Он будет участвовать в слушаниях как частное лицо.

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Налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении основателя и акционера группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении группы, размещённом на сайте Лондонской биржи.

Согласно сообщению, слушания пройдут в феврале-апреле 2020 года в Лондоне. Тиньков участвует в заседании как частное лицо, ситуация не повлияет на операционную деятельность ни одной из компаний Tinkoff Group (включая «Тинькофф банк», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф страхование»).

Олег Тиньков уверен, что «вопрос будет разрешен настолько быстро, насколько возможно», говорится в сообщении. Тиньков не является гражданином США с 2013 года, уточнили в компании.

Ничего особенного не происходит. Олег Тиньков участвует в Лондоне в судебных слушаниях с налоговыми органами США. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. Мы сами анонсировали данную информацию и сделали это в силу юридических причин — мы публичная компания, наши акции торгуются на бирже и мы обязаны информировать общественность о любых, даже незначительных ситуациях, как эта. пресс-служба «Тинькофф»