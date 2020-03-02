Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Право
Татьяна Боброва
779

ИТ-компании раскритиковали инициативу ФАС о регулировании результатов интеллектуальной деятельности Материал редакции

Компании считают, что регулирование приведёт к сокращению количества игроков на рынке и инноваций.

7 комментариев
В закладки

Представители российских ИТ-компаний обратились в Минкомсвязь с просьбой не поддерживать законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о регулировании результатов интеллектуальной деятельности, пишет РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

Документ отправили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт», объединяющие более 300 ИТ-компаний. В АПКИТ и АРПП подтвердили полинность письма. В Минкомсвязи сообщили, что получили письмо, но его содержание не прокомментировали.

В феврале 2020 года ФАС предложила расширить свои полномочия и лишить разработчиков ПО «иммунитета» на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, к которым относится в том числе программное обеспечение.

Сейчас на разработчиков не распространяется запрет на злоупотребление доминирующим положением и участие в антиконкурентных соглашениях, поясняет издание. Разработчик может устанавливать любую цену на продукты для разных категорий покупателей — это и есть «иммунитет» для интеллектуальной собственности, пишет РБК.

В ФАС считают такую практику недопустимой, поскольку правообладатели могут злоупотреблять своими правами, что несёт ущерб развитию конкуренции в России. Служба предлагает отказать в «иммунитете» в отношении программ и баз данных, а также запретить ведущим на рынке разработчикам навязывать невыгодные условия потребителям.

ИТ-компании считают законопроект ФАС «ударом по отечественным разработчикам», поскольку сейчас они могут выбирать партнёров по необходимым компетенциям и выстраивать многоуровневые партнёрские каналы. В случае принятия документа такие действия будут считаться незаконными.

В АПКИТ пояснили, что между разработчиком ПО и конкретным заказчиком создается длинная цепочка из интеграторов, поскольку сложные продукты для цифровизации бизнеса требуют настройки для каждой компании отдельно. В заивисмости от этого формируется и цена. В России работают десятки тысяч компаний-интеграторов, пишет РБК.

При одобрении инициативы ФАС для конечных частных потребителей цены могут стать немного ниже, но только на короткое время, считают в АПКИТ. Затем цены вновь вырастут либо продукт уйдёт с рынка, предупреждают в ассоциации. Разработчики же столкнутся с сокращением доходов и возможностей для инвестиций в разработку нового ПО.

В ФАС указывают, что ни раз обсуждали законопроект с бизнесом: документ учитывает замечания о возможности широкого применения антимонопольных правил. Документ не регулирует отношения с интеллектуальной собственностью, он предусматривает конкретные запреты на монополизацию рынков, отмечают в антимонопольной службе.

#новость #фас #программноеобеспечение

Право
Подписан
Отписаться
Wargaming через суд запретила использовать слово «Blitz» студии Blitz Team бывших сотрудников компании
Компания считает, что сотрудники Blitz Team незаконно использовали интеллектуальную собственность Wargaming.
4
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u043d\u043e\u0435\u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435","\u0444\u0430\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 110012, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Mar 2020 09:59:44 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Мобильное приложение DomoPhone
Зарабатывайте на размещении рекламы, продаже товаров и услуг в жилых комплексах
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 110012, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/110012\/get","add":"\/comments\/110012\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/110012"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120, "last_count_and_date": null }
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Захарьев

1

Интеграторы действительно накручивают высокую наценку на свои услуги. Но разработчики без них продавать смогут только конвейерный софт и игрушки. Для бизнеса нужны эксперты в каждой области, которые выберут подходящий софт, предложат варианты его использования для закрытия конкретных болей компании, помогут внедрить кастомизируя продукт и потом обучат персонал. Это очень важный этап, без которого покупать не будут.
О какой монополии речь?

Ответить

Вячеслава boom

Дмитрий
0

Интеграторам тоже надо как-то выживать. На каждую разработку нужны как и спецы широкого профиля, так и те, о существовании которых мы либо забыли, либо вообще мало кто слышал. Зачастую у таких спецов ценник заоблачный, поэтому их не рентабельно держать в штате.
И это лишь малая часть, для чего нужны интеграторы.
А к чему приведёт выходка ФАС ? К дестабилизации на рынке разработки и к оттоку разработчиков из страны.

Ответить

Алексис Второй

0

Олег, что думаешь?

Ответить

Олег

Алексис
1

Я думаю.

Ответить

Maksim Elizar'ev

Олег
0

Что надумал?

Ответить

Олег

Maksim
1

Ещё, думаю, надумать.

Ответить

Roman Platonov

–1

Совок близко

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Федор Бондарчук стал амбассадором Газпромбанка
Контракт с режиссером подписан до конца года
7
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: производитель деревянных пазлов из Самары, история колючей проволоки и реклама от Райана Рейнольдса
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
Орта
Подписан
Отписаться
Корпоративная социальная ответственность
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта».
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Kalashnikoff
за день
наконец то мир узнает какой я хороший.
В приложении «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
BearStrikesBack
за неделю
Вы можете избавиться от семьи. Это даст вам ваши два часа. 
Вставать в пять утра — это факен изи
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

! !

Mail.ru Group анонсировала…

ivan krapivin

«Так не поедем. Дорога…

Иван Ташкинов

В приложении «Яндекс.Такси…

Илья Исерсон

Как мы купили пост в ЖЖ…

Sergey Vlasov

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Филипп Дмитров

Федор Бондарчук стал…

Илья Исерсон

Как с пользой потратить 450…

Иван Ташкинов

В приложении «Яндекс.Такси…

Вячеслава boom

ИТ-компании раскритиковали…

Олег

Федор Бондарчук стал…

lakoros

Федор Бондарчук стал…

Филипп Дмитров

«Коммерсантъ»: сеть магазинов…

Εгор Κонстантинов

The Bell: британский…

Anton Reut

Федор Бондарчук стал…

Doktor BArbaris

Может ли программное…

Sergey Vlasov

Федор Бондарчук стал…

Олег

Может ли программное…

Doktor BArbaris

Может ли программное…

Anton Reut

Экономика концертного…

Андрей Катков

В приложении «Яндекс.Такси…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "3c305b26" } { "page_type": "default" }