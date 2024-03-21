В Apple мы каждый день внедряем инновации, чтобы создать технологии, которые понравятся людям, — разрабатываем продукты, которые гармонично работают друг с другом, защищают частную жизнь и безопасность людей, а также дарят удивительные впечатления.

Этот иск угрожает тому, кто мы есть, принципам, которые выделяют продукты Apple на рынке с жесткой конкуренцией. Если его удовлетворят, это помешает нам создавать технологии, которые люди ждут от Apple: когда пересекаются оборудование, ПО и сервисы. Также это создаст прецедент, дающий правительству право вмешиваться в разработку технологий.