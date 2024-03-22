Правительство обязало организаторов распространения информации хранить данные о средствах платежа и геолокации Статьи редакции
С таким предложением выступала ФСБ.
- Правительство России расширило список данных, которые участники реестра организаторов распространения информации (ОРИ) должны будут хранить и предоставлять по запросу госорганов. Внимание на это обратило ТАСС.
- Согласно постановлению, в список включили «средства платежа» и «электронный мониторинг геолокации» («определение местоположения пользователя с использованием технических средств за определённый период»).
- Расширить перечень данных, которые хранят ОРИ, в октябре 2023 года предложила ФСБ. В проекте отмечалось, что ОРИ и так хранят сведения о геолокации и «средствах производимых ими платежей» — то есть изменения не потребуют от них дополнительных затрат на техническое оснащение.
- В Ассоциации больших данных (входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Тинькофф» и другие) при этом отмечали, что формулировки «мониторинг геолокации» и «средства платежа» — «достаточно расплывчатые», в зависимости от их трактовки расходы на ИТ-инфраструктуру могут быть «потенциально серьёзными».
- С 2018 года ОРИ по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На март 2024 года в реестре более 400 записей, есть в том числе сервисы «Яндекса», VK, «Авито» и прочие.
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Не знаю что, но, кажется, началось...
Если ждали знак, то это он.
Fake GPS, VPN, крипта .
Это современный тревожный чемоданчик.
🤣
2030 год. Правительство обязало общественные туалеты хранить экскременты всех людей в течение 6 месяцев после испражнения.
ИМХО, никто в РФ не сделал больше для популяризации криптовалют, чем правительство РФ.
Для популяризации эмиграции.
Не факт.
После стремительной и неожиданной эмиграции (а не до) люди стали размышлять как бы деньги получить с родины.
Сужу из личных практических наблюдений (Финляндия). Вполне вероятно что это субъективно
Я не стал, бизнес увёз с собой и был таков.
Заборы считаются? Надо владельцам сохранять секции с информацией.
ТСПУ в каждый дом, как грица.
От государства ссср? Эти Госорганы? Рсфср? Какого государства?
Я за Большого Брата. Пусть всех, кто спиздил, украл, недоделал, не сделал - всех сразу за жопу и в тюрьму... Опс.. только, чувствую ни один чиновник или мент не пострадает. Своих же не трогают...
Ни на что не намекаю, но скачать Траст валет кошелек дело 1 минуты)
Кто-то лобирует свою облачную инфраструктуру
Наличные — теперь лучший друг человека
Ну и никакой геолокации приложению понятное дело не давать.
Данных от локации симки им и так должно быть достаточно.