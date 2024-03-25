Еврокомиссия начала проверять Apple, Alphabet и Meta* на возможные нарушения закона о цифровых рынках Статьи редакции
Расследование планируют закончить до конца 2024 года.
- Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале расследования в отношении Apple, Alphabet — материнской компании Google, и Meta*, пишет Reuters. За найденные нарушения компаниям грозит штраф до 10% от мирового годового оборота.
- Закон о цифровых рынках (DMA) вступил в силу 7 марта 2024 года. Европейская комиссия подозревает, что компании не до конца соблюдают его требования.
- Например, претензии к Apple связаны с тем, насколько легко удалить стандартные iOS-приложения с нового устройства и менять настройки по умолчанию, например, выбрать браузер или поисковую систему. Также регулятор проверит, есть ли ограничения для разработчиков на информирование о покупках вне App Store.
- Alphabet проверят из-за возможного предпочтения сервисов Google Shopping, Google Flights и Google Hotels в поисковой выдаче Google и дискриминации сторонних предложений.
- Meta* привлекла внимание из-за платной подписки без рекламы для Instagram* и Facebook*. Её предлагают тем, кто не хочет соглашаться на сбор данных. ЕК считает, что должны быть бесплатные альтернативные варианты. В компании утверждают, что предложение разработали с учётом норм DMA. А накануне проверки Meta* анонсировала снижение платы за подписку — с €9,99 до €5,99.
- Google заявила, что уже внесла существенные изменения в свои сервисы, чтобы соответствовать закону. Apple «уверена, что её действия соответствуют требованиям DMA».
- Чтобы соблюсти нормы DMA, в январе 2024 года Apple объявила, что разрешит пользователям из ЕС скачивать iOS-приложения из альтернативных магазинов, которые она одобрит. А весной компания разрешит скачивать приложения с сайтов разработчиков.
*Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
396 показов
496 открытий
Интересно, взяли их в оборот, уже и так обязали их сделать единый разъем для телефонов и сделать альтернативные магазины, что же будет дальше.
Будет 3 юриста на 1 инженера, чтобы соблюсти все регуляции.
Ммм, это гораздо дешевле, чем сейчас у них - 10 юристов на 1 инженера, чтобы обойти регуляции.
Я вспомнила, что недавно гугл прислал письмо что все приложения должны иметь фичу удаления акка. А потом прислал второе письмо с извинениями, мол если нет регистрации то фичу можно не делать. 🤭
Правильно, пусть проверят буржуинов, нарушать они вздумали, негодяи.