Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний Статьи редакции
Об этом просила ФАС, чтобы устранить «нарушения со стороны компаний-монополистов».
- Правительство России опубликовало постановление, отменяющие мораторий на проверки ИТ-компаний.
- ФАС считает, что отмена поможет «эффективно бороться с злоупотреблениями доминирующим положением». Службе поступает «большое количество жалоб участников рынка информационных технологий, в том числе малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны доминирующих компаний».
- Постановление вступит в силу 28 марта 2024 года.
- В 2022 году правительство запретило регуляторам проводить проверки аккредитованных ИТ-компаний до конца 2024 года.
- Антимонопольная служба анонсировала отмену моратория в начале марта 2024 года. ФАС называла монополистами «Яндекс Такси», Ozon и Wildberries, которые занимают наибольшую долю рынка в своих нишах. Например, водители жаловались на условия блокировки, расчёта вознаграждения и платы. А партнёры маркетплейсов — на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов.
1.6K показов
1.7K открытий
1 репост
Антимонопольная служба анонсировала отмену моратория в начале марта 2024 года
Спасибо, что следуете своим же собственным постановлениям. Так легко вести бизнес, когда в государстве все работает как часы)))))
Казна пустеет, милорд.
Закон надежен как российские часы!
Просто Яндекс озуел со свои повышенным спросом
в таком случае, в стране нужно создать условия для появления конкурентов у Яндекса, ничего другого не поможет
Да не, просто штрафы в зависимости от качества лоббистов монополиста
Правительство отменило мораторий... Я уж подумал на смертную казнь
Давай пока без
Самая востребованная профессия была айтишник? Забудьте, в ближайшее время ни одной компании в РФ не останется)
уже по-тихонечку все сбегают
Я бы не сказал. Вакансий стало больше, правда, платить стали меньше.
Эм. Антимонопольные проверки наоборот, помогут отрасли развиваться. Конкуренция - это прогресс.
Так что наоборот, такие меры - благо, причем долгожданное.
Ну хоть кто-то написал об этом, спасибо
Кому Вы это пытаетесь объяснить?..)))
А ваш вывод на чем основан?
На белковой черепной нейросети
Количество разрабов и команд из РФ, получающих стартап внж последние 2 года бьют все рекорды, причем много ребят из Яндекса, Тинька и тд, многие предсказыавали логичное ужесточение и переезжали
Сейчас как прижучат Яндекс с контуром и прочими. Ух, заживём!
Возьмитесь уже, блять, за @авито
Чем вам не угодил авито?
Ох эти монополисты! Вот ужлюо вас проверят, пересчитают и в реестры!
ох уж эти реестры. Самые справедливые
И благонадёжные!
У реестров проблемы. Майкрософт сегодня должны отключить, а как мы видели реестры порой в экселе
интересно будет понаблюдать за процессом , как они будут исполнять данное решение
Ржака будет если Яше оборотный штраф прилепят)))
для виду может что-то прилепят , а по факту , ничего не изменится
ну так логично, как государству забрать свое. Можно выплатить дивиденды, но тогда платить нужно всем акционерам, а можно выставить штраф
«Ну на этот раз прям точно мораторий незыблемый. Вот сейчас повысим налоги — и потом больше вообще трогать не будем, будет у нас предсказуемость для бизнеса. Амнистия капиталов — и вообще никаких уголовных дел для тех, кто вернул деньги в страну», — говорили они раз за разом на протяжении почти 25 лет.
Вот теперь ФАС наконец может помочь целой индустрии, вернув Яндекс Поиск к конкурентным практикам.
То, как в одноименном поиске продвигаются вертикали Яндекса - это, пожалуй, самый невероятный прецедент оставшийся абсолютно незаметным с точки зрения антимонопольного права.
Плохо чтоли? Хорошо, пусть проверяют)
если авито раком поставят то пусть проверяют