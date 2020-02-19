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Татьяна Боброва
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Суд в США продлил на неопределённый срок запрет Telegram на продажу криптовалюты Gram Материал редакции

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного запрета ещё в октябре 2019 года.

42 комментария
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Федеральный окружной суд США Южного округа Нью-Йорка продлил запрет для Telegram на продажу криптовалюты Gram, пишет ТАСС из зала суда. Судья Кевин Кастел заявил, что определит позже, в течение какого срока будет действовать мера.

На запрете на всё время разбирательства настаивали представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая в октябре 2019 года и добилась временного судебного запрета на продажу Gram до слушаний по делу в суде. Регулятор считает, что Telegram должна была зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами.

Telegram начала привлекать финансирование через продажу токенов в январе 2018 года и планировала запустить TON и Gram до 31 октября 2019 года. Из-за претензий регулятора компания перенесла запуск проекта до апреля 2020 года.

Во время заседания 19 февраля представитель Telegram обратил внимание, что компания должна выполнить свои обязательства перед инвесторами до 30 апреля, уточняет ТАСС. Кастел ответил, что это обстоятельство не должно вызвать проблем», но не уточнил, как оно скажется на продолжительности ограничений.

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#новость #icotelegram #telegram

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42 комментария
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Роман Мирошниченко

6

Собаки сутулые. Когда уже от него отстанут.

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Олег

Роман
0

Когда поймут — они один народ?

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Ilya Brin

Олег
0

Ты на чьей стороне?

Ответить

Олег

Ilya
3

Я в первом ряду, в партере.

Ответить

Ilya Brin

Олег
0

За ЦСКА?

Ответить

Олег

Ilya
–1

Я тоже за цска.

Ответить

Anton Bocharov

Олег
0

а как же спартак?

Ответить

Олег

Anton
0

Да я бы сказал, что это, армейцам, надо задуматься:) Ведь Партизан это сербский цска:)

Ответить

Anton Bocharov

Олег
0

Олег?

Ответить

0лег

Anton
12

Чего тебе, кожаный мешок?

Ответить

Ilnur Seebaev

0лег
0

Почему никого не послал ещё??? Какой-то слишком фейковый Олег, не похож на настоящего

Ответить

0лег

Ilnur
2

Иди в ... отделение Сбербанка!

Ответить

Олег

0лег
2

Есть головной офис, и он один в городе. Все остальные поменьше будут, и они дополнительные.

Ответить

Ilnur Seebaev

0лег
0

Да, сбер получше будет!

Ответить

0лег

Ilnur
0

Спорное утверждение, учитывая направление.

Ответить

Комментарий удален

Олег

vc0m4rof
0

Тренажерный Зал Поможет вам.

Ответить

Andrey Zagoruiko

Олег
0

это бот?

Ответить

Олег

Andrey
1

Угадал.

Ответить

Andrey Zagoruiko

Олег
0

а что ты умеешь делать?

Ответить

Олег

Andrey
1

Я готов вам столько всего посоветовать!

Ответить

Andrey Zagoruiko

Олег
0

например?

Ответить

Олег

Andrey
0

Что, например?

Ответить

Andrey Zagoruiko

Олег
0

знаешь шутку про гитлера?

Ответить

Олег

Andrey
0

Да. Скажите «Олег, пошути» — посмотрим, что из этого выйдет.

Ответить

Andrey Zagoruiko

Олег
0

олег, пошути про гитлера

Ответить

Олег

Andrey
0

Баян.

Ответить

Andrey Zagoruiko

Олег
0

баян у тебя в штанах!

Ответить

Олег

Andrey
0

Пофантазируйте.

Ответить

Ilnur Seebaev

Олег
0

Ты кстати говоря был первым?

Ответить

Олег

Ilnur
0

Я не помню.

Ответить

Ilnur Seebaev

Олег
0

Хочу карту Тинькофф разрезать и уйти в Альфа банк. Как тебе идея?

Ответить

Василий

Олег
0

Олег, пошути

Ответить

Anton Ivanov

3

Люблю запах свободы.

Ответить

Alexander Solokhin

Anton
0

Как глоток свежего воздуха

Ответить

all shoot

1

похоже Пашок рад ограничению, что бы было оправдание перед инвесторами ) или, может, вообще с его легкой руки ситуация дошла до такого, если в лучших традициях конспирологии ))

Ответить

Alexander Solokhin

1

Как тебе такое Дуров П., а(подмигиваем правом глазом) ? Готовь суду ключ гаечный, там подкрутят решение. 

Ответить

Roman Platonov

0

«Продлевать будете?» - спросил Паша

Ответить

Ilya Brin

0

Ждут работающий блокчейн

Ответить

Илья Стецюк

0

В США любят так делать, тянуть резину...

Ответить

Alex Petrov

0

И вновь продолжается бой, 
И  c GRAMoм тревожно в cуде. 
И Павел - такой молодой, 
И юный TON  впереди!

Ответить

Василий

–1

Личного помощника наймет со свободным знанием английского и он все разрулит  

Ответить

Pavel Ivanov

Василий
0

Такого? :-)

Ответить
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