Право
Евгения Евсеева

Минюст США подал иск к Apple из-за «монополии на рынке смартфонов» Статьи редакции

Apple выступила против обвинений.

  • К иску присоединились генеральные прокуроры 17 штатов, пишет Axios. Это третий раз с 2009 года, когда ведомство обвиняет компанию в нарушении антимонопольного законодательства, отмечает издание.
  • Минюст утверждает, что Apple ограничила свою операционную систему для смартфонов таким образом, что это «увеличивает расходы пользователей, а разработчикам мешает выпускать продукты для других систем». Компания блокирует конкурентам доступ к программным и аппаратным функциям iPhone — тем самым она вредит своим пользователям, говорится в иске.
  • Согласно жалобе, монополия Apple распространяется буквально на всё: браузеры, видеосвязь, подписку на новости, развлечения, автомобильные услуги, рекламу, геолокационные сервисы и многое другое. В том числе Apple, по мнению ведомства, мешает разрабатывать кросплатформенные системы для обмена сообщений — чтобы пользователи использовали только iMessage и дальше покупали лишь iPhone.
  • Кроме того, Apple обвиняют в том, что она мешает внедрять платёжные решения конкурентов, ухудшает работу других смартфонов с «умными» часами Apple Watch и ограничивает работу сторонних часов с iPhone, снижает качество сообщений при обмене между смартфонами на iOS и Android, блокирует сервисы для облачного гейминга, мешает работе «суперприложений», включающих в себя несколько сервисов, а также многое другое.
  • Apple все обвинения отвергла.

В Apple мы каждый день внедряем инновации, чтобы создать технологии, которые понравятся людям, — разрабатываем продукты, которые гармонично работают друг с другом, защищают частную жизнь и безопасность людей, а также дарят удивительные впечатления.

Этот иск угрожает тому, кто мы есть, принципам, которые выделяют продукты Apple на рынке с жесткой конкуренцией. Если его удовлетворят, это помешает нам создавать технологии, которые люди ждут от Apple: когда пересекаются оборудование, ПО и сервисы. Также это создаст прецедент, дающий правительству право вмешиваться в разработку технологий.

Apple
  • Как отмечает The Verge, расследование против компании вели как минимум с 2019 года, а иск готовили «годами». В 2020-м внимание на жалобы разработчиков против Apple обратил Конгресс США: тогда он установил, что компания обладает монополией на рынке программ для iOS-устройств.
Истории
Демократы из Конгресса США назвали Apple, Facebook, Google и Amazon монополистами и предложили их разделить Статьи редакции

Главное из 450-страничного расследования подкомитета Конгресса США.

Кадр со слушаний глав Amazon, Google, Facebook и Apple в Конгрессе Axios

#новости #apple #сша #минюст

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62 комментария
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 Невероятный Блондин
блокирует конкурентам доступ к программным и аппаратным функциям iPhone — тем самым она вредит своим пользователям,

Совсем ёбнутые что-ли?
А к X-BOX, PlayStation и сотням прочих закрытых систем у них нет претензий в таком случае?

Ебанутые

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Михаил Иванович

Возможно, они не занимают доминирующего положения на рынке. А вот айФоны в США у каждого бомжа, опережая количество Андроидов

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t t

у Эппл 60% рынка смартфонов в США

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1 комментарий
Марат Яз

Этих неолеваки раскулачат позже

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Марат Яз

Часто слышу утверждение от конспирологов что американское правительство следит за нами через apple....
Тем временем американское правительство мешает apple развивать свою экосистему.

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t t

а где тут конспирология? это было в документах, что Сноуден публиковал

только АНБ не только через Эппл следит, а вообще через все что можно, и через роутеры Cisco например

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3 комментария
Мальчик петя

Борьба хорошего с замечательным, какая чудовищная несправедливость. :С

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Revenant

"В Apple мы каждый день внедряем инновации, чтобы создать технологии, которые понравятся людям..."
Что такого прорывного внедрила Эпл за последние лет 5? Я не пользователь, поэтому реально интересно.

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Марат Яз

Новые процессоры серии М отличные.

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21 комментарий
Татьяна Щиголева

технология дистанционного отключения смартфонов от всех обновлений и ухудшения качества камер

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2 комментария
Gre Li

Сделали реальный оптический зум в тонком телефоне. Это кажется прямо из последней презентации.

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6 комментариев
Андрей Панов

Рашка, бизнес притесняет, Эппл не монополия!!! Лучше бы газ провели в Красноярск. А ой, новость про США, тогда все правильно, молодцы!

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Марат Яз

Ни одного комментария в поддержку решения правительства по ограничению apple, наоборот осуждение.

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3 комментария
Gre Li

Отлично! А то включили там альтернативы только в ЕС. Может, так в США прижмут и сделают для всех.

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Штаб революционных моряков

Они пример с России берут? Что не новость, то копирка

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Андрей Панов

Не сравнивай их демократические штрафы с нашими тоталитарными!!!

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Rolando Kandravi

яснопонятно

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Иван Кожедуб

Сейчас начнут под своё крыло брать щупальца свои распускать

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Прожектор землеройки

В США и России система одинаковая, ничего странного.

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Stoopillon

Apple - лучший. Руки прочь от Яблочка

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Александр Ковтонюк

YAMIApple?

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Андрей Юкин

Да че их Apple не купит!? Или они не тому деду на выборы дали!?

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Виктор

Свободу Эппл от бюрократов

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Котик Котиков

Это суть Apple - быть закрытой. Иначе она бы стала очередной IBM в мире ПК

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ILYA KANDAUROV

IMessage гниль и должна быть уничтожена. В остальном пох

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Руслан Сурков

Ну понятное дело что эйпл будет монополией нов отв этот иск мне кажется ничего не даст

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Troy

обрушились с обвинениями на эпл в этом году ,год кармы как никак

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59 комментариев
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