Право
Таня Боброва

Правительство обязало организаторов распространения информации хранить данные о средствах платежа и геолокации Статьи редакции

С таким предложением выступала ФСБ.

  • Правительство России расширило список данных, которые участники реестра организаторов распространения информации (ОРИ) должны будут хранить и предоставлять по запросу госорганов. Внимание на это обратило ТАСС.
  • Согласно постановлению, в список включили «средства платежа» и «электронный мониторинг геолокации» («определение местоположения пользователя с использованием технических средств за определённый период»).
  • Расширить перечень данных, которые хранят ОРИ, в октябре 2023 года предложила ФСБ. В проекте отмечалось, что ОРИ и так хранят сведения о геолокации и «средствах производимых ими платежей» — то есть изменения не потребуют от них дополнительных затрат на техническое оснащение.
  • В Ассоциации больших данных (входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Тинькофф» и другие) при этом отмечали, что формулировки «мониторинг геолокации» и «средства платежа» — «достаточно расплывчатые», в зависимости от их трактовки расходы на ИТ-инфраструктуру могут быть «потенциально серьёзными».
  • С 2018 года ОРИ по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На март 2024 года в реестре более 400 записей, есть в том числе сервисы «Яндекса», VK, «Авито» и прочие.

#новости #ори

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17 комментариев
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 Фанат Полины Лааксо

Не знаю что, но, кажется, началось...

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Степан Фадеев

Если ждали знак, то это он.

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S.Capusta

Fake GPS, VPN, крипта .
Это современный тревожный чемоданчик.

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Anton Maslow

🤣

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Kiss1nger

2030 год. Правительство обязало общественные туалеты хранить экскременты всех людей в течение 6 месяцев после испражнения.

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Aina Timo / wdroid.net

ИМХО, никто в РФ не сделал больше для популяризации криптовалют, чем правительство РФ.

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Jewel Runner

Для популяризации эмиграции.

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Aina Timo / wdroid.net

Не факт.

После стремительной и неожиданной эмиграции (а не до) люди стали размышлять как бы деньги получить с родины.

Сужу из личных практических наблюдений (Финляндия). Вполне вероятно что это субъективно

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Jewel Runner

Я не стал, бизнес увёз с собой и был таков.

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Вадим Д.

Заборы считаются? Надо владельцам сохранять секции с информацией.

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Слегка Придурковатый

ТСПУ в каждый дом, как грица.

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Андрей Цимбал

От государства ссср? Эти Госорганы? Рсфср? Какого государства?

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Тоже хочу

Я за Большого Брата. Пусть всех, кто спиздил, украл, недоделал, не сделал - всех сразу за жопу и в тюрьму... Опс.. только, чувствую ни один чиновник или мент не пострадает. Своих же не трогают...

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debil
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Укладчик стекловаты

Ни на что не намекаю, но скачать Траст валет кошелек дело 1 минуты)

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Тоже хочу

Кто-то лобирует свою облачную инфраструктуру

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Невероятный Блондин

Наличные — теперь лучший друг человека
Ну и никакой геолокации приложению понятное дело не давать.
Данных от локации симки им и так должно быть достаточно.

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