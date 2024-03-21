Минюст США подал иск к Apple из-за «монополии на рынке смартфонов» Статьи редакции
Apple выступила против обвинений.
- К иску присоединились генеральные прокуроры 17 штатов, пишет Axios. Это третий раз с 2009 года, когда ведомство обвиняет компанию в нарушении антимонопольного законодательства, отмечает издание.
- Минюст утверждает, что Apple ограничила свою операционную систему для смартфонов таким образом, что это «увеличивает расходы пользователей, а разработчикам мешает выпускать продукты для других систем». Компания блокирует конкурентам доступ к программным и аппаратным функциям iPhone — тем самым она вредит своим пользователям, говорится в иске.
- Согласно жалобе, монополия Apple распространяется буквально на всё: браузеры, видеосвязь, подписку на новости, развлечения, автомобильные услуги, рекламу, геолокационные сервисы и многое другое. В том числе Apple, по мнению ведомства, мешает разрабатывать кросплатформенные системы для обмена сообщений — чтобы пользователи использовали только iMessage и дальше покупали лишь iPhone.
- Кроме того, Apple обвиняют в том, что она мешает внедрять платёжные решения конкурентов, ухудшает работу других смартфонов с «умными» часами Apple Watch и ограничивает работу сторонних часов с iPhone, снижает качество сообщений при обмене между смартфонами на iOS и Android, блокирует сервисы для облачного гейминга, мешает работе «суперприложений», включающих в себя несколько сервисов, а также многое другое.
- Apple все обвинения отвергла.
- Как отмечает The Verge, расследование против компании вели как минимум с 2019 года, а иск готовили «годами». В 2020-м внимание на жалобы разработчиков против Apple обратил Конгресс США: тогда он установил, что компания обладает монополией на рынке программ для iOS-устройств.
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Совсем ёбнутые что-ли?
А к X-BOX, PlayStation и сотням прочих закрытых систем у них нет претензий в таком случае?
Ебанутые
Возможно, они не занимают доминирующего положения на рынке. А вот айФоны в США у каждого бомжа, опережая количество Андроидов
у Эппл 60% рынка смартфонов в США
Этих неолеваки раскулачат позже
Часто слышу утверждение от конспирологов что американское правительство следит за нами через apple....
Тем временем американское правительство мешает apple развивать свою экосистему.
а где тут конспирология? это было в документах, что Сноуден публиковал
только АНБ не только через Эппл следит, а вообще через все что можно, и через роутеры Cisco например
Борьба хорошего с замечательным, какая чудовищная несправедливость. :С
"В Apple мы каждый день внедряем инновации, чтобы создать технологии, которые понравятся людям..."
Что такого прорывного внедрила Эпл за последние лет 5? Я не пользователь, поэтому реально интересно.
Новые процессоры серии М отличные.
технология дистанционного отключения смартфонов от всех обновлений и ухудшения качества камер
Сделали реальный оптический зум в тонком телефоне. Это кажется прямо из последней презентации.
Рашка, бизнес притесняет, Эппл не монополия!!! Лучше бы газ провели в Красноярск. А ой, новость про США, тогда все правильно, молодцы!
Ни одного комментария в поддержку решения правительства по ограничению apple, наоборот осуждение.
Отлично! А то включили там альтернативы только в ЕС. Может, так в США прижмут и сделают для всех.
Они пример с России берут? Что не новость, то копирка
Не сравнивай их демократические штрафы с нашими тоталитарными!!!
яснопонятно
Сейчас начнут под своё крыло брать щупальца свои распускать
В США и России система одинаковая, ничего странного.
Apple - лучший. Руки прочь от Яблочка
YAMIApple?
Да че их Apple не купит!? Или они не тому деду на выборы дали!?
Свободу Эппл от бюрократов
Это суть Apple - быть закрытой. Иначе она бы стала очередной IBM в мире ПК
IMessage гниль и должна быть уничтожена. В остальном пох
Ну понятное дело что эйпл будет монополией нов отв этот иск мне кажется ничего не даст
обрушились с обвинениями на эпл в этом году ,год кармы как никак