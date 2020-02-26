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Лиана Липанова
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ФАС обвинила YouTube-канал «Бар в большом городе» в нарушении запрета на рекламу алкоголя в интернете Материал редакции

Ранее регулятор уже штрафовал блогеров за рекламу алкоголя на YouTube-каналах.

7 комментариев
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Федеральная антимонопольная служба обвинила YouTube-канал «Бар в большом городе» в нарушении закона о рекламе, который запрещает рекламировать алкоголь в интернете. 24 октября 2019 года канал опубликовал выпуск с рекламой алкоголя, утверждает ведомство.

В видео показывают стеллаж с алкоголем под торговой маркой Jim Beam, а герои ролика обсуждают «вечеринку для каждого» в честь 225-летия бренда, говорится в заявлении ФАС.

Индивидуальный предприниматель заключил договор о рекламе с АО «Денвью Лимитэд», утверждает ведомство. ФАС решила, что информация о напитке в видео отвечает определению рекламы, и комиссия регулятора выдала предписание о прекращении нарушений. Материалы переданы для возбуждения дела и назначения штрафа, говорится в заявлении ведомства.

Согласно статье 3 закона о рекламе, рекламой считается любой вид распространения информации с целью привлечь внимание к объекту, напоминает ФАС. В интернете реклама алкоголя запрещена п. 8 ч. 2 ст. 21 закона «О рекламе».

В апреле 2019 года ФАС обвинила в нарушении запрета на рекламу алкоголя в интернете YouTube-канал Ильи Варламова. Ведомство оштрафовало блогера на 2 тысячи рублей. В сентябре 2019 года ФАС заподозрила YouTube-канал «Редакция» в таком же нарушении и начала проверку.

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#новость #фас #youtube

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7 комментариев
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Vitold Sedyshev

1

Прям непонятно, но ФАС внезапно стал совершать понятные действия. Прямо молодцы. Чего там случилось поменяли руководство?

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Semyon Efimov

0

С учётом того, сколько у них стоит интеграция, думаю, что к возможным штрафам они готовы.

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Ilgar Dadashov

0

Тогда кликклак тоже попадает, там тоже реклама открытая. Да и на других каналах идёт реклама

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Ильдар Низаметдинов

0

Для них это копейки!

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Den Zomann

0

2000р. для блогера? Это даже не смешно.

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Vitold Sedyshev

Den
0

А дело не в цене, а в общественном порицании.

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Den Zomann

0

2000 рублей? Даже не долларов?

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