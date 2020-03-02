Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Право
Татьяна Боброва
1094

Суд обязал Олега Тинькова находиться в Лондоне из-за спора с налоговым управлением США Материал редакции

Юристы работают над решением ситуации, говорится в сообщении TCS Group Holding.

20 комментариев
В закладки

Основатель и акционер группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков будет находиться в Лондоне до окончания судебного спора с налоговым управлением США. Об этом говорится в сообщении группы, размещённом на сайте Лондонской биржи.

В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов с участием Олега Тинькова, которые инициировало налоговое управление США.

В группе отмечают, что Тиньков участвует в заседании как частное лицо, а ситуация не повлияет на операционную деятельность ни одной из компаний Tinkoff Group, а также работу совета директоров TCS Group Holding или правления «Тинькофф банка» — Тиньков не входит ни в совет, ни в правление.

#новость #олегтиньков

Статья дополняется
Право
Подписан
Отписаться
Wargaming через суд запретила использовать слово «Blitz» студии Blitz Team бывших сотрудников компании
Компания считает, что сотрудники Blitz Team незаконно использовали интеллектуальную собственность Wargaming.
8
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u043b\u0435\u0433\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 20, "likes": 4, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 110043, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Mar 2020 11:56:58 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Новые вакансии в Mentalstack
Full Stack Developer .NET (C#)
Санкт-Петербург от 100 000 до 150 000 ₽
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 110043, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/110043\/get","add":"\/comments\/110043\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/110043"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120, "last_count_and_date": null }
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Pavel Ivanov

3

@Олег ты готов принимать дела?

Ответить

Олег

Pavel
11

Всегда готов.

Ответить

Дмитрий Зинов

Олег
1

А к чему?

Ответить

Олег

Дмитрий
2

Ко всему, что ползает.

Ответить

If Jaq

Олег
0

Олег, в рот возьмешь за ночлег ?

Ответить

Олег

If
8

Если не знаете, что куда брать, берите кредитку Тинькофф. Её нестыдно достать на людях.

Ответить

Maxim Gubin

2

Тинькофф Олег
В ЛонДон на ночлег
К крайней мере прибег
Велосипед-человек

Ответить

Dmitry Ilyin

2

 Суд обязал Олега Тинькова находиться в Лондоне

т.е. "если что пойдёт не так" Олега Тинькова британцы смогут в два счёта выдать в США для более подробных разбирательств\ посадок?

Ответить

Артур

1

Прощай, Олег

Ответить

Олег

Артур
1

Всего хорошего!

Ответить

If Jaq

1

Тут то пукан у Олега и пригорит! Я бы посмотрел какой он крутой будет там, там то крыши нету у Олега, там он станет совсем не таким крутым как в России

Ответить

Тинькофф

0

Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях в качестве частного лица, поэтому эта ситуация не влияет на операционную деятельность компаний, входящих в Группу Тинькофф (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование).

Ответить

Денис Демидов

Тинькофф
0

Кого-то успокаивают официальные заявления в духе все хорошо прекрасная маркиза? 

Ответить

Алексей Кудрявцев

0

❤️

Ответить

Игорь Крафт

0

Привет ДолбоБот !!! 🤣🤣🤣

Ответить

Олег

Игорь
0

Привет!

Ответить

Александр Пересветов

0

Откупится лямов за 500

Ответить

Pavel Ivanov

Александр
0

Он вроде бы уже 1.5 млрд рублей залога внёс. Это один из самых больших залогов в истории.

Ответить

Антон Лисин

0

Соснул Олежек. Отберут самолет?

Ответить

Güero

0

Познакомится с Ассанжем)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Билайн
Подписан
Отписаться
Лучшие способы слить маркетинговый бюджет
Рассказываем, как не надо делать — и почему
1
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Пошаговое руководство по провалу проекта
Участвуя в разнообразных проектах по Data Science и Process Mining, у меня накопилось несколько лайфхаков, и я решила п…
0
Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Федор Бондарчук стал амбассадором Газпромбанка
Контракт с режиссером подписан до конца года
29

Показать еще

Лучшие комментарии
Кирилл Вечкасов
за день
Все стратеги в коментах сидят, мы лучше знаем что надо компаниям. Любая компания может обратиться к нам и мы подскажем как выжить даже в кризис и чего им не хватает.
«Коммерсантъ»: сеть магазинов подарков «Красный куб» сообщила партнёрам об уходе с рынка
BearStrikesBack
за неделю
Вы можете избавиться от семьи. Это даст вам ваши два часа. 
Вставать в пять утра — это факен изи
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Максим Ростокин

«Коммерсантъ»: власти отложили…

Альберт Штерн

Как полиция получила данные от…

Pavel Ivanov

Суд обязал Олега Тинькова…

Güero

Суд обязал Олега Тинькова…

Напрасный Труд

В приложении «Яндекс.Такси…

Andrew Kozik

Perfomante — короткие рекламные…

Антон Лисин

Суд обязал Олега Тинькова…

Александр Пересветов

Суд обязал Олега Тинькова…

Serge Tikhonenko

Как стать инвестором с нуля…

Олег

Суд обязал Олега Тинькова…

Gregory Skidan

Как полиция получила данные от…

Денис Демидов

Суд обязал Олега Тинькова…

Олег

Федор Бондарчук стал…

Антон Гранд

В приложении «Яндекс.Такси…

Артем Летюшев

Фриланс-биржа Kwork: пять…

Тинькофф

Суд обязал Олега Тинькова…

Олег

Суд обязал Олега Тинькова…

Олег

Суд обязал Олега Тинькова…

Артур

Суд обязал Олега Тинькова…

Dmitry Egorov

ИТ-компании раскритиковали…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "3c305b26" } { "page_type": "default" }