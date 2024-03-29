Право
Евгения Евсеева

Суд по иску Генпрокуратуры запретил сделки с акциями и долями производителя макарон «Макфа» Статьи редакции

Ведомство требует передать акции компании государству.

  • Центральный районный суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокураты к АО «Макфа», пишет «Интерфакс». Ведомство ходатайствовало о запрете регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями в уставном капитале компании, суд прошение удовлетворил.
  • Генпрокуратура 28 марта 2024 года подала иск к производителю макарон и аффилированным с ним компаниям с целью обратить акции в доход государства, писал «Коммерсантъ». Ответчиками стали 33 юрлица, в том числе компании «Смак», «Агромакфа», «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», и 13 физлиц. Предварительное заседание назначено на 9 апреля.
  • По данным «Ъ», ведомство считает, что компания имеет «коррупционное происхождение», так как её бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти. Юревич был главой Челябинска и Челябинской области, Белоусов — депутатом Госдумы. В 2017-м на них завели уголовные дела из-за взяток, а затем объявили в международный розыск.
  • «Макфа» ситуацию не комментирует.
Фото: «Макфа»

#новости #макфа

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35 комментариев
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 Даниил Романов

Back to USSR

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Ale K

Раскулачивание

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Маджид Гаджиев

"Макаронный монстр" Юревич не обеднеет.

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Маджид Гаджиев

И это отлично!

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Вадим Д.

Всё моё, кричал злой раджа.

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Маджид Гаджиев

Так и было, когда будущий мэр губернатор Челябинской области Юревич приватизировал Макфу и другие предприятия.

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Иван Дэвидсон

Был один губернатор, станет другой сын/зять/брат хорошего человека.

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Маджид Гаджиев

А ничего собственно и не менялось. Это и сейчас ресурсный центр одной главной партии. Но вот гос.капитализм лучше оголтелого либерализма 90-х.

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Фоксик

Чем лучше?

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Zloy Marketolog

Переносите бизнесы с Кипра в Россию, говорили они

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Маджид Гаджиев

А зачем и как на Кипр было перенесено? :)

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Таир Бакиев

Так а он разве не на Кипре? https://74.ru/text/gorod/2017/08/08/50864071/

Юревич вывел в офшоры «Макфу», «Родник» и…
Крупнейший актив семьи экс-губернатора Михаила Юревича сменил собственника.
74.ru
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Маджид Гаджиев

Бизнес был в России. Потом Юревича погнали. Он и перенёс на Кипр.

Ну а дикая приватизация "Макфы" в 90-х - это отдельная история.

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Zloy Marketolog

Хотите приватизацию обсудить - давайте обсудим Потанина. Чето к нему СК не заявляется

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Vera

Какая компания следующая?)

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

список владельцев кто не проживает в рф найти и сразу станет понятно. Другого критерия нет.

Развиваем так сказать бизнес климат. Только не теплый, а холодный, как северлаг

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Маджид Гаджиев

напужали! Правильно всё делается. А владелец Макфы Юревич с делом уголовным.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

утю какой коммунист карманный)

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Маджид Гаджиев

Я вас теперь должен либералом-мечтателем назвать? И указать на ваши фантомные построения?

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Мнение без какой либо аргументации. С восхвалением цап цап. По другому такое не назвать

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Маджид Гаджиев

Извините, но я таки из Челябинской области.И в частности в этом случае за "Бэк ин ЮССА"
И Макфа - само предприятие, рядом с моим местом жительства.

И я знаю, как его цап цап. И вот именно вы восхваляете дикую приватизацию 90-х. То есть цап цап.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Надо тогда полный пересмотр для всех а не выборочно неугодных. А вот то что мы видим это чисто цап цап.

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Маджид Гаджиев

Но может всё-таки вы не против, чтоб у бывшего губернатора Челябинской области забрали предприятие?

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я против такого подхода. Тут откровенно цап цап. Могли бы суд и штраф, а потом уже цена это компании или не цена. А отбор компании это цап

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Андрей Вечерний

Народная :)

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Фоксик

Там список большой. Есть вероятность, что поставщиков военных заводов

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Neo

https://www.rbc.ru/business/29/03/2024/6606e5c49a79471bdb0f3f47

Минпромторг подал заявление о приостановке прав…
Минпромторг уведомил X5 Retail Group N.V. о подаче заявления в Арбитражный суд Московской области…
www.rbc.ru
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Маджид Гаджиев

Тут эксперты "либералы" завозмущались. Закричали: раскулачивание! Северлаг! Не правильно это всё.

А я считаю, что правильно! Тут полностью поддерживаю власти. Бывший мэр Челябинска и бывший губернатор Челябинской области ещё будучи начинающим бизнесменом в начале 90-х нехило поживился.

Так что лучше поздно, чем никогда. Вива ля национализация!

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Артур Маслов

+15 рублей

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Kunduz Suiundukova

🤩🤩🤩🤩

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SAMURAY

Макарошки с пюрешкой

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Маджид Гаджиев

Макфуд

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Татьяна

Хорошие макароны-то, жаль, если пропадут.

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Слегка Придурковатый

Похуй на то, кто из чиновников будет владеть. Главное, "Ракушечки гладкие" не трогайте, сволочи.

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Андрей Захаров

Допрыгался Макрон! выбили из под него ресурсную базу!

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