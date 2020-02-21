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Ранее суд наложил временный запрет на расчистку территории из-за иска экологических активистов.
Суд в Германии разрешил Tesla продолжить вырубку леса недалеко от Берлина для строительства первого европейского завода компании по производству электромобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.
Иск к компании подали несколько групп экологических активистов. 17 февраля 2020 года суд отменил решение нижестоящей инстанции и наложил временный запрет на расчистку территории. Теперь суд окончательно отклонил ходатайства активистов, пишет агентство.
Чтобы построить завод Gigafactory, компании придётся вырубить 92 га леса. Tesla начала подготовку к строительству завода 13 февраля 2020 года — вырубка была согласована, но разрешения на строительство ещё не было.
Компания планирует закончить строительство в 2021 году. На европейском Gigafactory будет 12 тысяч рабочих мест, в год завод будет производить 500 тысяч электромобилей, обещает компания.
«ЭЛЕКТРОТАЧКИ ЭТО ЭКОЛОГИЧНО»
Думаю, что немцами всё 10 раз продумано, если срубил где-то лес, то посади в три раза больше по площади деревьев в другом месте, да и повышенная конкуренция всегда полезна для бизнеса, включая самих же немецких автопроизводителей - начнут ещё быстрее думать, генерить идеи и воплощать в жизнь.
Это логично и прилично
Суд:
Вот активисты, которые любят лес.
А это Илон - великий строитель Тесл.
Маск:
Или вы хотите как в Австралии?!!
Гретта:
Хватит меня тэгать! Вы украли у меня детство!
Виталик Бутерин:
А я здесь причём?
Олег:
Не круто, Илон, очень не круто
автор новости решил пренебречь факторами:
1) Маск высадит в 3 раза больше деревьев по договору о вырубке этого леса.
2) Этот лес специально под вырубку когда-то высаживался
Шо думает Грета по етому поводу?
А потом они не обязаны высадить это же количество деревьев?
Лес-возобновляемый ресурс. Что теперь на макушках крон строить ? :) Я рад лично, что идёт развитие по внедрению электрокаров в массы )
Интересно, в Тайге его сильно возобновляют?
Сейчас речь о Германии. Там я думаю возобновят. Постепенный отказ от ДВС в пользу электродвигателей приведёт к более благоприятным условиям существования, потому сейчас необходимо чем-то жертвовать. Начинают с малого, а рано или поздно электрокары будут у большинства людей на планете :)
"отказ от ДВС в пользу электродвигателей приведёт к более благоприятным условиям существования" - в городах. Но в городах электрификацию можно начать с общественного транспорта, а с этим пока туговато.
В теории - возможно, но никто не отменял вредного воздействия на окружающую среду при производстве этих самых электрокаров, их запчастей, а так же переработке массивных литиевых аккумов. )
сторонник идеи - надо вообще все производство выпилить и уйти в пещеры?
Интересное у вас умозаключение ) Нет, конечно, но я против танцев с бубном вокруг темы экологичности, когда топят за избирательные позитивные свойства продукта забывая, или умалчивая, о том, что под экологичной вершиной айсберга скрывается еще огромный пласт ни разу не экологичных технологий производства )
рождение человека это хорошо или плохо, если признать что под этим скрывается огромный пласт ни разу не экологических последствий его жизни?
не надо упарываться ;) Вы пытаетесь высосать предмет для спора из пальца. В моих сообщениях нет ничего о том, что я против строительства. Тема про экологию, это скорее ремарка, если вам известен такой термин )
Согласен, но если бы производство сделали максимально экологичным, то завод был бы намного больше ) и стоимость на автомобили стала бы слишком высока.
Это да ) опять же, панели солнечные после окончания срока службы надо переработать, а лопасти ветряков вообще не перерабатываются. Их закапывают )
Чего-то в Мосеве ни одного дерева не восстановили. Вот если бы им разрешили пилить лес, то обязали высадить такую же площадть в другом месте, тогда бы была хорошая новость.
Это не совсем лес, это посадки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Вырубить 100 гектаров леса под грязное производство «экологических» машин.
Европейцы ещё несколько столетий назад столкнулись с дефицитом леса — людей много, а лес (или его производные в виде древесного угля) является одновременно энергоносителем и строительным материалом (в т.ч. для кораблей). Так что идея устойчивого лесопользования (sustainable forestry) возникла там нет от хорошей жизни и была, в современных терминах, вопросом национальной безопасности.
Если почитать реальные новости вокруг этой вырубки, то становится понятно, что люди сто раз посчитали последствия, в т.ч. влияние на дикую природу, и дали осознанное, взвешенное разрешение на лесозаготовку. Один следующий абзац чего стоит:
"Тесла также должна будет временно переместить волков, летучих мышей, змей, муравьёв и ящериц до окончания периода строительства." (https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-20/tesla-gets-go-ahead-to-resume-clearing-forest-for-german-factory)
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