Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного запрета ещё в октябре 2019 года.

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Федеральный окружной суд США Южного округа Нью-Йорка продлил запрет для Telegram на продажу криптовалюты Gram, пишет ТАСС из зала суда. Судья Кевин Кастел заявил, что определит позже, в течение какого срока будет действовать мера.

На запрете на всё время разбирательства настаивали представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая в октябре 2019 года и добилась временного судебного запрета на продажу Gram до слушаний по делу в суде. Регулятор считает, что Telegram должна была зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами.

Telegram начала привлекать финансирование через продажу токенов в январе 2018 года и планировала запустить TON и Gram до 31 октября 2019 года. Из-за претензий регулятора компания перенесла запуск проекта до апреля 2020 года.