Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Ранее регулятор уже штрафовал блогеров за рекламу алкоголя на YouTube-каналах.
Федеральная антимонопольная служба обвинила YouTube-канал «Бар в большом городе» в нарушении закона о рекламе, который запрещает рекламировать алкоголь в интернете. 24 октября 2019 года канал опубликовал выпуск с рекламой алкоголя, утверждает ведомство.
В видео показывают стеллаж с алкоголем под торговой маркой Jim Beam, а герои ролика обсуждают «вечеринку для каждого» в честь 225-летия бренда, говорится в заявлении ФАС.
Индивидуальный предприниматель заключил договор о рекламе с АО «Денвью Лимитэд», утверждает ведомство. ФАС решила, что информация о напитке в видео отвечает определению рекламы, и комиссия регулятора выдала предписание о прекращении нарушений. Материалы переданы для возбуждения дела и назначения штрафа, говорится в заявлении ведомства.
Согласно статье 3 закона о рекламе, рекламой считается любой вид распространения информации с целью привлечь внимание к объекту, напоминает ФАС. В интернете реклама алкоголя запрещена п. 8 ч. 2 ст. 21 закона «О рекламе».
В апреле 2019 года ФАС обвинила в нарушении запрета на рекламу алкоголя в интернете YouTube-канал Ильи Варламова. Ведомство оштрафовало блогера на 2 тысячи рублей. В сентябре 2019 года ФАС заподозрила YouTube-канал «Редакция» в таком же нарушении и начала проверку.
Прям непонятно, но ФАС внезапно стал совершать понятные действия. Прямо молодцы. Чего там случилось поменяли руководство?
С учётом того, сколько у них стоит интеграция, думаю, что к возможным штрафам они готовы.
Тогда кликклак тоже попадает, там тоже реклама открытая. Да и на других каналах идёт реклама
2000р. для блогера? Это даже не смешно.
Блоги компаний
Показать еще