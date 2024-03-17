ЦБ подал в суд на «Qiwi Банк» Статьи редакции
В конце февраля 2024 года регулятор отозвал у него лицензию.
- Заявление в Арбитражный суд Москвы направили 14 марта 2024 года, следует из картотеки судов. Истец — главное управление Центробанка России по Центральному федеральному округу. Ответчик — АО «Киви Банк».
- На момент публикации подробности заявления в карточке не приводятся. Регулятор ситуацию пока не комментировал.
- Сам «Qiwi Банк» 4 марта направил в тот же суд иск против АО «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi Plc. Заседания по нему назначены на 2 апреля и 16 апреля.
- В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), которому временно поручили вести дела финансовой организации, ранее сообщали, что иск подан к собственникам банка «в интересах его кредиторов». В пресс-службе суда рассказывали, что банк хочет оспорить договор купли-продажи акций АО «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения этих акций.
ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. 22 февраля его и систему Contact исключили из реестра операторов платёжных систем. 1 марта источник РБК рассказал, что ФСБ начала проверку «Qiwi Банка» из-за возможного вывода за границу денег, «полученных незаконно».
- АСВ приступило к страховым выплатам в феврале. «Точка» заявила, что компенсирует заблокированные и непокрытые страховкой АСВ средства своим клиентам. Незавершенные переводы системы Contact смогут вернуть при ликвидации банка. Владельцы Qiwi-кошельков тоже вправе подать заявку на выплаты.
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Вопрос только почему ЦБ не следил за ним заранее, когда хакеры взламывали кошельки, а в условиях было написано - что если вы не включили бесплатные уведомления, то мы не отвечаем. При этом уведомления были платными. ЦБ нужно взять всю переписку с клиентами и проверить. И вернуть деньги тем, кто их несправедливо потерял деньги по вине банка.