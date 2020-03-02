Список сайтов должны подготовить к апрелю 2020 года, а к июлю определить сумму возмещения затрат операторам.

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Минкомсвязи не смогло вовремя согласовать постановление правительства о введении с 1 марта 2020 года доступа к сайтам Госуслуг и органов власти даже при нулевом балансе абонента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённый источник.

По его словам, проект раскритиковали ФАС и Минфин. Например, антимонопольная служба считает, что постановление не может ограничивать право операторов приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, которое установлено федеральным законом, пишет газета. Также ФАС предлагает не возмещать операторам затраты на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым сервисам, так как этого списка пока нет.

В Минфине полагают, что предложение увеличит нагрузку на бюджет, а операторы будут меньше платить налогов, поскольку их доходы снизятся, утверждает собеседник «Ъ». В Минкомсвязи, Минфине и Роскомнадзоре отказались от комментариев; в Минэкономики и ФАС не ответили на запросы издания.

Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей предлагает сохранить право оператора на ежемесячную плату с абонента при поддержании бесплатного доступа к социальным ресурсам, а также определить объем передачи данных и скорость, пишет издание.

Опрошенные изданием операторы отмечают, что смогут предоставить бесплатный доступ к сайтам только после принятия и вступления в силу изменений в законодательство.

Минкомсвязи обязало операторов открыть доступ к сайтам Госуслуг и органов власти даже при нулевом балансе абонента в конце января 2020 года. Также министерство обсуждает расширение списка социально значимых сайтов до соцсетей, поисковиков и мессенджеров.

27 февраля глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что список сайтов будет готов к апрелю. Как следует из проекта министерства, до 1 июля власти рассчитывают подготовить проект постановления о возмещении операторам затрат на обеспечение бесплатного доступа к коммерческим социально значимым сервисам, а до 1 сентября — утвердить порядок ведения их реестра, пишет «Ъ».