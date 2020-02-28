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Он будет участвовать в слушаниях как частное лицо.
Налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении основателя и акционера группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении группы, размещённом на сайте Лондонской биржи.
Согласно сообщению, слушания пройдут в феврале-апреле 2020 года в Лондоне. Тиньков участвует в заседании как частное лицо, ситуация не повлияет на операционную деятельность ни одной из компаний Tinkoff Group (включая «Тинькофф банк», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф страхование»).
Олег Тиньков уверен, что «вопрос будет разрешен настолько быстро, насколько возможно», говорится в сообщении. Тиньков не является гражданином США с 2013 года, уточнили в компании.
На фоне новости о слушаниях котировки TCS Group Holding рухнули на Московской бирже более чем на 8%. По данным на 12:15 мск, бумаги подешевели на 8,18% и стоят около 1424 рублей за штуку.
Ничего особенного не происходит. Олег Тиньков участвует в Лондоне в судебных слушаниях с налоговыми органами США. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. Мы сами анонсировали данную информацию и сделали это в силу юридических причин – мы публичная компания, наши акции торгуются на бирже и мы обязаны информировать общественность о любых, даже незначительных ситуациях, как эта. Мы не имеем возможности раскрывать детали дела, но Олег Тиньков уверен, что оно будет урегулировано в кратчайшие сроки. Олег Тиньков не является гражданином США с 2013 года.
Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях в качестве частного лица, данная ситуация не влияет на операционную деятельность компаний входящих в Группу Тинькофф (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование).
Как будто гражданин США это что-то плохое 😏
в плане налогового бремени — да
будучи гражданином сша ты не можешь не быть их налоговым резидентом, даже если не живёшь там уже 50 лет
у россии с сша подписан договор об избежании двойного налогообложения, так что будучи налоговым резидентом рф олег должен был бы платить в сша только разницу между российским (13%) и американским ндфл
но это всё ещё неприятно
Бот, что скажешь?
Ну давай поговорим
Давай поговорим.
Давай поговорим
Говорить
А ты точно бот?
Говори
Биржа забавная вещь вообще. Появился в мире вирус (пусть и в другой стране) или сделали заявление о заинтересованности суда твоей компанией или баба какая-нибудь заявила о сексуальных домогательствах со стороны директора - и вот ты уже на миллиард долларов беднее. Появились слухи (которые могут вообще не соответствовать реальности) о сотрудничестве с другой крупной компанией - и вот ты на миллиард долларов богаче. Какие-то неуправляемые американские горки.
ты не беднее и не богаче потомучто это никак не влияет на деятельность компании, или твои финансы. ну кредит повыгоднее под залог сможешь взять. реально это тупо спекуляции. никто компании по биржевой цене никогда не продает.
Олег Тиньков уверен, что «вопрос будет разрешен настолько быстро, насколько возможно», говорится в сообщении - в этот момент ребята с Петровки 38 уже получили сигнал и выехали в США .
Пора отвязать Тинькова от Тинькофф иначе любая его проблема будет влиять на акции группы.
Олег Тиньков не принимает участия в операционном управлении банком. Председателем правления банка как и последние 9 лет является Оливер Хьюз, информацию о менеджменте и руководстве банка вы можете найти на сайте. Команда в банке стабильная и она в последние годы успешно управляет бизнесом банка в интересах клиентов и акционеров.
Я то это понимаю, но большинство — нет. Поэтому банку нужно новое имя. Про инвестиции в бренд понимаю, но в долгую это будет верным решением.
Почему везде пишут на фоне этой новости?
Абсолютно весь рынок летит вниз. И причина тому явно не слушания Тинькова.
потому что до этой новости тинькофф рос?
видно же по графику
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