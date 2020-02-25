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Галина Мубаракшина
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ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» из-за рекламы об эффективности препарата против коронавируса Материал редакции

«Отисифарм» запустил рекламу в январе 2020 года на радио — регулятор считает, что она могла ввести потребителей в заблуждение.

16 комментариев
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В отношении компании «Отисифарм» — производителя противовирусного препарата «Арбидол» — возбуждено административное дело по признакам нарушения закона о рекламе. Об этом говорится в определении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Отисифарм» подозревается в нарушении статей об общих требованиях к рекламе и о рекламе лекарственных препаратов.

В январе 2020 года в эфире радиостанций «Ретро FM», «Европа Плюс», «Авторадио», «Радио 7 на семи холмах» звучали рекламные ролики «Арбидола». В них утверждалось, что препарат активен даже против коронавируса и это доказано исследованиями, уточнили в ФАС.

Реклама создаёт впечатление, что «Арбидолом» можно лечить и инфекцию, вызванную коронавирусом Covid‑2019. Хотя до сих пор препараты, которые были бы эффективны, не найдены, отметили в антимонопольной службе.

В инструкции по применению препарата, предоставленной Минздравом России, информация об инфекционном заболевании, вызываемом коронавирусом Covid‑2019, отсутствует. Исследования, доказывающие эффективность «Арбидола» против вируса, не проводились, подчеркнули в ФАС.

Административное дело в отношении производителя препарата ФАС планирует рассмотреть 10 марта 2020 года. Согласно ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ, за нарушение требований к рекламе лекарственных средств для юрлиц предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

Помимо «Арбидола» с привязкой к коронавирусу в январе рекламировался «Ингавирин». Представитель «Отисифарма» Сергей Паршиков утверждал, что в рекламе препарата есть вся необходимая по закону информация.

#новость #фас

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16 комментариев
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Антон Лисин

10

Смешные шрафы. Давайте уж 60% от полученной прибыли.

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Олег

Антон
–3

А концу то они зачем, не пойму:)

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Artem Chernix

8

Штраф до 500 тысяч, они на этой рекламе заработают миллионы а то и больше...

Ответить

Артём Палённый

Artem
1

Так-то да, но сумма штрафа не главное, ведь за повторное нарушение наказание уже будет существеннее.

Ответить

Artem Chernix

Артём
1

Вы не забывайте что ещё ничего не доказано ещё никого не оштрафовали. А реклама уже приносит прибыль, а процесс наказания может затянуться.

Ответить

Олег

Артём
–1

Лишение на 4-6 месяцев.

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Roman Platonov

2

Пфф 500 тыс р. Представляю сколько они получили выхлопа с этой рекламной кампании, им этот штраф вообще по боку.

В таких ситуациях надо вводить временное ограничение на деятельность, чтобы были более существенные потери.

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Ренат Смольный

Roman
3

И штрафы от годовой оборотки, за намеренный обман 

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Paul An

1

Слушатели, введённые в заблуждение, и 500к которые пойдут хрен знает куда вроде бы никак не связаны. На 2млн, или сколько там аудитория, лекарств старушенциям нуждающимся раздать логичнее было бы

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Andrey Chuev

1

Да-да, старые песни о главном. 

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Сергей Ежов

1

Можно подумать, что от чего-то другого он помогает

Ответить

Олег

Сергей
0

Например?

Ответить

chachalava

0

Интересно, а китайцы в курсе? Им вроде впарили это фуфло под видом противовирусного

Ответить

Александр Якунин

chachalava
1

Китайцам не впаришь, они корешки едят и выздоравливают

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Ilgar Dadashov

0

ФАС умеют в адекватные поступки.

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Сергей Макаров

0

Китайцам уже быстро отсыпали) чтоб подтвердили эффективность)))

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