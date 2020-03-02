Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Список сайтов должны подготовить к апрелю 2020 года, а к июлю определить сумму возмещения затрат операторам.
Минкомсвязи не смогло вовремя согласовать постановление правительства о введении с 1 марта 2020 года доступа к сайтам Госуслуг и органов власти даже при нулевом балансе абонента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённый источник.
По его словам, проект раскритиковали ФАС и Минфин. Например, антимонопольная служба считает, что постановление не может ограничивать право операторов приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, которое установлено федеральным законом, пишет газета. Также ФАС предлагает не возмещать операторам затраты на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым сервисам, так как этого списка пока нет.
В Минфине полагают, что предложение увеличит нагрузку на бюджет, а операторы будут меньше платить налогов, поскольку их доходы снизятся, утверждает собеседник «Ъ». В Минкомсвязи, Минфине и Роскомнадзоре отказались от комментариев; в Минэкономики и ФАС не ответили на запросы издания.
Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей предлагает сохранить право оператора на ежемесячную плату с абонента при поддержании бесплатного доступа к социальным ресурсам, а также определить объем передачи данных и скорость, пишет издание.
Опрошенные изданием операторы отмечают, что смогут предоставить бесплатный доступ к сайтам только после принятия и вступления в силу изменений в законодательство.
Минкомсвязи обязало операторов открыть доступ к сайтам Госуслуг и органов власти даже при нулевом балансе абонента в конце января 2020 года. Также министерство обсуждает расширение списка социально значимых сайтов до соцсетей, поисковиков и мессенджеров.
27 февраля глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что список сайтов будет готов к апрелю. Как следует из проекта министерства, до 1 июля власти рассчитывают подготовить проект постановления о возмещении операторам затрат на обеспечение бесплатного доступа к коммерческим социально значимым сервисам, а до 1 сентября — утвердить порядок ведения их реестра, пишет «Ъ».
Исходя из того, что к сайтам органов власти и Госуслуг обращаются 65% пользователей в месяц, а доля трафика составляет менее 1% от общего, затраты операторов Минкомсвязь оценивает в 5,7 млрд рублей в год. Сами операторы и интернет-компании в начале февраля говорили о 150 млрд рублей в год, а долю трафика от указанных сервисов оценивали до 15%.
Операторы видимо опять в Европе зарегистрированы и хуй ложили на хотелки в бесплатном виде.
Это не бесплатный вид, это обслуживание абонентов, которые не абоненты. Если абонент платит, то не проблема ему сделать, как в Украине сделано, бесплатные соцсети и меседжеры, Википедию. Но если абонент не приносит доходов, на какие шиши его обслуживать?
Комментарий удален
Так можно дойти и до коммунальных услуг при нулевом или отрицательном балансе. Тогда за тех, кто не платит, будут платить "терпилы" после повышения тарифов.
Сами операторы и интернет-компании в начале февраля говорили о 150 млрд
То есть около 1000 рублей в год на абонента в год или 83 рублей в месяц. Можно считать это как повышение платы по тарифу, только через налоги.
Единственный нормальный закон который родили наши законодатели за последний год-и тот сразу похоронили. Значит можно сделать бесплатный доступ к vkontakte & instagram а вот к гоуслугам ну как не получается
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