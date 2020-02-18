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Татьяна Боброва
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Власти России временно приостановят въезд граждан Китая на территорию страны с 20 февраля 2020 года Материал редакции

Ограничение не затронет транзитных пассажиров.

23 комментария
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Россия временно приостановит въезд граждан Китая на территорию страны для туризма, учёбы, работы или в частных целях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса Covid-2019 в России.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Запрет вводится с 20 февраля 2020 года. Агентство добавляет, что ограничение не затронет транзитных пассажиров.

С 19 февраля власти также временно приостановят оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе оформление виз, выдачу приглашений на въезд и разрешений на привлечение иностранных работников, уточняет РБК.

На фоне вспышки Covid-2019 с 1 февраля 2020 года Россия ограничила авиасообщение с Китаем: полёты из Москвы продолжают выполнять «Аэрофлот», Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines. С 14 февраля российские авиакомпании не могут осуществлять чартерные рейсы.

По оценке Ассоциации туроператоров России, в 2019 году страну посетили около 1,27 млн туристов из Китая — на 20% больше, чем годом ранее.

Вспышка нового типа коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР на утро 17 февраля 2020 года, общее количество заболевших составило более 70 тысяч человек, погибло 1770 человек, вылечились — более 10 тысяч.

#новость #коронавирус #китай

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23 комментария
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Anton Smets

6

А зачем? Ведь у российских экспертов уже есть лекарство, только никто их не слушает.
Надо было наоборот, принимать и лечить.

Ответить

101

Anton
3

Ингавирин это наша сила)))

Ответить

Григорий Догонин

101
0

арбидол

Ответить

Pavel Bond

Anton
0

Копеечный советский способ лечения паразитов?

Ответить

Алексей Свирин

Pavel
3

сколько букв?

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Алексей
0

3

Ответить

Семен Удальцов

5

Поздно. Кто хотел уже давно заехал. Больные в том числе. Аэрофлот как летал, так и летает в Пекин и обратно.

Ответить

Андрей Андреевич

Семен
0

С 20 февраля 2020 года.

Сейчас еще 18 число :)

Ответить

Павел Батьков

3

Садовод в Москве тоже на на родину отправят?

Ответить

Sergei Timofeyev

Павел
1

Криптой :)

Ответить

Sanjar Tolibjonov

3

Мда, представляю какой хаос начнется если Китай закроется на полгода.

Ответить

Vitold Sedyshev

Sanjar
0

Перейдем на репеу и колодезную воду? В чем проблема? Не будет электроники, так у нас и эльбрус есть и уже созрела Аврора, так что продержимся.

Ответить

John Doe

Vitold
0

Все это производится на купленных у запада производственных линия (ещё до санкций), мощности которых только-только хватит для лимитированных закупок госсектора и военных. Не говоря уж о том, что остальные компоненты системы западные. Наши только материнка и процессор. На этом далеко не уедешь если Азия обрушится.

Ответить

Антон Лисин

1

За деньги пустят через дырку в заборе.

Ответить

Лунатик

Антон
5

Обычно люди платят деньги, чтобы покинуть Россию. А не наоборот - прорваться в этот райский уголок планеты

Ответить

Антон Лисин

Лунатик
1

Они верят, что тут есть жизнь.

Ответить

Oleg Oleg

2

Читая такие новости, начинаешь действительно верить в теорию заговора и в то, что нам чего-то про этот вирус недоговаривают.

Ответить

Evgeny Tarasov

1

Питер без китайцев это что-то

Ответить

Roman Platonov

1

У нас в аэропорту на днях автобус с китайцами загорелся, кто начал выпроваживать раньше времени

Ответить

Zhenya Vi

Roman
0

как так? взял и просто загорелся?

Ответить

Владислав Медведев

0

Я думаю просто больниц не хватает, т к для всех кто въезжает из китая 14 дневный карантин. А за 6 дней как в Ухане у нас построить больничек не успеют)

Ответить

Vitold Sedyshev

Владислав
–1

Успеют. Просто люди плохо отдрессированы будут вы...ся, а платить никто не хочет, так что как всегда будет. Материалы привезут и хот ченить упрут и т.д.

Ответить

Yuriy Mikaelyan

0

хорошо, что транзитные пассажиры не кашляют и не пересекаются нигде в аэропорту с не транзитными. И еще вопрос, а если человек едет из Китая, но не гражданин Китая? А если человек гражданин Китая но летит не из Китая?

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