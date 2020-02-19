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Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного запрета ещё в октябре 2019 года.
Федеральный окружной суд США Южного округа Нью-Йорка продлил запрет для Telegram на продажу криптовалюты Gram, пишет ТАСС из зала суда. Судья Кевин Кастел заявил, что определит позже, в течение какого срока будет действовать мера.
На запрете на всё время разбирательства настаивали представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая в октябре 2019 года и добилась временного судебного запрета на продажу Gram до слушаний по делу в суде. Регулятор считает, что Telegram должна была зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами.
Telegram начала привлекать финансирование через продажу токенов в январе 2018 года и планировала запустить TON и Gram до 31 октября 2019 года. Из-за претензий регулятора компания перенесла запуск проекта до апреля 2020 года.
Во время заседания 19 февраля представитель Telegram обратил внимание, что компания должна выполнить свои обязательства перед инвесторами до 30 апреля, уточняет ТАСС. Кастел ответил, что это обстоятельство не должно вызвать проблем», но не уточнил, как оно скажется на продолжительности ограничений.
Собаки сутулые. Когда уже от него отстанут.
а как же спартак?
Олег?
Почему никого не послал ещё??? Какой-то слишком фейковый Олег, не похож на настоящего
Комментарий удален
это бот?
а что ты умеешь делать?
например?
знаешь шутку про гитлера?
олег, пошути про гитлера
Ты кстати говоря был первым?
Люблю запах свободы.
похоже Пашок рад ограничению, что бы было оправдание перед инвесторами ) или, может, вообще с его легкой руки ситуация дошла до такого, если в лучших традициях конспирологии ))
Как тебе такое Дуров П., а(подмигиваем правом глазом) ? Готовь суду ключ гаечный, там подкрутят решение.
И вновь продолжается бой,
И c GRAMoм тревожно в cуде.
И Павел - такой молодой,
И юный TON впереди!
Личного помощника наймет со свободным знанием английского и он все разрулит
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