В компании подтвердили следственные мероприятия, но подробностей не раскрыли.
- Сотрудники полиции и ФСБ провели обыски в офисах компании «Ростелеком» в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской и Волгоградской областях, пишет «Интерфакс».
- Работников «Ростелекома» подозревают в ограничении конкуренции и картельном сговоре на торгах на строительство линий связи в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», которые компания проводила в 2019 году, рассказал источник.
- Ущерб от картельного сговора, по сведениям информагентства, составляет около 788 млн рублей. В рамках дела правоохранительные органы задержали девять работников «Ростелекома», рассказал собеседник «Интерфакса».
- В пресс-службе оператора подтвердили информацию о следственных мероприятиях в офисах компании, отметив, что «Ростелеком» сотрудничает с органами внутренних дел.
- В «Ростелекоме» добавили, что мероприятия были связаны с выявленными злоупотреблениями в сфере закупок и выполнении строительно-монтажных работ по созданию сетей для государственных и бизнес-проектов. От других комментариев в компании отказались, пишет «Интерфакс».
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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nestor dereev
Всегда удивляло, как в 21 веке оптоволоконный кабель проложить может стоить каких-то адких денег? Когда надо что-то закопать в траншею и согласовать это - сразу какие-то триллионы рублей. Аренда полосы между двумя колодцами через 5 километров - какие-то сотни тысяч рублей. За что? Почему каждый дом почти в любом городе всё ещё не подключен к 10 терабитам волокна? Это же прото стекляшка в пластике, которую даже со столбов срезать брезгуют. Вместо этого ГАИ сейчас прикручивает по всему Питеру какие-то свои камеры, трафик с которых гоняют через какие-то радио-wi-fi-релейки, т.е. тратят ещё на какие-то левые радио-девайсы, забивая полосу. Хотя весь трафик со всех камер на всех углах одного дома влез бы в одну сотую полосы одной стеклянной ниточки.
Как при СССР массово копали беломорканалы зеками, так сейчас надо тупо в принудительном порядке силами заключённых рыть траншеи и закладывать туда толстенную оптику с запасом лет на 400 по полосе пропускания в рассчёте на терабитное подключение к каждой микроволновке, про коммунаторы подумаем позже. Стекла в стране недостаток что-ли?
Pavel Ivanovnestor
Вместо удивления можно попробовать разобраться в ситуации, актуальных ценах материалов, стоимости работ и объёмах необходимых согласований. Каждый сам выбирает, куда тратить свою энергию :-)
Юрий БелоножкинPavel
Этот жирный наброс ещё и лайкают
Pavel IvanovЮрий
Думаю, это должно быть заботой администрации :-) комьюнити-менеджер сразу бы понял, куда дело движется на VC, но, увы, его по ходу нет...
Юрий БелоножкинPavel
Продакт им нужен
Дмитрий Струковnestor
Уверен, что не все так просто, чем взять немного какого-то стекла и куда-то его закопать. Да даже просто закопать - уже непростое дело.
Pavel IvanovДмитрий
Если, например, про большие города говорить, то куда не копни, везде лежит труба или кабель какой-то. Без согласования можно так попасть, что охереешь :) хотя даже с согласованием частенько "выкапывают" интересные вещи – например, сваю в канализационную трубу загоняют, ну или прямо в метро.
Ivano Digital
Браво. Надеюсь уже начнут трясти эти окологосударственные конторки. А то баблосы народные выбивают, нихрена не далаю и другим развиваться не дают. Вы бы видели, как Ростелеком в подъездах антеры прокладывает или камеры - за это сажать нужно!
Алина АльфировнаIvano
Это в не в рамках борьбы с коррупцией, а в рамках борьбы за пополнение собственного кошелька.
Просто закупку выиграл не тот кто нужно.
Сергей Щукин
Ну вот, а говорят, что с коррупцией у нас не борятся. Борятся ведь! Боритесь и вы сами - с собой и вокруг себя в первую очередь. Будьте честны - и не будет стыдно, как стыдно за этих ослов из Ростелека 🤦♂️
Комментарий удален
Nick Sidorov
Вай-вай, борьба с коррупцией началась!
Sarcasm mode off
Konstantin K
Выборы что ли скоро?
Антон Лисин
Лучше бы по завышенным ценам на интернет.