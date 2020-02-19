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Лиана Липанова
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Госдума одобрила поправки, обязывающие малый бизнес принимать оплату картой или через Систему быстрых платежей Материал редакции

С 1 января 2021 года принимать безналичную оплату обяжут бизнес с годовой выручкой от 20 млн рублей.

  • 18 февраля 2020 года Госдума в первом чтении приняла поправки к закону «О защите прав потребителей». Документ предлагает вдвое снизить объём годовой выручки, при котором бизнес будет обязан принимать банковские карты и оплату через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду.
  • Комиссии СБП для продавцов значительно ниже, чем при оплате картой, отмечают эксперты, опрошенные «Коммерсантом». Поэтому принятые поправки могут дать «заметный толчок» распространению системы, пишет издание. СБП — это «весомая альтернатива» традиционным способам оплаты, считает руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
  • В среднем бизнес платит банку за возможность приёма карт комиссию размером 2%. При оплате через СБП максимальная комиссия для торгово-сервисных предприятий составляет 0,4%.
  • Кроме того, чтобы начать принимать оплату через СБП, в отличие от банковских карт, не нужно дополнительное оборудование, объясняет издание.
  • Согласно законопроекту, к 1 сентября 2020 года объём выручки, обязывающий принимать безналичную оплату, снизится с 40 млн рублей в год до 30 млн рублей в год, а с 1 января 2021 года — до 20 млн рублей в год.
  • Систему быстрых платежей разработали Центробанк и «Национальная система платёжных карт». СБП заработала в России 28 января 2019 года. Система позволяет сделать мгновенный перевод между картами разных банков по номеру телефона или по QR-коду. С июля 2019 года ЦБ может обязывать банки подключиться к СБП.
Первые итоги работы системы быстрых платежей: в…
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vc.ru

#новость #системабыстрыхплатежей #сбп

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8 комментариев
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Леонид Барышников

–6

Интересно девки пляшут. Т.е. если у меня сервисная организация, я работаю в б2б сегменте, оборот за 20 млн. - не так уж и много. Мне нужно заставить контрагента оплачивать мне картой все, что свыше 20 млн.? 😂

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Denis Kiselev

Леонид
5

Простите, но с чего вы это взяли? И при чем здесь расчеты между юрлицами?

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Alexey Fedorov

Denis
1

Поправки касаются в том числе и расчетов между юр лицами. Юр лицо может оплатить товар или услугу, используя карту. 

Ответить

Alexey Fedorov

Леонид
4

Заставлять не нужно, но у тебя должна быть реализована возможность оплаты картой. 

Ответить

Александр Кабешов

Леонид
0

В B2B проблем как раз нет. Контрагенту проще со счета заплатить, чем возиться с наличкой (подотчетом). Это сделано для контроля кассы предприятия при операциях B2C. Когда наличка будет замещаться онлайн-платежами. Вице-президент знает как навести порядок :)

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Михаил Затолокин

2

Интересно будет глянуть на APIшку, которую они запилят для онлайн-сектора, даж страшно представить

Ответить

Roman Platonov

0

Звучит хорошо. Интересно только насколько легко подключение к этой системе. Если без гемора, то многие как и в Китае начнут по qr кодам платить

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Алексей Штейн

Roman
1

не думаю, каждый второй телефон с нфс, проще приложить телефон, который всегда в кармане, чем открывать камеру

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