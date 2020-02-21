По их мнению, предлагаемые поправки затормозят развитие ИИ в стране и противоречат конституционным гарантиям свободы.
- Ассоциация больших данных (АБД) и эксперты фонда «Сколково» выступили против законопроекта о регулировании больших данных, который предложило Минкомсвязи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главе ведомства Максуту Шадаеву.
- Определение «больших данных», предлагаемое в документе, слишком широкое — в реестре операторов сможет зарегистрироваться любой человек, обрабатывающий любые данные, говорится в письме. Кроме того, законопроект противоречит национальной стратегии развития ИИ, считают участники рынка.
- Также госрегулирование больших данных противоречит конституционным гарантиям свободы экономической деятельности и распространения информации, говорится в заключении фонда «Сколково». По мнению участников рынка, законопроект может затормозить развитие рынка и искусственного интеллекта в России.
- В министерстве сказали, что пока не видели письмо. В ассоциацию входят «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Тинькофф-банк», «МегаФон», «Ростелеком», «Вымпелком» и другие компании.
- Документ не соответствует собственным целям, считает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович. Например, большие массивы данных в законопроекте не включают персональные данные — это не соответствует международной практике, объяснила эксперт.
- Минкомсвязи опубликовало проект поправок к закон об информации 14 февраля 2020 года. В нём предлагается создать реестр операторов больших данных и поручить его регулирование Роскомнадзору.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435"],
"comments": 0,
"likes": 0,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "legal",
"id": 108309,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 21 Feb 2020 08:19:34 +0300",
"is_special": false }