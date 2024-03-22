Право
Евгения Евсеева

Правительство разрешило заселяться в отели по биометрии Статьи редакции

Нужно предварительно подтвердить свою личность через ЕБС.

  • Соответствующее постановление правительства подписал Михаил Мишустин. Согласно документу, заселиться в гостиницу можно по загранпаспорту — тем россиянам, кто постоянно проживает за пределами России.
  • Кроме того, разрешается заселение по биометрии: но нужно предварительно подтвердить свою личность через ЕБС. Тестировать такой сервис собираются уже со второй половины 2024 года.
  • В ноябре 2023 года Минэкономразвития представило «дорожную карту» развития туризма до 2025 года, которая предполагала узаконить невозвратные тарифы для гостиниц и разрешить заселение без паспорта — по Госуслугам. Законопроект о невозратных тарифах разработали в феврале 2024-го.
Обновлено в 21:14 мск. Изначально в заметке упоминалось, что заселение будет возможно в том числе по Госуслугам, но это не так — в документе речь только про заселение в отели по биометрии. Проносим извинения читателям.
Право
Евгения Евсеева
Покупка алкоголя, посадка в поезд: Минцифры предложило правила предъявления «цифрового паспорта» вместо бумажного Статьи редакции

Бумажный паспорт документ всё равно не заменяет.

#новости #госуслуги

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 Zloy Marketolog
Потребуется сначала пройти идентификацию с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)

Ебс оно всё конём

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Слегка Придурковатый

Контроля не может быть мало, так сказать.

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Тонька Пулеметчица

а раньше казалось, ну куда уж больше, а оно вот как , есть куда расти

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debil
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оля янко

Ага, так проще будет отслеживать передвижения. Лол)))) все для народа.

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умный человек

Твой телефон в кармане круглосуточно уже давно отслеживает твои перемещения.

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Andrey Zykov

Ну, в целом, да. Это плюс для общества, но минус для тех, кто хочет скрывать свои перемещения.

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умный человек

Чем больше способов заселиться в гостишке, тем лучше

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Невероятный Блондин

🐧 пингвин.jpg

Лучше по старинке

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