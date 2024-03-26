Банки снова попросили не вводить оборотные штрафы за утечки Статьи редакции
Участники рынка считают, что такие меры могут привести к банкротствам поставщиков ПО для банков.
- Ассоциация банков России (АБР) в начале марта 2024 года предложила Минцифры отказаться от оборотных штрафов за утечки при повторном нарушении, пишет «Ъ» со ссылкой на письма. Госдума поддержала в первом чтении такой законопроект в январе 2024-го.
- Организация считает меру «дискриминационной», поскольку у госучреждений нет оборота и с них этот штраф взять невозможно, в отличие от бизнеса. В письме приводятся примеры, когда утечки происходили именно из гос- и муниципальных учреждений.
- Кроме того, оборотные штрафы «могут иметь негативные последствия для компаний, занимающихся информационной безопасностью, и ИТ-отрасли в целом». В АБР пояснили, что банки взаимодействует со множеством сервисов, обмениваясь файлами в автоматическом режиме. То есть при утечке «велика вероятность заражения или кражи данных у других участников».
- Исполняющий обязанности президента АБР Алексей Войлуков считает, что можно отказаться от оборотных штрафов и «зафиксировать ту вилку, которая сейчас обозначена в законе — 20-500 млн рублей».
- Вместе с тем он называет верхний порог штрафа «совершенно чрезмерным, поскольку, например, крупный банк, получив подобный штраф, может вчинить регрессивный иск компании-поставщику, от которой получил программное обеспечение, ставшее причиной утечки». Для большинства таких компаний штраф в сотни миллионов «приведёт к банкротству», считает Войлуков. В Минцифры не ответили на запрос газеты.
- В феврале 2024 года отменить оборотные штрафы за утечки данных или заменить их на штраф от уставного капитала предлагал Национальный совет финансового рынка (входят «Альфа-банк», «Тинькофф» и другие).
- Там считают, что при «введении административной ответственности даже просто в силу самого факта утечки персональных данных при отсутствии вины компании её средства будут уходить на уплату оборотных штрафов, а не на развитие информационной безопасности».
51 показ
557 открытий
Вот же охуевшие пидарасы.
Интересно, если правительство предложит распространить штрафы в зависимости от оборота или дохода на всех, то стрелочка "охуевшие пидорасы" в какую сторону качнется?
Например, если водителей обяжут платить за превышение на 30км/ч не 250р, а 15% от месячного дохода?
Вместо того чтобы решили проблему они пытаются за копейки уходить от ответственность, деньги выделять на безопасность получается (в косвенном смысле) не хотят выделять, берут ПО за копейки, прямо выдавливают каждую копейку, а в конце они не причастны.
Пока примут в правительстве закон, они должны решить все вопросы.
Может штрафы реально не уместны, а при утечке, вести расследование и не компанию обвинять или банк, а конкретного человека который ответственный за конкретную утечку. И открыть уголовку.
Пошли в пизду, пидарасы.
Прошу освободить меня от оплаты кредита потому что. Ну потому что. Ну вот не хочется мне платить
Понятно. Это не мы, это так само собой получается, да вообще софт не тот
может быть им ещё денюжку выплатить? за то что всё так не справедливо в этом мире
Ну так, пускай оформляют страховку на такой случай. Платят деньги, и потом трясут страховщиков при наступлении страхового случая.
страховщики разорились бы уже через неделю
Там вариантов много. Как с той же страховкой на космическую ракету. Группа страховщиков, высокая % ставка. Все решаемо.
😂 страховщик, это в частность тоже они. И страховать свои собственные какашки это уже будет для них переворот.
Придется что сами себя должны наебать
Отказать нельзя вводить
Че? они ахуели