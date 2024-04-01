Приставы арестовали активы на 100 трлн рублей по иску Генпрокуратуры к производителю макарон «Макфа» Статьи редакции
Ведомство подало иск 28 марта 2024 года: оно требует передать акции компании государству.
- Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Вадима Белоусова, пишет ТАСС со ссылкой на постановление. Это сделали в рамках иска Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфы» и связанных с ним компаний в интересах государства.
- Подлинность документа подтвердил Игорь Трунов, адвокат Юревича и Белоусова. Но он сомневается в подсчётах активов: по его словам, плановые доходы федерального бюджета России в 2024 году — 35 трлн рублей, это в три раза ниже суммы, указанной в постановлении.
- В частности, у зятя Белоусова Максима Чигинцева арестовали счета, открытые в «Цифра банке», — шесть рублёвых, а также в евро и долларах, говорится в постановлении. В нем отмечается, что документы направили в банк для «незамедлительного исполнения». Также в рамках иска арестованы 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».
- Исковое заявление Генпрокуратуры с приложениями составляет 25 томов. Ответчиками привлечены Юревич, а также Белоусов и его жена. Среди других ответчиков — 34 юрлица и 10 физлиц.
- Трунов рассказал ТАСС, что Юревич с октября 2016-го не был чиновником и с этого времени не живёт в России, а норма возможного обращения имущества чиновника в доход государства начала действовать только с 2013 года. Таким образом, доходы и их несоответствие заработку нужно рассчитывать только за два года и 10 месяцев. «Общий срок исковой давности составляет три года, а Юревич не чиновник и не живёт в России семь лет», — заявил Трунов.
- Генпрокуратура 28 марта 2024 года подала иск к производителю макарон и аффилированным с ним компаниям с целью обратить акции в доход государства, писал «Коммерсантъ». 29 марта суд запретил сделки с акциями и долями «Макфы». Предварительное заседание назначено на 9 апреля.
- По данным «Ъ», ведомство считает, что компания имеет «коррупционное происхождение», так как её бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти. Юревич был главой Челябинска и Челябинской области, Белоусов — депутатом Госдумы. В 2017-м на них завели уголовные дела из-за взяток, а затем объявили в международный розыск.
- «Макфа» ситуацию не комментирует.
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Это вот так и происходит легальное отжимание бизнеса?
Это называется национализировать бизнес
Да, но только не входящих в круг друзей. Во, всеми любимый Абрамович, когда судился с Березовским в Лондоне, прямо заявил через адвоката, что сделка по приватизации Ноябрьск нефтегаза была коррумпированной, самые умные даже могут найти информацию зачем он Чукотку забрал. Но суть в том, что Ноябрьск нефтегаз это ныне основной актив Газпромнефти, дак может и ее национализировать? Очевидно там государство было наебано на этом аукционе. Может еще Норникель посмотреть, когда Патанин, будучи чиновником, придумывает залоговый аукционы, покупает с товарищами «убыточный» норникель, а через год становится миллиардером. Классно же? Вернем все народу!!
Сначала этот легальный бизнес замутили те, кто заниматься им не имел права, легально.
Но в целом, так происходит отжим
Какой ужас!!!!!! 😱 они реально находясь во власти занимались бизнесом!? Как это вообще возможно? И ведь ни кто и не знал!!!!
Да просто Путин не знает многого, он бы порядок давно навёл!
Это Байден подкинул бизнес, он же отвлекал правоохранительные органы
Не поделись видимо с кем нужно было.
"так как её бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти."
С этого вообще поржал....
"так как её бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти."
Внезапно оказалось.
Со страной не поделились
Пристав под чем был, когда считал сто триллионов? Набуцкался кокса что ли?
Грибы! Такой эффект дают только первоапрельские грибы!
тоже слабо верится в эту сумму
100 трлн рублей это $1 трлн. Бюджет США на 2024 год: $1,6 трлн
Возможно, это чей-то сын считал. Прямиком из детсада, вот и фиганул "миллион сикстиллионов".
100 триллионов? Ебать-стрелять на макарошках поднялись. Даже у меня столько деняк нет.
Сто триллионов.....
Это наверное немножко стран в Европе купить можно.
Потому что те, у кого нет денег на котлетьки, кушают только макарошки.
А тем, у кого есть деньги на котлетьки, без макарошек невкусно.
Что такое 1трлн$ в наше время? Всего треть стоимости Майкрософта. Мелковато, еще есть куда расти
Ха-ха, нищеброд )))
Хлеб всему голова,на пшеницы из Канады что свиней кормят,рентабельность 300%,под соусом хлеб + спирт+))
Норм так. 3 бюджета РФ за 24й год🤣 Пристав бухой был чтоли, когда нули писал?
У меня к этой категории служащих часто такие вопросы появляются 😂😂😂
А если остальных депутатов прошерстить...
Надеюсь, что на Макфе не остановятся.
Ну да, скоро и к ИП Путченков придут
Так вот как выглядит охулиард..
А, первое апреля же)
Тот самый пристав в припадке
100 трл.! Они их из чего делали, что такая сверхприбыль? из бумаги что-ли?
Ну я только макфу покупаю. За все время тысяч 200 занёс.
-1 бизнес. Печально и грустно.
Ну у приставов теперь новая вершина.
Типа: вы тут, конечно, арестовали, но с ребятами триллиощиками не сравнить.
Теперь и с макаронами проблемы будут? Тоже в цене в 2 раза вырастут?
Моя цена будет в помощь 😂
кажется уже где-то написали, что это вброс и такой суммы у них нет
Это 1 апреля, расслабтесь
Короче покупайте макароны щебенские. С макфой что то не в порядке
А с щебекино разве нормально? Там повышенное содержание железа
Очень похоже на шутку, если посмотреть бюджет России, например, на 2024 год.
Так 1 апреля же
Да, очень подходящий повод для шутки, ага
Чего удивляетесь ? На днях навели шорох в Ставрополье,в Минеральных -водах,там тоже наш олигархат вместе с чиновниками отличился ,короче-капитализм не для России, давайте назад в СССР,тогда брали тоже взятки,пиздили на должностях,но чтобы в таком объёме…..,да и республики союзные не выебывались,не вели себя как проститутки(вот если нам не заплатите,то ляжем под Запад)а были лишь благодарны за то,что Советская власть вместе с Россией принесли образование и равноправие
Ты почему, чучундрик, не в Известия/КП/Рос юстицию пишешь, а на vc ru комментишь, слабоумный?
Капитализм, ему, бл...ь, не подходит
Это с чего вы взяли, что не в таких объемах. Особенно союзные республики.
Нормально так 😂😂😂
Как это мило! Бл..ть!
То ли ещё будет...
Ахуеть, заработали на макарошках
Да, потому что уже не на чем
Макарошки - новое золото? 100 трлн - это 60% годового ВВП России, в 4 раза больше рыночной капитализации Airbus и Boeing вместе взятых. Каеф!
Ну этого губернатора убрали, так как он давал самые низкие кешбеки в Москву из всех. Выигрывал тендеры, деньги по максимуму в регионе оседали (когда можно было оставлять лишь небольшую часть, остальное - в столицу).
Сам я тогда мелкий был крайне, поэтому даже не знал что есть какие то мэры, тем более этот. И вот лишь чуть позже, услышал почему убрали)
Про первое апреля все забыли? Напрягли булки ? Расслабьтесь, VC шутит
С первым апреля, товарисчи!
Как бы с Юга (Краснодарского края) сюда не погнали заменитель продукции, если это предприятие завершит работу. Там вечно какие то экологические разборки из-за близких контактов свалок, воды что через свалки проходит и орашает посевные (каналы).
И вообще, в вопросах фермерства Юга у нас первые (по части разборок).
И не стоит забывать, что богатых людей больше в 2-3 раза чем тот же средний класс, поэтому люди будут удивлены если узнают что таких счетов есть сотни на каждый город.
Тут думаешь где тыщу найти а тут блин триллион
дааа, Юревич сам уху ел!
( с 1 апреля)
Это же первоапрельская шутка?
Никто:
Вся ювелирная промышленность следующие несколько месяцев:
Ты приходишь в мой дом, в день свадьбы моей дочери, требуешь от меня 100 трлн, но делаешь это без уважения.
А-ха-ха, ничего не арестовали, конечно, с первым апреля! Уважаемые же люди, целые депутаты, как можно?
На самом деле выделили гранты на 100 триллионов на развитие макароноводства.
Написали б сумму поменьше, можно было бы поверит еще
А многие здесь и поверили. После подобных сообщений, становится ясно, что больше половины аудитории vc.ru - идиоты.
Вермишел-шел, макарон-рон. Магазин пошёл, ничто там не нашёл.
"с целью обратить акции в государственные "- прикол конечно, походу стандартная схема оформить все на родственников не прокатила, хоть и изначально этот бизнес не совсем правомерен все равно ,то что они пытаются сделать ненормально
С 1 апреля! 100 трлн!!!