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Юристы работают над решением ситуации, говорится в сообщении TCS Group Holding.
Основатель и акционер группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков будет находиться в Лондоне до окончания судебного спора с налоговым управлением США. Об этом говорится в сообщении группы, размещённом на сайте Лондонской биржи.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов с участием Олега Тинькова, которые инициировало налоговое управление США.
В группе отмечают, что Тиньков участвует в заседании как частное лицо, а ситуация не повлияет на операционную деятельность ни одной из компаний Tinkoff Group, а также работу совета директоров TCS Group Holding или правления «Тинькофф банка» — Тиньков не входит ни в совет, ни в правление.
@Олег ты готов принимать дела?
Суд обязал Олега Тинькова находиться в Лондоне
т.е. "если что пойдёт не так" Олега Тинькова британцы смогут в два счёта выдать в США для более подробных разбирательств\ посадок?
Тут то пукан у Олега и пригорит! Я бы посмотрел какой он крутой будет там, там то крыши нету у Олега, там он станет совсем не таким крутым как в России
Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях в качестве частного лица, поэтому эта ситуация не влияет на операционную деятельность компаний, входящих в Группу Тинькофф (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование).
Кого-то успокаивают официальные заявления в духе все хорошо прекрасная маркиза?
Привет ДолбоБот !!! 🤣🤣🤣
Откупится лямов за 500
Он вроде бы уже 1.5 млрд рублей залога внёс. Это один из самых больших залогов в истории.
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