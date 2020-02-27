Сейчас компании должны утилизировать в среднем 15% товаров или платить экосбор.

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Министерство природы предлагает обязать компании платить за утилизацию 100% упаковки и товаров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в правительство.

Сейчас компании должны сами утилизировать часть товаров (в среднем 15%) и упаковки (54 группы, включая газеты, одежду, зеркала и другое), а в случае невыполнения нормативов — оплачивать экологический сбор, напоминает газета.

Сбор рассчитывается с помощью произведения массы товара на ставку сбора и на норматив утилизации. Доля сбора от цены товара в среднем составляет 0,15%, в стеклянных бутылках с металлической крышкой — чуть больше 1%.

Однако такая система неэффективна, пишет Кобылкин. Некоторые компании не отчитываются или фальсифицируют данные, объясняют в министерстве. Например, в 2019 году из 160 тысяч компаний отчёт предоставили около 15 тысяч, а прогноз поступлений экосбора на 2020 год пришлось снизить вдвое — до 2,8 млрд рублей, говорится в письме.

Минприроды предлагает отменить возможность самостоятельной утилизации и заставить бизнес платить экосбор за утилизацию 100% товаров. Половину полученных средств предлагается передать компаниям, которые занимаются утилизацией отходов. Другую часть денег — заводам, которые с помощью сжигания мусора вырабатывают тепло и энергию.

Производители упаковки и товаров просят не отменять самостоятельную утилизацию, пишут «Ведомости». Из-за резкого роста нормативов вырастут цены на товары, считает исполнительный директор «РусПЭКа» Любовь Меланевская.