ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. 22 февраля его и систему Contact исключили из реестра операторов платёжных систем. 1 марта источник РБК рассказал, что ФСБ начала проверку «Qiwi Банка» из-за возможного вывода за границу денег, «полученных незаконно».