Суд отклонил иск группы инвесторов к ЦБ из-за порядка проведения торгов на Мосбирже 24 февраля 2022 года Статьи редакции
Группа частных инвесторов подала иск к регулятору в октябре 2023 года.
- Арбитражный суд Москвы отклонил коллективный иск группы из 16 инвесторов, обратило внимание Frank Media. Ответчиком выступал ЦБ, третьи лица — Московская биржа и Национальный клиринговый центр.
- Иск к регулятору подали в октябре 2023 года. Истцы просили признать недействительными предписания на остановку торгов на Мосбирже в 07:52 мск 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 09:50 мск, а также признать незаконным бездействие.
- Инвесторы полагали, что из-за остановки торгов они не смогли закрыть маржинальные позиции: это привело к долгам перед брокерами и последующим убыткам. Если бы торги не остановили, они могли бы закрыть позиции до более глубокого падения, понеся убытки по вложениям, но избежав долгов перед брокерами.
- Представители ЦБ заявили, что продолжение торгов нанесло бы инвесторам больший ущерб: утренняя торговая сессия — дополнительная, в ней принимает участие небольшое количество инвесторов, без остановки волатильность котировок была бы ещё выше.
- Утром 24 февраля 2022 года Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках на фоне обвала (после объявления о начале военных действий в Украине акции российских компаний падали на 10-38%), торги возобновили в 10:00 мск, но снижение усилилось. После этого несколько недель торги на Мосбирже не проводились по распоряжению ЦБ.
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Хе-хе. Инвестируйте, инвесторы, говорили они.
Инвесторы всегда верят, такая доля инвесторская.
Бесценно (-:
странно. биржевые лудоманы ради волатильности на бирже и сидят. в этом весь бизнес план.
Домыслы. Есть либо четкие критерии остановки торгов, прописанные в законе, либо же это всё незаконные манипуляции рынком со стороны ЦБ.
"если бы торги не остановили, они могли бы закрыть позиции до более глубокого падения" - или не смогли бы. Звучит как "дай сотку, отыграюсь и верну".
Там пошли каскадные ликвидации, поэтому и стопнули
В этой стране нереально засудить такие структуры:) печаль, плак-плак. У меня у самого заморожена накопительная часть пенсии с 2014 года и лежит МЕТА у брокера, но видимо я их уже никогда не продам.