Ограничение не затронет транзитных пассажиров.

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Россия временно приостановит въезд граждан Китая на территорию страны для туризма, учёбы, работы или в частных целях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса Covid-2019 в России.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Запрет вводится с 20 февраля 2020 года. Агентство добавляет, что ограничение не затронет транзитных пассажиров.

С 19 февраля власти также временно приостановят оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе оформление виз, выдачу приглашений на въезд и разрешений на привлечение иностранных работников, уточняет РБК.

На фоне вспышки Covid-2019 с 1 февраля 2020 года Россия ограничила авиасообщение с Китаем: полёты из Москвы продолжают выполнять «Аэрофлот», Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines. С 14 февраля российские авиакомпании не могут осуществлять чартерные рейсы.

По оценке Ассоциации туроператоров России, в 2019 году страну посетили около 1,27 млн туристов из Китая — на 20% больше, чем годом ранее.