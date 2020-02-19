Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
2856

«Интерфакс»: в офисах «Ростелекома» прошли обыски по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей Материал редакции

В компании подтвердили следственные мероприятия, но подробностей не раскрыли.

  • Сотрудники полиции и ФСБ провели обыски в офисах компании «Ростелеком» в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской и Волгоградской областях, пишет «Интерфакс».
  • Работников «Ростелекома» подозревают в ограничении конкуренции и картельном сговоре на торгах на строительство линий связи в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», которые компания проводила в 2019 году, рассказал источник.
  • Ущерб от картельного сговора, по сведениям информагентства, составляет около 788 млн рублей. В рамках дела правоохранительные органы задержали девять работников «Ростелекома», рассказал собеседник «Интерфакса».
  • В пресс-службе оператора подтвердили информацию о следственных мероприятиях в офисах компании, отметив, что «Ростелеком» сотрудничает с органами внутренних дел.
  • В «Ростелекоме» добавили, что мероприятия были связаны с выявленными злоупотреблениями в сфере закупок и выполнении строительно-монтажных работ по созданию сетей для государственных и бизнес-проектов. От других комментариев в компании отказались, пишет «Интерфакс».

#новость #ростелеком

Право
Подписан
Отписаться
Госдума одобрила поправки, обязывающие малый бизнес принимать оплату картой или через Систему быстрых платежей
С 1 января 2021 года принимать безналичную оплату обяжут бизнес с годовой выручкой от 20 млн рублей.
6
11
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 11, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 108007, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 19 Feb 2020 18:15:51 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Маркетинг
Как бизнесу заработать в соцсетях в 2020 году: полноценное руководство с прогнозами и примерами
Пошаговая рабочая стратегия продвижения бизнеса в соцсетях с медиапланом и примерами внедрения от директора «Студии…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 108007, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/108007\/get","add":"\/comments\/108007\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/108007"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120, "last_count_and_date": null }
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

nestor dereev

17

Всегда удивляло, как в 21 веке оптоволоконный кабель проложить может стоить каких-то адких денег? Когда надо что-то закопать в траншею и согласовать это - сразу какие-то триллионы рублей. Аренда полосы между двумя колодцами через 5 километров - какие-то сотни тысяч рублей. За что? Почему каждый дом почти в любом городе всё ещё не подключен к 10 терабитам волокна? Это же прото стекляшка в пластике, которую даже со столбов срезать брезгуют. Вместо этого ГАИ сейчас прикручивает по всему Питеру какие-то свои камеры, трафик с которых гоняют через какие-то радио-wi-fi-релейки, т.е. тратят ещё на какие-то левые радио-девайсы, забивая полосу. Хотя весь трафик со всех камер на всех углах одного дома влез бы в одну сотую полосы одной стеклянной ниточки.

Как при СССР массово копали беломорканалы зеками, так сейчас надо тупо в принудительном порядке силами заключённых рыть траншеи и закладывать туда толстенную оптику с запасом лет на 400 по полосе пропускания в рассчёте на терабитное подключение к каждой микроволновке, про коммунаторы подумаем позже. Стекла в стране недостаток что-ли?

Ответить

Pavel Ivanov

nestor
6

Вместо удивления можно попробовать разобраться в ситуации, актуальных ценах материалов, стоимости работ и объёмах необходимых согласований. Каждый сам выбирает, куда тратить свою энергию :-)

Ответить

Юрий Белоножкин

Pavel
1

Этот жирный наброс ещё и лайкают

Ответить

Pavel Ivanov

Юрий
0

Думаю, это должно быть заботой администрации :-) комьюнити-менеджер сразу бы понял, куда дело движется на VC, но, увы, его по ходу нет...

Ответить

Юрий Белоножкин

Pavel
0

Продакт им нужен 

Ответить

Дмитрий Струков

nestor
3

Уверен, что не все так просто, чем взять немного какого-то стекла и куда-то его закопать. Да даже просто закопать - уже непростое дело. 

Ответить

Pavel Ivanov

Дмитрий
2

Если, например, про большие города говорить, то куда не копни, везде лежит труба или кабель какой-то. Без согласования можно так попасть, что охереешь :) хотя даже с согласованием частенько "выкапывают" интересные вещи – например, сваю в канализационную трубу загоняют, ну или прямо в метро.

Ответить

Ivano Digital

2

Браво. Надеюсь уже начнут трясти эти окологосударственные конторки. А то баблосы народные выбивают, нихрена не далаю и другим развиваться не дают. Вы бы видели, как Ростелеком в подъездах антеры прокладывает или камеры - за это сажать нужно!

Ответить

Алина Альфировна

Ivano
1

Это в не в рамках борьбы с коррупцией, а в рамках борьбы за пополнение собственного кошелька.
Просто закупку выиграл не тот кто нужно.

Ответить

Сергей Щукин

1

Ну вот, а говорят, что с коррупцией у нас не борятся. Борятся ведь! Боритесь и вы сами - с собой и вокруг себя в первую очередь. Будьте честны - и не будет стыдно, как стыдно за этих ослов из Ростелека 🤦‍♂️

Ответить

Комментарий удален

Nick Sidorov

0

Вай-вай, борьба с коррупцией началась! 
 Sarcasm mode off

Ответить

Konstantin K

0

Выборы что ли скоро?

Ответить

Антон Лисин

0

Лучше бы по завышенным ценам на интернет.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Evrone
Подписан
Отписаться
Бизнес и облачные вычисления — чего ожидать в 2020
В 2020 году будущее наконец начнет «наступать». Это связано с активным развитием таких технологий как искусственный инт…
0
Орта
Подписан
Отписаться
Как использовать AI и заработать доверие
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
0
Газпромбанк
Подписан
Отписаться
«Газпромбанк» вошел в десятку лучших работодателей для женщин по версии Forbes Woman

Показать еще

Лучшие комментарии
evilnw
за день
Предлагают добавить поправку в конституцию, которая гарантирует запуск сервиса в 2020.
Бывший директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев стал гендиректором российского юрлица Spotify
Стартапер-пессимист
за неделю
Нормальный банк снимает комиссию только с одобренной и авторизованной операции. Снимать деньги за попытку оплаты - это полнейший бред и ещё одно доказательство, что с этим банком лучше не иметь дел.
«Тинькофф бизнес» берёт комиссию за неуспешную оплату клиента
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Фёдор Сумкин

Как начать богатеть в эпоху…

Denis Grammakov

Burger King показала в рекламе…

Антон Лисин

«Интерфакс»: в офисах…

Рустам Фатов

Образовательная платформа Udemy…

Egoro Bu

Образовательная платформа Udemy…

Yuri Ahmedov

«Яндекс» подал заявку на…

Андрей Викторович

Burger King показала в рекламе…

Александр Крофт

Билл Гейтс купил свой первый…

Ware Wow

Как я открыл компанию и…

Adgasm.io

Как превратить каталог…

Юрий Белоножкин

Образовательная платформа Udemy…

евгений аношин

Билл Гейтс купил свой первый…

Игорь Самсонов

Как начать богатеть в эпоху…

Юрий Белоножкин

Burger King показала в рекламе…

Steve Evets

Как превратить каталог…

Rudolf Cunningham

Бывший директор по продажам…

Anton Ilabanau

Мечтаю о качественном сервисе…

Юрий Белоножкин

Burger King показала в рекламе…

Ярослав Фролов

Burger King показала в рекламе…

Денис Актюрк

Приват банк загнал карту для…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }