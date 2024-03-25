Минфин США ввёл санкции против трёх операторов цифровых финансовых активов — Atomyze, «Лайтхауса» и «Мастерчейна» Статьи редакции
В Atomyze отметили, что ограничения не отразятся на работе компании.
- Полный список опубликован на сайте ведомства. В нём оказались Тимур Буканов, учредитель и глава ООО «Центр обработки электронных платежей», юрлица обменника Netexchange, а также Игорь Кайгородов, учредитель ООО «Веб3 Технологии» и ООО «Веб3 Интегратор», юрлиц блокчейн-проекта Web3 Tech (ранее — Waves).
- Среди юрлиц — блокчейн-платформа Atomyze, оператор для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) в России. Один из инвесторов компании — «Интеррос» Владимира Потанина. Также под санкции попали ещё две платформы из реестра операторов ЦФА — финтех-компания «Лайтхаус» и оператор платформы «Мастерчейн».
- Кроме того, в списке компания «Ключевые Информационные Системы» — центр компетенции ООО «РусБИТех-Астра», производителя Astra Linux, платформа для трансграничных расчётов в криптовалюте B-crypto от «Росбанка», обменник Netexchange и Bitfingroup, которыми управляет Буканов, криптобиржа Crypto Explorer и другие.
- Под санкции попал и разработчик ПО «Эшелон технологии» вместе с другими компаниями группы «Эшелон»: консалтинговым бюро «Эшелон», «Эшелон-Инновации», учебным центром «Эшелон».
- В пресс-службе Atomyze сообщили Frank Media что компания работает в России. «Цифровые финансовые активы — российское явление с собственным регулированием. Введённые ограничения никак не влияют на работу платформы. “Атомайз” продолжает стабильную работу в интересах всех своих клиентов», — отметил представитель площадки.
52 показа
518 открытий
У вас какие то проблемы с созданием ссылок на Википедию
Все активы, связанные с режимными наместниками , находящимися под санкциями, ждет похожая судьба в ближнесроке.
А есть какие-то обоснования санкций? Потому что...