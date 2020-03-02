Компании считают, что регулирование приведёт к сокращению количества игроков на рынке и инноваций.

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Представители российских ИТ-компаний обратились в Минкомсвязь с просьбой не поддерживать законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о регулировании результатов интеллектуальной деятельности, пишет РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

Документ отправили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт», объединяющие более 300 ИТ-компаний. В АПКИТ и АРПП подтвердили полинность письма. В Минкомсвязи сообщили, что получили письмо, но его содержание не прокомментировали.

В феврале 2020 года ФАС предложила расширить свои полномочия и лишить разработчиков ПО «иммунитета» на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, к которым относится в том числе программное обеспечение.

Сейчас на разработчиков не распространяется запрет на злоупотребление доминирующим положением и участие в антиконкурентных соглашениях, поясняет издание. Разработчик может устанавливать любую цену на продукты для разных категорий покупателей — это и есть «иммунитет» для интеллектуальной собственности, пишет РБК.

В ФАС считают такую практику недопустимой, поскольку правообладатели могут злоупотреблять своими правами, что несёт ущерб развитию конкуренции в России. Служба предлагает отказать в «иммунитете» в отношении программ и баз данных, а также запретить ведущим на рынке разработчикам навязывать невыгодные условия потребителям.

ИТ-компании считают законопроект ФАС «ударом по отечественным разработчикам», поскольку сейчас они могут выбирать партнёров по необходимым компетенциям и выстраивать многоуровневые партнёрские каналы. В случае принятия документа такие действия будут считаться незаконными.

В АПКИТ пояснили, что между разработчиком ПО и конкретным заказчиком создается длинная цепочка из интеграторов, поскольку сложные продукты для цифровизации бизнеса требуют настройки для каждой компании отдельно. В заивисмости от этого формируется и цена. В России работают десятки тысяч компаний-интеграторов, пишет РБК.

При одобрении инициативы ФАС для конечных частных потребителей цены могут стать немного ниже, но только на короткое время, считают в АПКИТ. Затем цены вновь вырастут либо продукт уйдёт с рынка, предупреждают в ассоциации. Разработчики же столкнутся с сокращением доходов и возможностей для инвестиций в разработку нового ПО.