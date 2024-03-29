Суд по иску Генпрокуратуры запретил сделки с акциями и долями производителя макарон «Макфа» Статьи редакции
Ведомство требует передать акции компании государству.
- Центральный районный суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокураты к АО «Макфа», пишет «Интерфакс». Ведомство ходатайствовало о запрете регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями в уставном капитале компании, суд прошение удовлетворил.
- Генпрокуратура 28 марта 2024 года подала иск к производителю макарон и аффилированным с ним компаниям с целью обратить акции в доход государства, писал «Коммерсантъ». Ответчиками стали 33 юрлица, в том числе компании «Смак», «Агромакфа», «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», и 13 физлиц. Предварительное заседание назначено на 9 апреля.
- По данным «Ъ», ведомство считает, что компания имеет «коррупционное происхождение», так как её бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти. Юревич был главой Челябинска и Челябинской области, Белоусов — депутатом Госдумы. В 2017-м на них завели уголовные дела из-за взяток, а затем объявили в международный розыск.
- «Макфа» ситуацию не комментирует.
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Back to USSR
Раскулачивание
"Макаронный монстр" Юревич не обеднеет.
И это отлично!
Всё моё, кричал злой раджа.
Так и было, когда будущий мэр губернатор Челябинской области Юревич приватизировал Макфу и другие предприятия.
Был один губернатор, станет другой сын/зять/брат хорошего человека.
А ничего собственно и не менялось. Это и сейчас ресурсный центр одной главной партии. Но вот гос.капитализм лучше оголтелого либерализма 90-х.
Чем лучше?
Переносите бизнесы с Кипра в Россию, говорили они
А зачем и как на Кипр было перенесено? :)
Так а он разве не на Кипре? https://74.ru/text/gorod/2017/08/08/50864071/
Бизнес был в России. Потом Юревича погнали. Он и перенёс на Кипр.
Ну а дикая приватизация "Макфы" в 90-х - это отдельная история.
Хотите приватизацию обсудить - давайте обсудим Потанина. Чето к нему СК не заявляется
Какая компания следующая?)
список владельцев кто не проживает в рф найти и сразу станет понятно. Другого критерия нет.
Развиваем так сказать бизнес климат. Только не теплый, а холодный, как северлаг
напужали! Правильно всё делается. А владелец Макфы Юревич с делом уголовным.
утю какой коммунист карманный)
Я вас теперь должен либералом-мечтателем назвать? И указать на ваши фантомные построения?
Мнение без какой либо аргументации. С восхвалением цап цап. По другому такое не назвать
Извините, но я таки из Челябинской области.И в частности в этом случае за "Бэк ин ЮССА"
И Макфа - само предприятие, рядом с моим местом жительства.
И я знаю, как его цап цап. И вот именно вы восхваляете дикую приватизацию 90-х. То есть цап цап.
Надо тогда полный пересмотр для всех а не выборочно неугодных. А вот то что мы видим это чисто цап цап.
Но может всё-таки вы не против, чтоб у бывшего губернатора Челябинской области забрали предприятие?
я против такого подхода. Тут откровенно цап цап. Могли бы суд и штраф, а потом уже цена это компании или не цена. А отбор компании это цап
Народная :)
Там список большой. Есть вероятность, что поставщиков военных заводов
https://www.rbc.ru/business/29/03/2024/6606e5c49a79471bdb0f3f47
Тут эксперты "либералы" завозмущались. Закричали: раскулачивание! Северлаг! Не правильно это всё.
А я считаю, что правильно! Тут полностью поддерживаю власти. Бывший мэр Челябинска и бывший губернатор Челябинской области ещё будучи начинающим бизнесменом в начале 90-х нехило поживился.
Так что лучше поздно, чем никогда. Вива ля национализация!
+15 рублей
🤩🤩🤩🤩
Макарошки с пюрешкой
Макфуд
Хорошие макароны-то, жаль, если пропадут.
Похуй на то, кто из чиновников будет владеть. Главное, "Ракушечки гладкие" не трогайте, сволочи.
Допрыгался Макрон! выбили из под него ресурсную базу!