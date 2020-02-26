Ранее регулятор уже штрафовал блогеров за рекламу алкоголя на YouTube-каналах.

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Федеральная антимонопольная служба обвинила YouTube-канал «Бар в большом городе» в нарушении закона о рекламе, который запрещает рекламировать алкоголь в интернете. 24 октября 2019 года канал опубликовал выпуск с рекламой алкоголя, утверждает ведомство.

В видео показывают стеллаж с алкоголем под торговой маркой Jim Beam, а герои ролика обсуждают «вечеринку для каждого» в честь 225-летия бренда, говорится в заявлении ФАС.

Индивидуальный предприниматель заключил договор о рекламе с АО «Денвью Лимитэд», утверждает ведомство. ФАС решила, что информация о напитке в видео отвечает определению рекламы, и комиссия регулятора выдала предписание о прекращении нарушений. Материалы переданы для возбуждения дела и назначения штрафа, говорится в заявлении ведомства.

Согласно статье 3 закона о рекламе, рекламой считается любой вид распространения информации с целью привлечь внимание к объекту, напоминает ФАС. В интернете реклама алкоголя запрещена п. 8 ч. 2 ст. 21 закона «О рекламе».