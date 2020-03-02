Основатель и акционер группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков будет находиться в Лондоне до окончания судебного спора с налоговым управлением США. Об этом говорится в сообщении группы, размещённом на сайте Лондонской биржи.

В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов с участием Олега Тинькова, которые инициировало налоговое управление США.

В группе отмечают, что Тиньков участвует в заседании как частное лицо, а ситуация не повлияет на операционную деятельность ни одной из компаний Tinkoff Group, а также работу совета директоров TCS Group Holding или правления «Тинькофф банка» — Тиньков не входит ни в совет, ни в правление.