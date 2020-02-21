Ранее суд наложил временный запрет на расчистку территории из-за иска экологических активистов.

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Суд в Германии разрешил Tesla продолжить вырубку леса недалеко от Берлина для строительства первого европейского завода компании по производству электромобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.

Иск к компании подали несколько групп экологических активистов. 17 февраля 2020 года суд отменил решение нижестоящей инстанции и наложил временный запрет на расчистку территории. Теперь суд окончательно отклонил ходатайства активистов, пишет агентство.

Чтобы построить завод Gigafactory, компании придётся вырубить 92 га леса. Tesla начала подготовку к строительству завода 13 февраля 2020 года — вырубка была согласована, но разрешения на строительство ещё не было.