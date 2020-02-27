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Лиана Липанова
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Минприроды предложило обязать бизнес оплачивать утилизацию 100% упаковки и товаров Материал редакции

Сейчас компании должны утилизировать в среднем 15% товаров или платить экосбор.

46 комментариев
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Министерство природы предлагает обязать компании платить за утилизацию 100% упаковки и товаров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в правительство.

Сейчас компании должны сами утилизировать часть товаров (в среднем 15%) и упаковки (54 группы, включая газеты, одежду, зеркала и другое), а в случае невыполнения нормативов — оплачивать экологический сбор, напоминает газета.

Сбор рассчитывается с помощью произведения массы товара на ставку сбора и на норматив утилизации. Доля сбора от цены товара в среднем составляет 0,15%, в стеклянных бутылках с металлической крышкой — чуть больше 1%.

Однако такая система неэффективна, пишет Кобылкин. Некоторые компании не отчитываются или фальсифицируют данные, объясняют в министерстве. Например, в 2019 году из 160 тысяч компаний отчёт предоставили около 15 тысяч, а прогноз поступлений экосбора на 2020 год пришлось снизить вдвое — до 2,8 млрд рублей, говорится в письме.

Минприроды предлагает отменить возможность самостоятельной утилизации и заставить бизнес платить экосбор за утилизацию 100% товаров. Половину полученных средств предлагается передать компаниям, которые занимаются утилизацией отходов. Другую часть денег — заводам, которые с помощью сжигания мусора вырабатывают тепло и энергию.

Производители упаковки и товаров просят не отменять самостоятельную утилизацию, пишут «Ведомости». Из-за резкого роста нормативов вырастут цены на товары, считает исполнительный директор «РусПЭКа» Любовь Меланевская.

Для упаковок нужны разные ставки экосбора в зависимости от того, можно ли материал переработать дальше, говорит вице-президент по устойчивому развитию бизнеса Unilever Ирина Бахтина. Расчёт сбора по массе материала может привести к тому, что производители откажутся от более простой для переработки, но более тяжёлой упаковки, предупредил председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский.

#новость #минприроды #утилизация

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46 комментариев
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Sergei Timofeyev

8

Я правильно понимаю, что они нас, граждан, заставили платить мусорный налог каждый месяц (даже там, где не было вывоза мусора никогда и нет сейчас), за утилизацию мусора, теперь ещё хотят обложить налогом тех, за кого мы уже платим, как конечные потребители? Вы там уху не ели?

Ответить

Паронормальный

Sergei
0

Согласен.Мы ведь уже платим за упаковку при покупке товара и платим за вывоз мусора в комуналке. А доходом от переработки с потребителем тоже никто не делится.

Ответить

Дмитрий Митроченков

7

"Производители упаковки и товаров просят не отменять самостоятельную утилизацию, пишут «Ведомости». Из-за резкого роста нормативов вырастут цены на товары, считает исполнительный директор «РусПЭКа» Любовь Меланевская." Блядь, а почему бы не сделать что-то, чтобы бизнес уже мог платить меньше всякой хуйни? Ну, чисто по приколу... Какой на хер вырастут цены, у людей и так денег нет, ни хера не покупают без скидок, да и со скидками не очень то...

Ответить

Станислав Назаров

Дмитрий
0

Потому в правительстве рештли, что нужно бороться с бедностью в России. А как будем бороться с бедностью? Забрать у богатых, раздать бедным.

Ответить

Борис Моренко

Станислав
0

Кто вам сказал что они борются с бедностью?

Ответить

Станислав Назаров

Борис
–1

Путин 

Ответить

Борис Моренко

Станислав
0

Сразу после обещания побороть коррупцию?)

Ответить

Станислав

Борис
0

Да, он ещё сказал, что времени на раскачку нет. 

Ответить

Andrey Shevtsov

Дмитрий
–1

Возможно, Вы просто не верно нишу выбрали. Как созреете для аналитики и консультации - пишите!

Ответить

Dmitry Ilyin

–5

очень правильный шаг!
может тогда, наконец, бизнес вложится в создание массовой быстроразлагаемой упаковки.

Ответить

Станислав Назаров

Dmitry
14

Нет конечно, бизнес просто поднимет цены. Потому что в статье написано, что есть норматив, собирателя дани не интересует из чего будет сделана упаковка. Он просто будет считать по формуле цена * 1%. По сути это налог, а не сбор. 

Ответить

Денис Демидов

Станислав
3

Этот налог еще больше даст преимущество трансграничным компаниям, которые его тоже платить не будут.

Ответить

Sergei Timofeyev

Станислав
0

Учитывая тот факт, что конечный потребитель и так уже платит этот налог... =)

Ответить

Andrew Simon

Sergei
1

Он платит не этот налог, а будет еще и этот.

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrew
3

За утилизацию твёрдых бытовых отходов, к которым относится и упаковка товаров, он уже платит

Ответить

Andrew Simon

Sergei
0

И будет платить еще и за бизнес. Через цену товаров.

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrew
0

Платить будет конечный потребитель.

Ответить

Andrew Simon

Sergei
0

Вы бы хоть читали мои комментарии))

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrew
0

Я чукча-писатель, а не читатель. (с)

Ответить

Олег

Sergei
0

Ещё ничего не написало, а уже думает о читателе. Не стоит начинать.

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
0

дайте я вас чмокну! :)

Ответить

Олег

Sergei
0

Я готов. Жду.

Ответить

Dmitry Egorov

Dmitry
4

Бизнес уже заплатил налоги, акцизы, пошлины и сборы государству в самых разных видах. Уже сейчас эти деньги тратятся на содержание всевозможных НИИ самых разных толков и направлений деятельности.

И, когда появилась необходимость в новых быстроразлагаемых материалах, оплатить их создание тоже должен бизнес? Но не те  гос. конторы, на которые бизнес уже скинулся деньгами.

И, чтобы бизнес чётче понимал все свои выгоды от такого подхода, ему повысят акцизы на утилизацию?

Ничего не упустил? Вас верно понял?

Ответить

Alexey Gutorov

Dmitry
–1

с чего бы, если платить будет все равно покупатель?

Ответить

Дмитрий Митроченков

Alexey
–1

Правда!? Не может быть! Вот смотрите, есть условный товар, он продаётся хорошо по цене 1000 (условно), а дороже - плохо. Ну сколько надо к цене прибавить: на маркировку, которую на все скоро сделают, 1% с оборота в пенсионный, вот, за утилизацию теперь, НДС, дп подумаешь 2% всего, да много чего в последнее время увеличили. Так вот, сидишь ты и думаешь - сейчас прибавлю к стоимости маленько и нормально, а оно не прибавляется, денег у людей нет, и так все плохо покупают! Ну хули, думаешь ты - повышать не буду, заработаю чуть меньше. Надеюсь, понятно объяснил. Все цифры условны, главное - давно уже некуда повышать, надо снижать и давно.

Ответить

Andrew Freez

Дмитрий
0

когда всё подорожает на 1% от стоимости упаковки, то просто всё подорожает...и на фоне общего повышения цен покупателю будет не то чтобы похуй, а некуда деваться

Ответить

Дмитрий Митроченков

Andrew
0

А вы прочитали моё сообщение? Похоже, что нет. Некуда уже повышать, нет денег у людей, покупают самое необходимое и со скидками.

Ответить

Andrew Freez

Дмитрий
0

именно поэтому они никуда не денутся если самое необходимое подорожает еще на 1

Ответить

Alexey Gutorov

Дмитрий
–2

непонятно, чего ты развизжался.
мой тезис в том, что издержки будут включены в цену. производитель не альтруист, не станет платить за придумки чинуш из своего кармана. и все.
твой поток сознания мимо.

Ответить

Дмитрий Митроченков

Alexey
0

Почти уверен, что к бизнесу вы никакого отношения не имеете, да и понимаете написанное не очень хорошо.

Ответить

Игорь Крафт

–8

Наконец то ...что то годного дождались ...

Ответить

Дмитрий Митроченков

Игорь
5

Годное - это когда снизят налоговую нагрузку на малый бизнес, когда асфальт на МКАД не будут перекладывать ровно раз в год, когда экономика будет расти не только по телевизору, когда чиновники не будут такими охуевшими, и т. д., а вот то, что вы назвали "годным", я назову полной хуйней и блядством.

Ответить

Паронормальный

1

За утилизацию упаковки должны платить производители упаковки. Так проще считать :-)

Ответить

LamaK

Паронормальный
1

За утилизацию упаковки платить будет всегда конечный потребитель в виде физлица. Так правильнее считать :-)

Ответить

Олег

LamaK
0

Производитель тоже платит налоги?

Ответить

LamaK

Олег
0

Какие-то налоги обязательно платит. А что?

Ответить

Олег

LamaK
0

А разве ип платят налоги?

Ответить

LamaK

Олег
0

А разве не платят?

Ответить

Олег

LamaK
1

Платят не за ум, а за его применение.

Ответить

Alex Revin

1

Любая годная инициатива через призму российских реалий будет выглядеть убого, т.к. по факту окажется очередным побором.

Ответить

Sergey Redmi

0

В целом я за.
Но я не считаю вредным для природы стекло и металл (тяжёлые металлы не в счёт). Поэтому стеклянные бутылки и консервные банки надо освободить от этого сбора. Это же цены на товары повысятся.
А вот пластик да, нужно утилизировать.

Ответить

Антон Лисин

–1

Либо платите, либо сьедайте с упаковкой.

Ответить

Александр Григорьян

–1

У нас есть решение , которое за  5 лет превратит мусор в  ценный ресурс . https://debriswar.ru/  вот сайт нашего проекта .  Не надо ждать когда кто то решит эту проблему, надо  действовать.

Debris war
Debris war
debriswar.online
Ответить

Dmitry Egorov

Александр
0

Кажется, и читаю умею, и слово "блокчейн" знаю, но собрать целостную картину из контента на сайте не получилось

Ответить

Den Zomann

–4

Народ, ЗА!

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Aleksander R

Den
0

Платить за это вы согласны, как конечный потребитель?

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