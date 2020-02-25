«Отисифарм» запустил рекламу в январе 2020 года на радио — регулятор считает, что она могла ввести потребителей в заблуждение.

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В отношении компании «Отисифарм» — производителя противовирусного препарата «Арбидол» — возбуждено административное дело по признакам нарушения закона о рекламе. Об этом говорится в определении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Отисифарм» подозревается в нарушении статей об общих требованиях к рекламе и о рекламе лекарственных препаратов.

В январе 2020 года в эфире радиостанций «Ретро FM», «Европа Плюс», «Авторадио», «Радио 7 на семи холмах» звучали рекламные ролики «Арбидола». В них утверждалось, что препарат активен даже против коронавируса и это доказано исследованиями, уточнили в ФАС.

Реклама создаёт впечатление, что «Арбидолом» можно лечить и инфекцию, вызванную коронавирусом Covid‑2019. Хотя до сих пор препараты, которые были бы эффективны, не найдены, отметили в антимонопольной службе.

В инструкции по применению препарата, предоставленной Минздравом России, информация об инфекционном заболевании, вызываемом коронавирусом Covid‑2019, отсутствует. Исследования, доказывающие эффективность «Арбидола» против вируса, не проводились, подчеркнули в ФАС.

Административное дело в отношении производителя препарата ФАС планирует рассмотреть 10 марта 2020 года. Согласно ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ, за нарушение требований к рекламе лекарственных средств для юрлиц предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.