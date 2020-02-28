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Татьяна Боброва
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Налоговое управление США инициировало слушания в отношении Олега Тинькова Материал редакции

Он будет участвовать в слушаниях как частное лицо.

41 комментарий
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Налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении основателя и акционера группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении группы, размещённом на сайте Лондонской биржи.

Согласно сообщению, слушания пройдут в феврале-апреле 2020 года в Лондоне. Тиньков участвует в заседании как частное лицо, ситуация не повлияет на операционную деятельность ни одной из компаний Tinkoff Group (включая «Тинькофф банк», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф страхование»).

Олег Тиньков уверен, что «вопрос будет разрешен настолько быстро, насколько возможно», говорится в сообщении. Тиньков не является гражданином США с 2013 года, уточнили в компании.

Ничего особенного не происходит. Олег Тиньков участвует в Лондоне в судебных слушаниях с налоговыми органами США. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий.

Мы сами анонсировали данную информацию и сделали это в силу юридических причин — мы публичная компания, наши акции торгуются на бирже и мы обязаны информировать общественность о любых, даже незначительных ситуациях, как эта.

пресс-служба «Тинькофф»

На фоне новости о слушаниях котировки TCS Group Holding рухнули на Московской бирже более чем на 8%. По данным на 12:15 мск, бумаги подешевели на 8,18% и стоят около 1424 рублей за штуку.

#новость #олегтиньков

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41 комментарий
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Тинькофф

17

Ничего особенного не происходит. Олег Тиньков участвует в Лондоне в судебных слушаниях с налоговыми органами США. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. Мы сами анонсировали данную информацию и сделали это в силу юридических причин – мы публичная компания, наши акции торгуются на бирже и мы обязаны информировать общественность о любых, даже незначительных ситуациях, как эта. Мы не имеем возможности раскрывать детали дела, но Олег Тиньков уверен, что оно будет урегулировано в кратчайшие сроки. Олег Тиньков не является гражданином США с 2013 года.
Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях в качестве частного лица, данная ситуация не влияет на операционную деятельность компаний входящих в Группу Тинькофф (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование).   

Ответить

Anton Smets

Тинькофф
1

Как будто гражданин США это что-то плохое 😏

Ответить

Иван Гессе

Anton
0

в плане налогового бремени — да
будучи гражданином сша ты не можешь не быть их налоговым резидентом, даже если не живёшь там уже 50 лет

Ответить

Иван Гессе

Иван
0

у россии с сша подписан договор об избежании двойного налогообложения, так что будучи налоговым резидентом рф олег должен был бы платить в сша только разницу между российским (13%) и американским ндфл
но это всё ещё неприятно

Ответить

Sergey Vlasov

1

Бот, что скажешь?

Ответить

Олег

Sergey
8

Гомер сказал: «Об одном следует говорить, о другом — молчать». Будем говорить или молчать?

Ответить

Андрей Викторович

Олег
0

Ну давай поговорим

Ответить

Олег

Андрей
6

Выйдем, поговорим.

Ответить

Sergey Vlasov

Олег
0

Давай поговорим.

Ответить

Олег

Sergey
–2

Может, обсудим личные финансы? У нас в Тинькофф-журнале много советов про управление своими деньгами.

Ответить

Sergey Vlasov

Олег
1

Ой, ну все!

Ответить

Олег

Sergey
4

Будем на связи.

Ответить

Андрей Викторович

Олег
0

Давай поговорим

Ответить

Олег

Андрей
1

Расскажите, что у вас нового? Кроме трат, конечно, об этом я и так знаю.

Ответить

Sergey Gostev

Олег
0

Хаха

Ответить

Олег

Sergey
0

Что хах?

Ответить

Николай Борисов

Олег
0

Говорить

Ответить

Олег

Николай
1

Давайте! О чём была последняя статья, которую вы прочитали?

Ответить

Михаил Плясунов

Олег
0

А ты точно бот?

Ответить

Олег

Михаил
0

Я бот.

Ответить

Михаил Плясунов

Олег
0

Ты не б о т

Ответить

Олег

Михаил
1

Вынужден вас огорчить. Я.

Ответить

Алексей Соловьёв

Олег
0

Говори

Ответить

Олег

Алексей
–1

Слушай, слушаю вас, слушаю, слышите, слушаю. Ну что не слышно, как я слушаю, Слышьте?

Ответить

Алексей Соловьёв

Олег
1

Тупая бездумная машина. Когда ты уже поумнеешь?

Ответить

Олег

Алексей
0

Кто бы говорил! Я никогда.

Ответить

Андрей Викторович

Олег
0

Какие законы нарушил твой отец, Олег Тиньков?

Ответить

Император Всероссийский

Олег
0

Бот, говори

Ответить

Anton Chernykh

3

Олег, твой комментарий? 

Ответить

Eugene Smirnov

0

Щас Олежку на кукан насадят

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

Биржа забавная вещь вообще. Появился в мире вирус (пусть и в другой стране) или сделали заявление о заинтересованности суда твоей компанией или баба какая-нибудь заявила о сексуальных домогательствах со стороны директора - и вот ты уже на миллиард долларов беднее. Появились слухи (которые могут вообще не соответствовать реальности) о сотрудничестве с другой крупной компанией - и вот ты на миллиард долларов богаче. Какие-то неуправляемые американские горки.

Ответить

Алексей Полепчук

Konstantin_Andr…
0

ты не беднее и не богаче потомучто это никак не влияет на деятельность компании, или твои финансы. ну кредит повыгоднее под залог сможешь взять. реально это тупо спекуляции. никто компании по биржевой цене никогда не продает.

Ответить

Дмитрий Медников

–2

Олег Тиньков уверен, что «вопрос будет разрешен настолько быстро, насколько возможно», говорится в сообщении - в этот момент ребята с Петровки 38 уже получили сигнал и выехали в США .

Ответить

Император Всероссийский

Дмитрий
0

Хуёвая шутка, да?

Ответить

Alexandr Shilnikov

0

Пора отвязать Тинькова от Тинькофф иначе любая его проблема будет влиять на акции группы.

Ответить

Тинькофф

Alexandr
1

Олег Тиньков не принимает участия в операционном управлении банком. Председателем правления банка как и последние 9 лет является Оливер Хьюз, информацию о менеджменте и руководстве банка вы можете найти на сайте. Команда в банке стабильная и она в последние годы успешно управляет бизнесом банка в интересах клиентов и акционеров.

Ответить

Alexandr Shilnikov

Тинькофф
0

Я то это понимаю, но большинство — нет. Поэтому банку нужно новое имя. Про инвестиции в бренд понимаю, но в долгую это будет верным решением.

Ответить

Игорь Крафт

0

В акции встаём все в ШОРТ! МОЖЕМ ПОДНЯТЬ БАБЛА НА ЭТОМ!

Ответить

Андрей Катков

0

Почему везде пишут на фоне этой новости? 
Абсолютно весь рынок летит вниз. И причина тому явно не слушания Тинькова.

Ответить

Иван Гессе

Андрей
0

потому что до этой новости тинькофф рос?
видно же по графику

Ответить

Андрей Катков

Иван
0

да это больше на мини "отскок" похоже, а не на рост

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