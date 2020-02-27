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Сейчас компании должны утилизировать в среднем 15% товаров или платить экосбор.
Министерство природы предлагает обязать компании платить за утилизацию 100% упаковки и товаров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в правительство.
Сейчас компании должны сами утилизировать часть товаров (в среднем 15%) и упаковки (54 группы, включая газеты, одежду, зеркала и другое), а в случае невыполнения нормативов — оплачивать экологический сбор, напоминает газета.
Сбор рассчитывается с помощью произведения массы товара на ставку сбора и на норматив утилизации. Доля сбора от цены товара в среднем составляет 0,15%, в стеклянных бутылках с металлической крышкой — чуть больше 1%.
Однако такая система неэффективна, пишет Кобылкин. Некоторые компании не отчитываются или фальсифицируют данные, объясняют в министерстве. Например, в 2019 году из 160 тысяч компаний отчёт предоставили около 15 тысяч, а прогноз поступлений экосбора на 2020 год пришлось снизить вдвое — до 2,8 млрд рублей, говорится в письме.
Минприроды предлагает отменить возможность самостоятельной утилизации и заставить бизнес платить экосбор за утилизацию 100% товаров. Половину полученных средств предлагается передать компаниям, которые занимаются утилизацией отходов. Другую часть денег — заводам, которые с помощью сжигания мусора вырабатывают тепло и энергию.
Производители упаковки и товаров просят не отменять самостоятельную утилизацию, пишут «Ведомости». Из-за резкого роста нормативов вырастут цены на товары, считает исполнительный директор «РусПЭКа» Любовь Меланевская.
Для упаковок нужны разные ставки экосбора в зависимости от того, можно ли материал переработать дальше, говорит вице-президент по устойчивому развитию бизнеса Unilever Ирина Бахтина. Расчёт сбора по массе материала может привести к тому, что производители откажутся от более простой для переработки, но более тяжёлой упаковки, предупредил председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский.
Я правильно понимаю, что они нас, граждан, заставили платить мусорный налог каждый месяц (даже там, где не было вывоза мусора никогда и нет сейчас), за утилизацию мусора, теперь ещё хотят обложить налогом тех, за кого мы уже платим, как конечные потребители? Вы там уху не ели?
Согласен.Мы ведь уже платим за упаковку при покупке товара и платим за вывоз мусора в комуналке. А доходом от переработки с потребителем тоже никто не делится.
"Производители упаковки и товаров просят не отменять самостоятельную утилизацию, пишут «Ведомости». Из-за резкого роста нормативов вырастут цены на товары, считает исполнительный директор «РусПЭКа» Любовь Меланевская." Блядь, а почему бы не сделать что-то, чтобы бизнес уже мог платить меньше всякой хуйни? Ну, чисто по приколу... Какой на хер вырастут цены, у людей и так денег нет, ни хера не покупают без скидок, да и со скидками не очень то...
Потому в правительстве рештли, что нужно бороться с бедностью в России. А как будем бороться с бедностью? Забрать у богатых, раздать бедным.
Кто вам сказал что они борются с бедностью?
Путин
Сразу после обещания побороть коррупцию?)
Возможно, Вы просто не верно нишу выбрали. Как созреете для аналитики и консультации - пишите!
очень правильный шаг!
может тогда, наконец, бизнес вложится в создание массовой быстроразлагаемой упаковки.
Нет конечно, бизнес просто поднимет цены. Потому что в статье написано, что есть норматив, собирателя дани не интересует из чего будет сделана упаковка. Он просто будет считать по формуле цена * 1%. По сути это налог, а не сбор.
Этот налог еще больше даст преимущество трансграничным компаниям, которые его тоже платить не будут.
Учитывая тот факт, что конечный потребитель и так уже платит этот налог... =)
Он платит не этот налог, а будет еще и этот.
За утилизацию твёрдых бытовых отходов, к которым относится и упаковка товаров, он уже платит
И будет платить еще и за бизнес. Через цену товаров.
Платить будет конечный потребитель.
Вы бы хоть читали мои комментарии))
Я чукча-писатель, а не читатель. (с)
Бизнес уже заплатил налоги, акцизы, пошлины и сборы государству в самых разных видах. Уже сейчас эти деньги тратятся на содержание всевозможных НИИ самых разных толков и направлений деятельности.
И, когда появилась необходимость в новых быстроразлагаемых материалах, оплатить их создание тоже должен бизнес? Но не те гос. конторы, на которые бизнес уже скинулся деньгами.
И, чтобы бизнес чётче понимал все свои выгоды от такого подхода, ему повысят акцизы на утилизацию?
Ничего не упустил? Вас верно понял?
с чего бы, если платить будет все равно покупатель?
Правда!? Не может быть! Вот смотрите, есть условный товар, он продаётся хорошо по цене 1000 (условно), а дороже - плохо. Ну сколько надо к цене прибавить: на маркировку, которую на все скоро сделают, 1% с оборота в пенсионный, вот, за утилизацию теперь, НДС, дп подумаешь 2% всего, да много чего в последнее время увеличили. Так вот, сидишь ты и думаешь - сейчас прибавлю к стоимости маленько и нормально, а оно не прибавляется, денег у людей нет, и так все плохо покупают! Ну хули, думаешь ты - повышать не буду, заработаю чуть меньше. Надеюсь, понятно объяснил. Все цифры условны, главное - давно уже некуда повышать, надо снижать и давно.
когда всё подорожает на 1% от стоимости упаковки, то просто всё подорожает...и на фоне общего повышения цен покупателю будет не то чтобы похуй, а некуда деваться
А вы прочитали моё сообщение? Похоже, что нет. Некуда уже повышать, нет денег у людей, покупают самое необходимое и со скидками.
именно поэтому они никуда не денутся если самое необходимое подорожает еще на 1
непонятно, чего ты развизжался.
мой тезис в том, что издержки будут включены в цену. производитель не альтруист, не станет платить за придумки чинуш из своего кармана. и все.
твой поток сознания мимо.
Почти уверен, что к бизнесу вы никакого отношения не имеете, да и понимаете написанное не очень хорошо.
Наконец то ...что то годного дождались ...
Годное - это когда снизят налоговую нагрузку на малый бизнес, когда асфальт на МКАД не будут перекладывать ровно раз в год, когда экономика будет расти не только по телевизору, когда чиновники не будут такими охуевшими, и т. д., а вот то, что вы назвали "годным", я назову полной хуйней и блядством.
За утилизацию упаковки должны платить производители упаковки. Так проще считать :-)
За утилизацию упаковки платить будет всегда конечный потребитель в виде физлица. Так правильнее считать :-)
Любая годная инициатива через призму российских реалий будет выглядеть убого, т.к. по факту окажется очередным побором.
В целом я за.
Но я не считаю вредным для природы стекло и металл (тяжёлые металлы не в счёт). Поэтому стеклянные бутылки и консервные банки надо освободить от этого сбора. Это же цены на товары повысятся.
А вот пластик да, нужно утилизировать.
У нас есть решение , которое за 5 лет превратит мусор в ценный ресурс . https://debriswar.ru/ вот сайт нашего проекта . Не надо ждать когда кто то решит эту проблему, надо действовать.
Кажется, и читаю умею, и слово "блокчейн" знаю, но собрать целостную картину из контента на сайте не получилось
Народ, ЗА!
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