконном контенте и другое.
  • Власти рассмотрят и партнёрские программы AliExpress, пишет TechCrunch. Речь идёт о программе для инфлюенсеров, которые получают комиссию с продаж товаров, купленных после перехода по размещённым ими ссылкам. Комиссия считает, что такая активность может приводить к продажам товаров ненадлежащего качества.
  • Кроме того, ЕК беспокоят и риски для безопасности детей, связанные с распространением порнографии и продажей игрушек.
  • После начала разбирательства ЕК продолжит «сбор доказательств»: будет запрашивать информацию, проводить беседы и так далее. Сколько продлится проверка, неясно.
  • TechCrunch отмечает, что это третье начатое расследование, связанное с DSA. В декабре 2023 года в ЕС начали проверку X, в феврале 2024-го — TikTok. Эти расследования ещё идут.
Источник: Costfoto / Nurphoto / Getty Images / CNBC

#новости #aliexpress

344 показа
679 открытий
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.
подозревают в непрозрачных системах рекомендаций
Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Ну, если рука руку моет, то всё нормально, а если кто-то жадничает, не хочет делиться, это уже подлежит проверку.😁

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Hodosok

вот вот)) открытие века, шок контент)))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

То у них собаки лают,
То, понимаешь, руины говорят! (С)

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Ответ Китая: По*уй=Поеб*ть

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Как-то не думаю, что Китай хотел бы потерять европейский рынок.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Hodosok

А они его и не потеряют. По крайней мере по этой причине.

Ответить
Развернуть ветку
Али Профи

Кто бы Али Рашей занялся уже наконец ))

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

тонко

Ответить
Развернуть ветку
flash
Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Это по восточному.😊

Ответить
Развернуть ветку
Хлоргексидин

Его ещё не закрыли после эффективного мейлру?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Всех проверят, и нас тоже.

Ответить
Развернуть ветку
Nikita.kos

ЕС прям разошелся

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Hodosok

Али сильно испортился в последнее время, по крайней мере для ру аудитории. Уже давно перестал там заказывать.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
12 комментариев
Раскрывать всегда