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Лиана Липанова
1448

ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за утечки персональных данных россиян Материал редакции

Например, ксерокопия паспорта, которая привела к утечке, должна считаться уголовным преступлением, считает регулятор.

  • Зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин заявил, что закон о персональных данных необходимо доработать, ужесточив ответственность за утечку информации, передаёт РБК.
  • «Я с удивлением вижу, когда мы приходим в салоны сотовой связи или куда-то еще, нам говорят: "Дайте паспорт", — и тут же снимают копии, причем даже не предупреждают. Я считаю, что здесь крайне жестко нужно подходить к ответственности за то, что ты снял копию паспорта. Если выяснится, что утечка произошла от тебя, то вплоть до уголовной ответственности», — сказал Скобелкин на Уральском форуме информбезопасности финансовой сферы.
  • Регулятор планирует упростить работу с правоохранительными органами. Банк России готовит соответствующие инициативы и в ближайшее время направит их в Минкомсвязи и Роскомнадзор, рассказал Скобелкин.

#новость #центробанк #утечкиданных

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47 комментариев
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Roman Platonov

11

И что прямо своих же сажать будут?

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Line at Line

Roman
4

При чем здесь "свои"? Базы сливаются админами-обиженками после увольнения.

Ответить

Roman Platonov

Line
–4

Ну а админы левые думаешь работают?)

Ответить

Sergey Rastorguev

Roman
7

Конечно нет, только члены братства кольца.

Ответить

LETS DO SMTH

Roman
2

Из-за таких мамкиных рентвшников люди перестают верить в реальные заговоры, которые на самом деле существуют.

Ответить

Valera Rybakoff

Roman
1

Сажать будут тех чьи данные утекли. Очень удобно.

Ответить

Евгений Разумов

Roman
0

всех бюджетников прийдётся пересадить

Ответить

Дмитрий Струков

8

Как гражданин - всячески поддерживаю. Но как влалелец ресурса, обрабатывающий ПД - мне страшно. Вместо того чтобы искать хаккеров, ломающих сервера они просто будут сажать нас. 

Ответить

Make Luv

Дмитрий
1

Не жалейте денег на ИБ-аудиторов.

Ответить

Ware Wow

Make
1

ИБ-аудиторов

Кого?? ))) какие еще аудиторы в обычном маленьком бизнесе?

Ответить

Ware Wow

Дмитрий
1

не боись, сядем усе...

Ответить

Вася Пражкин

7

ЦБ продал Сбер и теперь во все тяжкие..

Ответить

Дмитрий Орлов

2

А как доказать, что ИМЕННО КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА стала причиной утечки ПД? Как я понял, здесь говорят про паспорта

Ответить

Максим Гомбоев

Дмитрий
1

Я так понял про паспорт это был самый простой пример.
А вообще давно пора ПД защищать лучше (особенно паспортные данные). В всяких вшивых хостелах уже паспорт требуют в базы данных.

Ответить

Yuri Istomin

Максим
5

В хостелах, как и в отелях, вроде по закону обязаны регистрировать только по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность. Поправьте, если не прав.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Yuri
0

Все так. В отелях и хостелах в соответствии с законом обязаны регистрировать

Ответить

Максим Гомбоев

Yuri
0

Не дописал. В хостеле предлагал свой ЗАГРАН и Военник (тоже яв-ся доками удостоверяющими личность, но тупорогие админы настаивают на паспорте).
Согласитесь, на загран и военник маловероятнее получить левый кредит и.т.п.

Ответить

Ware Wow

Максим
0

Так это разные преступления.
Понятно, что за торговлю или за кредиты должна быть уголовка.
 
Но если блин админ напортачит где-то не правильно сажать этого админа или руководителя.
 
То, что на копию можно взять кредит, вот это проблема.
Вот с этим надо бороться.
 
Но опять, же, это серьезное преступление, к ПД имеет опосредованное отношение, это сродни как пенсионеров убивают за квартиру с помощью своих нотариусов. Это не значит, что нотариат надо запрещать.

Ответить

Максим Гомбоев

Ware
0

Я просто исхожу из того, что если за слив ПД будет уголовка, то преступник перед тем как рисковать задумается. Речь вовсе не о том, чтобы напортачить. Как раз таки сливают простые операторы и администраторы, руководителю такое не надо.

Ответить

Алексей Степанюк

1

вот, наконец то можно будет за факт утечки базы пользователей посадить консультанта в банке на пятнашку, а не штрафовать банк или госорганы. красота, а не закон. 

Ответить

Олег

Алексей
1

Вот с вас и начать бы плюс за пиратское по.

Ответить

Алексей Степанюк

Олег
4

лол, я конечно понимал, что Тинькофф банк - это та еще контора, но эта вот PR акция с ботом просто уже дно прокапывает. vc.ru, может скажете, сколько минусов словил этот "искусственный интеллект", которому в новостях про Алису даже появляться стыдно? 

Ответить

Сослан Сакшин

Алексей
0

а мне норм)

Ответить

Ware Wow

Алексей
0

так все же уедут на север, кто работать будет?

Ответить

Олег

Ware
0

Укры?

Ответить

Ware Wow

Олег
0

урки офис-менеджеры

офис менеджеры рецидивисты.

Ответить

IO

Алексей
–1

Как показывает практика, как раз дебил-консультант и виноват в утечке. Или не дебил, а очень хитрожопый. А судя по вашему комментарию вы с работой в ИБ вообще не сталкивались.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Ivano Digital

0

Паспорт - это усаревшая форма идентификации личности. Мало того, это не персональные данные, а данные государственной системы.

Ответить

Line at Line

Ivano
2

Это данные государственной системы включающие в себя персональные. Возраст, фото, прописка - это персональные.

Ответить

Дмитрий Струков

Ivano
1

2 кейса: 

 Братишка ездил в другой город в мутный автосалон, оставлял там ксерокопию паспорта, типа для выдачи кредита. В итоге ничего не купил - сказал очень мутные ребята. Через год ему ихняя местная кредитная контора присылает уведомление - мол на вас кредит 14млн, почему не платите. Явный слив данных. Сейчас по ним идет следствие - он там не один попавший. 

Знакомый ездил в Москву по делам в какой-то БЦ, оставлял там на проходной паспорт. В итоге его типа устроили на работу в какую-то однодневку, выдали карту с овердрафтом, который сняли все. В итоге там тоже следствие, поймали сотрудника банка и еще кого-то, знакомого признали потерпевшим. Но ему еще пришлось 1.5 года судиться с ВТБ чтоб с него сняли этот овердрафт и проценты. 

Устаревший, не устаревший - народ попадает.

Ответить

Yuri Miller

Ivano
1

персональные данные - все данные, позволяющие установить, что это именно вы были, то есть имеющие отношение к именно Вашей личности. 

Ответить

Oleg Goncharov

Ivano
0

А как по другому в реальности бюрократической машины?

Ответить

Олег

Oleg
–2

Инжектор.

Ответить

Дмитрий Лебедев

1

Ну подумаешь, всего-то все твои данные утекли, че наказывать то сразу?

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
0

расстрелять нафиг на месте

Ответить

Nick Sidorov

1

Жуть какая. 

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

1

Ну что, владельцы сайтов, готовы присесть?

Ответить

Александр Св-Ко

Stanislav
0

давно пора таких владельцев посадить

Ответить

Ivano Digital

0

Личный телефонный номер считается персональными данными?

Ответить

Yuri Istomin

Ivano
2

Сам по себе номер - нет, а номер + ФИО - да, т.к. позволяет однозначно идентифицировать вашу личность.

Ответить

Ware Wow

Yuri
1

представьте сколько новых тюрем понадобится... охх...

Ответить

Eugene Radyuk

0

 ксерокопия паспорта, которая привела к утечке, должна считаться уголовным преступлением, считает регулятор

Что?

Ответить

Make Luv

Eugene
0

Ксерокопию посодють.

Ответить

Алексей Струков

0

Не ответственность надо ужесточать, а процедуру сбора и хранения данных совершенствовать. Иначе появятся разные схемы, типа "слил паспорт в сеть, поднял шум, обвинил конкурента"

Ответить

Сергей Михельсон

0

«Я с удивлением вижу, когда мы приходим в салоны сотовой связи или куда-то еще, нам говорят: "Дайте паспорт" - мы, Николай II? Или это раздвоение личности? :)

Ответить

Комментарий удален

Авитолог

0

Касаемо копии паспорта - полностью согласен. Был случай в Эльдорадо. Покупал новый телефон бабушке в подарок, у которой уже была симкарта. В эльдорадо попросили паспорт, я дал, не поняв сразу зачем им мой паспорт. Они сделали ксерокопию и начали оформлять на меня симкарту МТС. А еще тогда МТС был реально редкостным г...ном, а не оператором, с которым я успел попользоваться на тарифе Джинс, когда деньги непонятно куда пропадали, да и связь была ужасной. После долгого конфликта с персоналом магазина мне удалось отобрать у них ксерокопию моего паспорта и отказаться от МТС.

Ответить

Ware Wow

0

Вообще паспорт это секрет полишинеля имхо
Наши доки в тысячах организаций валяются уже.
 
Только на этой неделе в пару контор пришлось заслать, причем онлайн
А в одну еще и с документом сфоткаться...
В каждом жэке, в любой конторе горы этого мусора.
 
Нужно бороться с криминалом именно.
Почему есть возможность извлечь из этого преступную выгоду?
 
И вообще как выше отметили, паспорта бумажные это уже 19 век.
Они не защищают и личность не подтверждают вообще никак!
И это именно камень в сторону государства, почему скан подвергает человека опасности? 

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