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Право
Лиана Липанова
1975

Суд в Германии разрешил Tesla вырубить лес под Берлином для строительства завода Материал редакции

Ранее суд наложил временный запрет на расчистку территории из-за иска экологических активистов.

41 комментарий
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Суд в Германии разрешил Tesla продолжить вырубку леса недалеко от Берлина для строительства первого европейского завода компании по производству электромобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.

Иск к компании подали несколько групп экологических активистов. 17 февраля 2020 года суд отменил решение нижестоящей инстанции и наложил временный запрет на расчистку территории. Теперь суд окончательно отклонил ходатайства активистов, пишет агентство.

Чтобы построить завод Gigafactory, компании придётся вырубить 92 га леса. Tesla начала подготовку к строительству завода 13 февраля 2020 года — вырубка была согласована, но разрешения на строительство ещё не было.

Компания планирует закончить строительство в 2021 году. На европейском Gigafactory будет 12 тысяч рабочих мест, в год завод будет производить 500 тысяч электромобилей, обещает компания.

#новость #tesla

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41 комментарий
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Дмитрий Оверчук

19

«ЭЛЕКТРОТАЧКИ ЭТО ЭКОЛОГИЧНО»

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Marat STI

Дмитрий
2

ЭТО ЖЕСТЬ! Дать иностранной компании вырубить 100га леса, и на ровном месте создать конкурента для Ауди, МБ, Порше, БНВ.

Или
„Держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе.“?

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Евгений Захаров

Marat
11

12 000 рабочих мест. Налоги. Все разумно.

Ответить

Yegor Yeremenko

Marat
2

Разрешить открыть завод и зарегулировать компанию до смерти.

Ответить

Stas dyakonov

Marat
0

Думаю, что немцами всё 10 раз продумано, если срубил где-то лес, то посади в три раза больше по площади деревьев в другом месте, да и повышенная конкуренция  всегда полезна для бизнеса, включая самих же немецких автопроизводителей - начнут ещё быстрее думать, генерить идеи и воплощать в жизнь.

Ответить

Олег

Дмитрий
3

Это практично и эстетично.

Ответить

Leu Kirill

Олег
4

Это логично и прилично

Ответить

Олег

Leu
0

Это глупо.

Ответить

Leu Kirill

Олег
0

Это быстро

Ответить

Grumm Grummov

Leu
0

Хаотично, не реалистично

Ответить

Ilya Brin

11

Суд:
Вот активисты, которые любят лес.
А это Илон - великий строитель Тесл.

Маск:
Или вы хотите как в Австралии?!!

Гретта:
Хватит меня тэгать! Вы украли у меня детство!

Виталик Бутерин:
А я здесь причём?

Олег:

Ответить

Fedor Kineev

Ilya
0

Титьконенавистничество.

Ответить

Саша Гончар

4

Не круто, Илон, очень не круто

Ответить

Никита Иванов

Саша
17

автор новости решил пренебречь факторами:
1) Маск высадит в 3 раза больше деревьев по договору о вырубке этого леса.
2) Этот лес специально под вырубку когда-то высаживался

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Mykola Petiukh

4

Шо думает Грета по етому поводу?

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Michael Shultz

Mykola
0
Ответить

Миша Федотов

1

А потом они не обязаны высадить это же количество деревьев?

Ответить

евгений аношин

Миша
6

не  столько же.  а в три раза больше

Ответить

Denis Bystruev

Миша
3

Обязаны и высаживают.

Ответить

Russian Swiss

Миша
0

Потом...

Ответить

Александр Сыроежкин

2

Лес-возобновляемый ресурс. Что теперь на макушках крон строить ? :) Я рад лично, что идёт развитие по внедрению электрокаров в массы )

Ответить

Andre Macareno

Александр
1

Интересно, в Тайге его сильно возобновляют?

Ответить

Александр Сыроежкин

Andre
1

Сейчас речь о Германии. Там я думаю возобновят. Постепенный отказ от ДВС в пользу электродвигателей приведёт к более благоприятным условиям существования, потому сейчас необходимо чем-то жертвовать. Начинают с малого, а рано или поздно электрокары будут у большинства людей на планете :)

Ответить

Михаил Качалов

Александр
1

"отказ от ДВС в пользу электродвигателей приведёт к более благоприятным условиям существования" - в городах. Но в городах электрификацию можно начать с общественного транспорта, а с этим пока туговато.

Ответить

Константин Шукалов

Александр
0

В теории - возможно, но никто не отменял вредного воздействия на окружающую среду при производстве этих самых электрокаров, их запчастей, а так же переработке массивных литиевых аккумов. )

Ответить

евгений аношин

Константин
0

сторонник идеи - надо вообще все производство выпилить и уйти в пещеры?

Ответить

Константин

евгений
2

Интересное у вас умозаключение ) Нет, конечно, но я против танцев с бубном вокруг темы экологичности, когда топят за избирательные позитивные свойства продукта забывая, или умалчивая, о том, что под экологичной вершиной айсберга скрывается еще огромный пласт ни разу не экологичных технологий производства )

Ответить

евгений аношин

Констан…
0

рождение человека это хорошо или плохо, если признать что под этим скрывается огромный пласт ни разу не экологических последствий его жизни?

Ответить

Константин

евгений
0

не надо упарываться ;) Вы пытаетесь высосать предмет для спора из пальца. В моих сообщениях нет ничего о том, что я против строительства. Тема про экологию, это скорее ремарка, если вам известен такой термин )

Ответить

Александр Сыроежкин

Константин
0

Согласен, но если бы производство сделали максимально экологичным, то завод был бы намного больше ) и стоимость на автомобили стала бы слишком высока.

Ответить

Константин

Алексан…
0

Это да ) опять же, панели солнечные после окончания срока службы надо переработать, а лопасти ветряков вообще не перерабатываются. Их закапывают )

Ответить

Ivano Digital

Александр
0

Чего-то в Мосеве ни одного дерева не восстановили. Вот если бы им разрешили пилить лес, то обязали высадить такую же площадть в другом месте, тогда бы была хорошая новость.

Ответить

Данил Семёнов

Александр
0

Ну лес и лес

Ответить

Alex Petrov

1

Лес рубят, Теслы летят.  Летят, по немецкому автобану, на максимумах.   

Ответить

Вадим Моржик

0

почему не финансируются протесты гринпис по этому поводу?

Ответить

Злой Полушубок

0

Это не совсем лес, это посадки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9

Ответить

Ivano Digital

0
Ответить

Russian Swiss

0

Вырубить 100 гектаров леса под грязное производство «экологических» машин.

Ответить

Олег

Russian
0

Хорошая идея.

Ответить

Денис Кулагин

0

Европейцы ещё несколько столетий назад столкнулись с дефицитом леса — людей много, а лес (или его производные в виде древесного угля) является одновременно энергоносителем и строительным материалом (в т.ч. для кораблей). Так что идея устойчивого лесопользования (sustainable forestry) возникла там нет от хорошей жизни и была, в современных терминах, вопросом национальной безопасности.

Если почитать реальные новости вокруг этой вырубки, то становится понятно, что люди сто раз посчитали последствия, в т.ч. влияние на дикую природу, и дали осознанное, взвешенное разрешение на лесозаготовку. Один следующий абзац чего стоит:

"Тесла также должна будет временно переместить волков, летучих мышей, змей, муравьёв и ящериц до окончания периода строительства." (https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-20/tesla-gets-go-ahead-to-resume-clearing-forest-for-german-factory)

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Vladimir Chyorniy

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Я очень рад. Давай Илон!)

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