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Лиана Липанова
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«Яндекс», «Ростелеком», «Тинькофф банк» и другие выступили против законопроекта о регулировании больших данных Материал редакции

По их мнению, предлагаемые поправки затормозят развитие ИИ в стране и противоречат конституционным гарантиям свободы.

  • Ассоциация больших данных (АБД) и эксперты фонда «Сколково» выступили против законопроекта о регулировании больших данных, который предложило Минкомсвязи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главе ведомства Максуту Шадаеву.
  • Определение «больших данных», предлагаемое в документе, слишком широкое — в реестре операторов сможет зарегистрироваться любой человек, обрабатывающий любые данные, говорится в письме. Кроме того, законопроект противоречит национальной стратегии развития ИИ, считают участники рынка.
  • Также госрегулирование больших данных противоречит конституционным гарантиям свободы экономической деятельности и распространения информации, говорится в заключении фонда «Сколково». По мнению участников рынка, законопроект может затормозить развитие рынка и искусственного интеллекта в России.
  • В министерстве сказали, что пока не видели письмо. В ассоциацию входят «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Тинькофф-банк», «МегаФон», «Ростелеком», «Вымпелком» и другие компании.
  • Документ не соответствует собственным целям, считает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович. Например, большие массивы данных в законопроекте не включают персональные данные — это не соответствует международной практике, объяснила эксперт.
  • Минкомсвязи опубликовало проект поправок к закон об информации 14 февраля 2020 года. В нём предлагается создать реестр операторов больших данных и поручить его регулирование Роскомнадзору.

#новость #большиеданные

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