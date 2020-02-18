Например, ксерокопия паспорта, которая привела к утечке, должна считаться уголовным преступлением, считает регулятор.
- Зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин заявил, что закон о персональных данных необходимо доработать, ужесточив ответственность за утечку информации, передаёт РБК.
- «Я с удивлением вижу, когда мы приходим в салоны сотовой связи или куда-то еще, нам говорят: "Дайте паспорт", — и тут же снимают копии, причем даже не предупреждают. Я считаю, что здесь крайне жестко нужно подходить к ответственности за то, что ты снял копию паспорта. Если выяснится, что утечка произошла от тебя, то вплоть до уголовной ответственности», — сказал Скобелкин на Уральском форуме информбезопасности финансовой сферы.
- Регулятор планирует упростить работу с правоохранительными органами. Банк России готовит соответствующие инициативы и в ближайшее время направит их в Минкомсвязи и Роскомнадзор, рассказал Скобелкин.
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Roman Platonov
И что прямо своих же сажать будут?
Line at LineRoman
При чем здесь "свои"? Базы сливаются админами-обиженками после увольнения.
Roman PlatonovLine
Ну а админы левые думаешь работают?)
Sergey RastorguevRoman
Конечно нет, только члены братства кольца.
LETS DO SMTHRoman
Из-за таких мамкиных рентвшников люди перестают верить в реальные заговоры, которые на самом деле существуют.
Valera RybakoffRoman
Сажать будут тех чьи данные утекли. Очень удобно.
Евгений РазумовRoman
всех бюджетников прийдётся пересадить
Дмитрий Струков
Как гражданин - всячески поддерживаю. Но как влалелец ресурса, обрабатывающий ПД - мне страшно. Вместо того чтобы искать хаккеров, ломающих сервера они просто будут сажать нас.
Make LuvДмитрий
Не жалейте денег на ИБ-аудиторов.
Ware WowMake
ИБ-аудиторов
Кого?? ))) какие еще аудиторы в обычном маленьком бизнесе?
Ware WowДмитрий
не боись, сядем усе...
Вася Пражкин
ЦБ продал Сбер и теперь во все тяжкие..
Дмитрий Орлов
А как доказать, что ИМЕННО КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА стала причиной утечки ПД? Как я понял, здесь говорят про паспорта
Максим ГомбоевДмитрий
Я так понял про паспорт это был самый простой пример.
А вообще давно пора ПД защищать лучше (особенно паспортные данные). В всяких вшивых хостелах уже паспорт требуют в базы данных.
Yuri IstominМаксим
В хостелах, как и в отелях, вроде по закону обязаны регистрировать только по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность. Поправьте, если не прав.
Alexander MitryashkinYuri
Все так. В отелях и хостелах в соответствии с законом обязаны регистрировать
Максим ГомбоевYuri
Не дописал. В хостеле предлагал свой ЗАГРАН и Военник (тоже яв-ся доками удостоверяющими личность, но тупорогие админы настаивают на паспорте).
Согласитесь, на загран и военник маловероятнее получить левый кредит и.т.п.
Ware WowМаксим
Так это разные преступления.
Понятно, что за торговлю или за кредиты должна быть уголовка.
Но если блин админ напортачит где-то не правильно сажать этого админа или руководителя.
То, что на копию можно взять кредит, вот это проблема.
Вот с этим надо бороться.
Но опять, же, это серьезное преступление, к ПД имеет опосредованное отношение, это сродни как пенсионеров убивают за квартиру с помощью своих нотариусов. Это не значит, что нотариат надо запрещать.
Максим ГомбоевWare
Я просто исхожу из того, что если за слив ПД будет уголовка, то преступник перед тем как рисковать задумается. Речь вовсе не о том, чтобы напортачить. Как раз таки сливают простые операторы и администраторы, руководителю такое не надо.
Алексей Степанюк
вот, наконец то можно будет за факт утечки базы пользователей посадить консультанта в банке на пятнашку, а не штрафовать банк или госорганы. красота, а не закон.
ОлегАлексей
Вот с вас и начать бы плюс за пиратское по.
Алексей СтепанюкОлег
лол, я конечно понимал, что Тинькофф банк - это та еще контора, но эта вот PR акция с ботом просто уже дно прокапывает. vc.ru, может скажете, сколько минусов словил этот "искусственный интеллект", которому в новостях про Алису даже появляться стыдно?
Сослан СакшинАлексей
а мне норм)
Ware WowАлексей
так все же уедут на север, кто работать будет?
ОлегWare
Укры?
Ware WowОлег
урки офис-менеджеры
офис менеджеры рецидивисты.
IOАлексей
Как показывает практика, как раз дебил-консультант и виноват в утечке. Или не дебил, а очень хитрожопый. А судя по вашему комментарию вы с работой в ИБ вообще не сталкивались.
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Комментарий удален
Ivano Digital
Паспорт - это усаревшая форма идентификации личности. Мало того, это не персональные данные, а данные государственной системы.
Line at LineIvano
Это данные государственной системы включающие в себя персональные. Возраст, фото, прописка - это персональные.
Дмитрий СтруковIvano
2 кейса:
Братишка ездил в другой город в мутный автосалон, оставлял там ксерокопию паспорта, типа для выдачи кредита. В итоге ничего не купил - сказал очень мутные ребята. Через год ему ихняя местная кредитная контора присылает уведомление - мол на вас кредит 14млн, почему не платите. Явный слив данных. Сейчас по ним идет следствие - он там не один попавший.
Знакомый ездил в Москву по делам в какой-то БЦ, оставлял там на проходной паспорт. В итоге его типа устроили на работу в какую-то однодневку, выдали карту с овердрафтом, который сняли все. В итоге там тоже следствие, поймали сотрудника банка и еще кого-то, знакомого признали потерпевшим. Но ему еще пришлось 1.5 года судиться с ВТБ чтоб с него сняли этот овердрафт и проценты.
Устаревший, не устаревший - народ попадает.
Yuri MillerIvano
персональные данные - все данные, позволяющие установить, что это именно вы были, то есть имеющие отношение к именно Вашей личности.
Oleg GoncharovIvano
А как по другому в реальности бюрократической машины?
ОлегOleg
Инжектор.
Дмитрий Лебедев
Ну подумаешь, всего-то все твои данные утекли, че наказывать то сразу?
Yuri MillerДмитрий
расстрелять нафиг на месте
Nick Sidorov
Жуть какая.
Stanislav Markovich Zhurakovskiy
Ну что, владельцы сайтов, готовы присесть?
Александр Св-КоStanislav
давно пора таких владельцев посадить
Ivano Digital
Личный телефонный номер считается персональными данными?
Yuri IstominIvano
Сам по себе номер - нет, а номер + ФИО - да, т.к. позволяет однозначно идентифицировать вашу личность.
Ware WowYuri
представьте сколько новых тюрем понадобится... охх...
Eugene Radyuk
ксерокопия паспорта, которая привела к утечке, должна считаться уголовным преступлением, считает регулятор
Что?
Make LuvEugene
Ксерокопию посодють.
Алексей Струков
Не ответственность надо ужесточать, а процедуру сбора и хранения данных совершенствовать. Иначе появятся разные схемы, типа "слил паспорт в сеть, поднял шум, обвинил конкурента"
Сергей Михельсон
«Я с удивлением вижу, когда мы приходим в салоны сотовой связи или куда-то еще, нам говорят: "Дайте паспорт" - мы, Николай II? Или это раздвоение личности? :)
Комментарий удален
Авитолог
Касаемо копии паспорта - полностью согласен. Был случай в Эльдорадо. Покупал новый телефон бабушке в подарок, у которой уже была симкарта. В эльдорадо попросили паспорт, я дал, не поняв сразу зачем им мой паспорт. Они сделали ксерокопию и начали оформлять на меня симкарту МТС. А еще тогда МТС был реально редкостным г...ном, а не оператором, с которым я успел попользоваться на тарифе Джинс, когда деньги непонятно куда пропадали, да и связь была ужасной. После долгого конфликта с персоналом магазина мне удалось отобрать у них ксерокопию моего паспорта и отказаться от МТС.
Ware Wow
Вообще паспорт это секрет полишинеля имхо
Наши доки в тысячах организаций валяются уже.
Только на этой неделе в пару контор пришлось заслать, причем онлайн
А в одну еще и с документом сфоткаться...
В каждом жэке, в любой конторе горы этого мусора.
Нужно бороться с криминалом именно.
Почему есть возможность извлечь из этого преступную выгоду?
И вообще как выше отметили, паспорта бумажные это уже 19 век.
Они не защищают и личность не подтверждают вообще никак!
И это именно камень в сторону государства, почему скан подвергает человека опасности?