Правительство разрешило заселяться в отели по биометрии Статьи редакции
Нужно предварительно подтвердить свою личность через ЕБС.
- Соответствующее постановление правительства подписал Михаил Мишустин. Согласно документу, заселиться в гостиницу можно по загранпаспорту — тем россиянам, кто постоянно проживает за пределами России.
- Кроме того, разрешается заселение по биометрии: но нужно предварительно подтвердить свою личность через ЕБС. Тестировать такой сервис собираются уже со второй половины 2024 года.
- В ноябре 2023 года Минэкономразвития представило «дорожную карту» развития туризма до 2025 года, которая предполагала узаконить невозвратные тарифы для гостиниц и разрешить заселение без паспорта — по Госуслугам. Законопроект о невозратных тарифах разработали в феврале 2024-го.
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Ебс оно всё конём
Контроля не может быть мало, так сказать.
а раньше казалось, ну куда уж больше, а оно вот как , есть куда расти
Ага, так проще будет отслеживать передвижения. Лол)))) все для народа.
Твой телефон в кармане круглосуточно уже давно отслеживает твои перемещения.
Ну, в целом, да. Это плюс для общества, но минус для тех, кто хочет скрывать свои перемещения.
Чем больше способов заселиться в гостишке, тем лучше
🐧 пингвин.jpg
Лучше по старинке