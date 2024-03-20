Право
Маша Цепелева

Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний Статьи редакции

Об этом просила ФАС, чтобы устранить «нарушения со стороны компаний-монополистов».

Дополнено в 21:00 мск. Минцифры уточнило, что проверки коснутся только нескольких компаний, у которых есть «цифровая платформа», доля в своей нише превышает 35%, а годовая выручка — больше 2 млрд рублей.
  • Правительство России опубликовало постановление, отменяющие мораторий на проверки ИТ-компаний.
  • ФАС считает, что отмена поможет «эффективно бороться с злоупотреблениями доминирующим положением». Службе поступает «большое количество жалоб участников рынка информационных технологий, в том числе малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны доминирующих компаний».
  • Постановление вступит в силу 28 марта 2024 года.
  • В 2022 году правительство запретило регуляторам проводить проверки аккредитованных ИТ-компаний до конца 2024 года.
  • Антимонопольная служба анонсировала отмену моратория в начале марта 2024 года. ФАС называла монополистами «Яндекс Такси», Ozon и Wildberries, которые занимают наибольшую долю рынка в своих нишах. Например, водители жаловались на условия блокировки, расчёта вознаграждения и платы. А партнёры маркетплейсов — на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов.

#новости #фас

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 Hambala Fully
В 2022 году правительство запретило регуляторам проводить проверки аккредитованных ИТ-компаний до конца 2024 года.
Антимонопольная служба анонсировала отмену моратория в начале марта 2024 года

Спасибо, что следуете своим же собственным постановлениям. Так легко вести бизнес, когда в государстве все работает как часы)))))

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Сергей И

Казна пустеет, милорд.

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Продюсер душнила
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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Закон надежен как российские часы!

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Андрей

Просто Яндекс озуел со свои повышенным спросом

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Дмитрий Зима

в таком случае, в стране нужно создать условия для появления конкурентов у Яндекса, ничего другого не поможет

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Андрей

Да не, просто штрафы в зависимости от качества лоббистов монополиста

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Вячеслав Грачунов

Правительство отменило мораторий... Я уж подумал на смертную казнь

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Framework Юзернеймович

Давай пока без

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Lehman Brothers

Самая востребованная профессия была айтишник? Забудьте, в ближайшее время ни одной компании в РФ не останется)

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Владимир К

уже по-тихонечку все сбегают

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Владимир Бычко

Я бы не сказал. Вакансий стало больше, правда, платить стали меньше.

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Davidov Alexander
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Domorost

Эм. Антимонопольные проверки наоборот, помогут отрасли развиваться. Конкуренция - это прогресс.
Так что наоборот, такие меры - благо, причем долгожданное.

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Александр Младинов

Ну хоть кто-то написал об этом, спасибо

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Северьян Югов

Кому Вы это пытаетесь объяснить?..)))

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Revenant

А ваш вывод на чем основан?

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Alexey Melikhov

На белковой черепной нейросети

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Alexey Melikhov

Количество разрабов и команд из РФ, получающих стартап внж последние 2 года бьют все рекорды, причем много ребят из Яндекса, Тинька и тд, многие предсказыавали логичное ужесточение и переезжали

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Сергей И

Сейчас как прижучат Яндекс с контуром и прочими. Ух, заживём!

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Тоже хочу

Возьмитесь уже, блять, за @авито

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xsignes

Чем вам не угодил авито?

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Вадим Д.

Ох эти монополисты! Вот ужлюо вас проверят, пересчитают и в реестры!

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Владимир К

ох уж эти реестры. Самые справедливые

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Вадим Д.

И благонадёжные!

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Дмитрий Зима

У реестров проблемы. Майкрософт сегодня должны отключить, а как мы видели реестры порой в экселе

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Арина Баженова
ФАС считает, что отмена поможет «эффективно бороться с злоупотреблениями доминирующим положением».

интересно будет понаблюдать за процессом , как они будут исполнять данное решение

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Mikhail Dragunov

Ржака будет если Яше оборотный штраф прилепят)))

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Иван Гуляев

для виду может что-то прилепят , а по факту , ничего не изменится

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Дмитрий Зима

ну так логично, как государству забрать свое. Можно выплатить дивиденды, но тогда платить нужно всем акционерам, а можно выставить штраф

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Император Нолимоций

«Ну на этот раз прям точно мораторий незыблемый. Вот сейчас повысим налоги — и потом больше вообще трогать не будем, будет у нас предсказуемость для бизнеса. Амнистия капиталов — и вообще никаких уголовных дел для тех, кто вернул деньги в страну», — говорили они раз за разом на протяжении почти 25 лет.

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Domorost

Вот теперь ФАС наконец может помочь целой индустрии, вернув Яндекс Поиск к конкурентным практикам.
То, как в одноименном поиске продвигаются вертикали Яндекса - это, пожалуй, самый невероятный прецедент оставшийся абсолютно незаметным с точки зрения антимонопольного права.

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Александр Кудин

Плохо чтоли? Хорошо, пусть проверяют)

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Graytone

если авито раком поставят то пусть проверяют

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31 комментарий
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