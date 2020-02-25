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«Отисифарм» запустил рекламу в январе 2020 года на радио — регулятор считает, что она могла ввести потребителей в заблуждение.
В отношении компании «Отисифарм» — производителя противовирусного препарата «Арбидол» — возбуждено административное дело по признакам нарушения закона о рекламе. Об этом говорится в определении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«Отисифарм» подозревается в нарушении статей об общих требованиях к рекламе и о рекламе лекарственных препаратов.
В январе 2020 года в эфире радиостанций «Ретро FM», «Европа Плюс», «Авторадио», «Радио 7 на семи холмах» звучали рекламные ролики «Арбидола». В них утверждалось, что препарат активен даже против коронавируса и это доказано исследованиями, уточнили в ФАС.
Реклама создаёт впечатление, что «Арбидолом» можно лечить и инфекцию, вызванную коронавирусом Covid‑2019. Хотя до сих пор препараты, которые были бы эффективны, не найдены, отметили в антимонопольной службе.
В инструкции по применению препарата, предоставленной Минздравом России, информация об инфекционном заболевании, вызываемом коронавирусом Covid‑2019, отсутствует. Исследования, доказывающие эффективность «Арбидола» против вируса, не проводились, подчеркнули в ФАС.
Административное дело в отношении производителя препарата ФАС планирует рассмотреть 10 марта 2020 года. Согласно ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ, за нарушение требований к рекламе лекарственных средств для юрлиц предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.
Помимо «Арбидола» с привязкой к коронавирусу в январе рекламировался «Ингавирин». Представитель «Отисифарма» Сергей Паршиков утверждал, что в рекламе препарата есть вся необходимая по закону информация.
Смешные шрафы. Давайте уж 60% от полученной прибыли.
Штраф до 500 тысяч, они на этой рекламе заработают миллионы а то и больше...
Так-то да, но сумма штрафа не главное, ведь за повторное нарушение наказание уже будет существеннее.
Вы не забывайте что ещё ничего не доказано ещё никого не оштрафовали. А реклама уже приносит прибыль, а процесс наказания может затянуться.
Пфф 500 тыс р. Представляю сколько они получили выхлопа с этой рекламной кампании, им этот штраф вообще по боку.
В таких ситуациях надо вводить временное ограничение на деятельность, чтобы были более существенные потери.
Слушатели, введённые в заблуждение, и 500к которые пойдут хрен знает куда вроде бы никак не связаны. На 2млн, или сколько там аудитория, лекарств старушенциям нуждающимся раздать логичнее было бы
Можно подумать, что от чего-то другого он помогает
Интересно, а китайцы в курсе? Им вроде впарили это фуфло под видом противовирусного
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