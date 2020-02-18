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Ограничение не затронет транзитных пассажиров.
Россия временно приостановит въезд граждан Китая на территорию страны для туризма, учёбы, работы или в частных целях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса Covid-2019 в России.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Запрет вводится с 20 февраля 2020 года. Агентство добавляет, что ограничение не затронет транзитных пассажиров.
С 19 февраля власти также временно приостановят оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе оформление виз, выдачу приглашений на въезд и разрешений на привлечение иностранных работников, уточняет РБК.
На фоне вспышки Covid-2019 с 1 февраля 2020 года Россия ограничила авиасообщение с Китаем: полёты из Москвы продолжают выполнять «Аэрофлот», Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines. С 14 февраля российские авиакомпании не могут осуществлять чартерные рейсы.
По оценке Ассоциации туроператоров России, в 2019 году страну посетили около 1,27 млн туристов из Китая — на 20% больше, чем годом ранее.
Вспышка нового типа коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР на утро 17 февраля 2020 года, общее количество заболевших составило более 70 тысяч человек, погибло 1770 человек, вылечились — более 10 тысяч.
А зачем? Ведь у российских экспертов уже есть лекарство, только никто их не слушает.
Надо было наоборот, принимать и лечить.
Копеечный советский способ лечения паразитов?
Поздно. Кто хотел уже давно заехал. Больные в том числе. Аэрофлот как летал, так и летает в Пекин и обратно.
Садовод в Москве тоже на на родину отправят?
Мда, представляю какой хаос начнется если Китай закроется на полгода.
Перейдем на репеу и колодезную воду? В чем проблема? Не будет электроники, так у нас и эльбрус есть и уже созрела Аврора, так что продержимся.
Все это производится на купленных у запада производственных линия (ещё до санкций), мощности которых только-только хватит для лимитированных закупок госсектора и военных. Не говоря уж о том, что остальные компоненты системы западные. Наши только материнка и процессор. На этом далеко не уедешь если Азия обрушится.
За деньги пустят через дырку в заборе.
Читая такие новости, начинаешь действительно верить в теорию заговора и в то, что нам чего-то про этот вирус недоговаривают.
У нас в аэропорту на днях автобус с китайцами загорелся, кто начал выпроваживать раньше времени
Я думаю просто больниц не хватает, т к для всех кто въезжает из китая 14 дневный карантин. А за 6 дней как в Ухане у нас построить больничек не успеют)
Успеют. Просто люди плохо отдрессированы будут вы...ся, а платить никто не хочет, так что как всегда будет. Материалы привезут и хот ченить упрут и т.д.
хорошо, что транзитные пассажиры не кашляют и не пересекаются нигде в аэропорту с не транзитными. И еще вопрос, а если человек едет из Китая, но не гражданин Китая? А если человек гражданин Китая но летит не из Китая?
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