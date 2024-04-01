Право
Евгения Евсеева

Приставы арестовали активы на 100 трлн рублей по иску Генпрокуратуры к производителю макарон «Макфа» Статьи редакции

Ведомство подало иск 28 марта 2024 года: оно требует передать акции компании государству.

  • Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Вадима Белоусова, пишет ТАСС со ссылкой на постановление. Это сделали в рамках иска Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфы» и связанных с ним компаний в интересах государства.
  • Подлинность документа подтвердил Игорь Трунов, адвокат Юревича и Белоусова. Но он сомневается в подсчётах активов: по его словам, плановые доходы федерального бюджета России в 2024 году — 35 трлн рублей, это в три раза ниже суммы, указанной в постановлении.
  • В частности, у зятя Белоусова Максима Чигинцева арестовали счета, открытые в «Цифра банке», — шесть рублёвых, а также в евро и долларах, говорится в постановлении. В нем отмечается, что документы направили в банк для «незамедлительного исполнения». Также в рамках иска арестованы 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».
  • Исковое заявление Генпрокуратуры с приложениями составляет 25 томов. Ответчиками привлечены Юревич, а также Белоусов и его жена. Среди других ответчиков — 34 юрлица и 10 физлиц.
  • Трунов рассказал ТАСС, что Юревич с октября 2016-го не был чиновником и с этого времени не живёт в России, а норма возможного обращения имущества чиновника в доход государства начала действовать только с 2013 года. Таким образом, доходы и их несоответствие заработку нужно рассчитывать только за два года и 10 месяцев. «Общий срок исковой давности составляет три года, а Юревич не чиновник и не живёт в России семь лет», — заявил Трунов.
Фото: «Макфа»
  • Генпрокуратура 28 марта 2024 года подала иск к производителю макарон и аффилированным с ним компаниям с целью обратить акции в доход государства, писал «Коммерсантъ». 29 марта суд запретил сделки с акциями и долями «Макфы». Предварительное заседание назначено на 9 апреля.
  • По данным «Ъ», ведомство считает, что компания имеет «коррупционное происхождение», так как её бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти. Юревич был главой Челябинска и Челябинской области, Белоусов — депутатом Госдумы. В 2017-м на них завели уголовные дела из-за взяток, а затем объявили в международный розыск.
  • «Макфа» ситуацию не комментирует.

#новости #макфа

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121 комментарий
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 Aliona Marketing

Это вот так и происходит легальное отжимание бизнеса?

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Александр Каломицкий

Это называется национализировать бизнес

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6 комментариев
Либерал-смузихлеб 3.0

Да, но только не входящих в круг друзей. Во, всеми любимый Абрамович, когда судился с Березовским в Лондоне, прямо заявил через адвоката, что сделка по приватизации Ноябрьск нефтегаза была коррумпированной, самые умные даже могут найти информацию зачем он Чукотку забрал. Но суть в том, что Ноябрьск нефтегаз это ныне основной актив Газпромнефти, дак может и ее национализировать? Очевидно там государство было наебано на этом аукционе. Может еще Норникель посмотреть, когда Патанин, будучи чиновником, придумывает залоговый аукционы, покупает с товарищами «убыточный» норникель, а через год становится миллиардером. Классно же? Вернем все народу!!

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11 комментариев
Невероятный Блондин

Сначала этот легальный бизнес замутили те, кто заниматься им не имел права, легально.

Но в целом, так происходит отжим

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3 комментария
Дмитрий Самохин

Какой ужас!!!!!! 😱 они реально находясь во власти занимались бизнесом!? Как это вообще возможно? И ведь ни кто и не знал!!!!

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Никита Трифонов

Да просто Путин не знает многого, он бы порядок давно навёл!

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Eddie II

Это Байден подкинул бизнес, он же отвлекал правоохранительные органы

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Kiss1nger

Не поделись видимо с кем нужно было.
"так как её бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти."
С этого вообще поржал....

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Никита Трифонов

"так как её бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти."

Внезапно оказалось.

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Александр Каломицкий

Со страной не поделились

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6 комментариев
Вадим Д.

Пристав под чем был, когда считал сто триллионов? Набуцкался кокса что ли?

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S.Capusta

Грибы! Такой эффект дают только первоапрельские грибы!

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1 комментарий
Timur

тоже слабо верится в эту сумму

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Andrey Gordeev

100 трлн рублей это $1 трлн. Бюджет США на 2024 год: $1,6 трлн

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Алекс

Возможно, это чей-то сын считал. Прямиком из детсада, вот и фиганул "миллион сикстиллионов".

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

100 триллионов? Ебать-стрелять на макарошках поднялись. Даже у меня столько деняк нет.

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Ivan Petrov

Сто триллионов.....

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1 комментарий
Александр Кочуров

Это наверное немножко стран в Европе купить можно.

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12 комментариев
Kirill Sushilnikov

Потому что те, у кого нет денег на котлетьки, кушают только макарошки.
А тем, у кого есть деньги на котлетьки, без макарошек невкусно.

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Profile name

Что такое 1трлн$ в наше время? Всего треть стоимости Майкрософта. Мелковато, еще есть куда расти

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Невероятный Блондин

Ха-ха, нищеброд )))

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Владимир Балмажи

Хлеб всему голова,на пшеницы из Канады что свиней кормят,рентабельность 300%,под соусом хлеб + спирт+))

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Виктор Исаков

Норм так. 3 бюджета РФ за 24й год🤣 Пристав бухой был чтоли, когда нули писал?

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noname

У меня к этой категории служащих часто такие вопросы появляются 😂😂😂

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Eddie II

А если остальных депутатов прошерстить...

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1 комментарий
Путченков Владислав

Надеюсь, что на Макфе не остановятся.

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Alexey

Ну да, скоро и к ИП Путченков придут

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Дядя Толя

Так вот как выглядит охулиард..

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Дядя Толя

А, первое апреля же)

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Вадим Д.

Тот самый пристав в припадке

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Никита

100 трл.! Они их из чего делали, что такая сверхприбыль? из бумаги что-ли?

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Сергей И

Ну я только макфу покупаю. За все время тысяч 200 занёс.

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8 комментариев
Aleks Sch

-1 бизнес. Печально и грустно.

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Вадим Д.

Ну у приставов теперь новая вершина.
Типа: вы тут, конечно, арестовали, но с ребятами триллиощиками не сравнить.

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Егор Егоров

Теперь и с макаронами проблемы будут? Тоже в цене в 2 раза вырастут?

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Алексей Самбуров

Моя цена будет в помощь 😂

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1 комментарий
Давид Еловенко

кажется уже где-то написали, что это вброс и такой суммы у них нет

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Путченков Владислав

Это 1 апреля, расслабтесь

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1 комментарий
Иван Герелюк

Короче покупайте макароны щебенские. С макфой что то не в порядке

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Фоксик

А с щебекино разве нормально? Там повышенное содержание железа

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1 комментарий
Митроченков Дмитрий

Очень похоже на шутку, если посмотреть бюджет России, например, на 2024 год.

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Путченков Владислав

Так 1 апреля же

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1 комментарий
Ale K

Да, очень подходящий повод для шутки, ага

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Омар Нишапури

Чего удивляетесь ? На днях навели шорох в Ставрополье,в Минеральных -водах,там тоже наш олигархат вместе с чиновниками отличился ,короче-капитализм не для России, давайте назад в СССР,тогда брали тоже взятки,пиздили на должностях,но чтобы в таком объёме…..,да и республики союзные не выебывались,не вели себя как проститутки(вот если нам не заплатите,то ляжем под Запад)а были лишь благодарны за то,что Советская власть вместе с Россией принесли образование и равноправие

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Иван Хаманн

Ты почему, чучундрик, не в Известия/КП/Рос юстицию пишешь, а на vc ru комментишь, слабоумный?
Капитализм, ему, бл...ь, не подходит

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Фоксик

Это с чего вы взяли, что не в таких объемах. Особенно союзные республики.

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Yury Kuzmenkov

Нормально так 😂😂😂

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Andrey

Как это мило! Бл..ть!

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Светлана Сэттон

То ли ещё будет...

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Timur

Ахуеть, заработали на макарошках

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Денис

Да, потому что уже не на чем

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Anton Kuznetsov

Макарошки - новое золото? 100 трлн - это 60% годового ВВП России, в 4 раза больше рыночной капитализации Airbus и Boeing вместе взятых. Каеф!

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Сергей Багрецов

Ну этого губернатора убрали, так как он давал самые низкие кешбеки в Москву из всех. Выигрывал тендеры, деньги по максимуму в регионе оседали (когда можно было оставлять лишь небольшую часть, остальное - в столицу).
Сам я тогда мелкий был крайне, поэтому даже не знал что есть какие то мэры, тем более этот. И вот лишь чуть позже, услышал почему убрали)

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Владислав Кветинский

Про первое апреля все забыли? Напрягли булки ? Расслабьтесь, VC шутит

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Александр Кайт

С первым апреля, товарисчи!

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Сергей Багрецов

Как бы с Юга (Краснодарского края) сюда не погнали заменитель продукции, если это предприятие завершит работу. Там вечно какие то экологические разборки из-за близких контактов свалок, воды что через свалки проходит и орашает посевные (каналы).

И вообще, в вопросах фермерства Юга у нас первые (по части разборок).

И не стоит забывать, что богатых людей больше в 2-3 раза чем тот же средний класс, поэтому люди будут удивлены если узнают что таких счетов есть сотни на каждый город.

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Денис

Тут думаешь где тыщу найти а тут блин триллион

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Aleksandr

дааа, Юревич сам уху ел!
( с 1 апреля)

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Степан Фадеев

Это же первоапрельская шутка?

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Anton Kuznetsov

Никто:
Вся ювелирная промышленность следующие несколько месяцев:

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Griby Lenina

Ты приходишь в мой дом, в день свадьбы моей дочери, требуешь от меня 100 трлн, но делаешь это без уважения.

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Anton Kuznetsov

А-ха-ха, ничего не арестовали, конечно, с первым апреля! Уважаемые же люди, целые депутаты, как можно?

На самом деле выделили гранты на 100 триллионов на развитие макароноводства.

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Архаров Петр

Написали б сумму поменьше, можно было бы поверит еще

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Митроченков Дмитрий

А многие здесь и поверили. После подобных сообщений, становится ясно, что больше половины аудитории vc.ru - идиоты.

vc.ru — бизнес, технологии, идеи, модели роста…
Крупнейшая в рунете площадка для предпринимателей нового поколения. Новости ИТ-рынка, вакансии…
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Роман Кулаков

Вермишел-шел, макарон-рон. Магазин пошёл, ничто там не нашёл.

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Дмитрий Духов

"с целью обратить акции в государственные "- прикол конечно, походу стандартная схема оформить все на родственников не прокатила, хоть и изначально этот бизнес не совсем правомерен все равно ,то что они пытаются сделать ненормально

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Кот.Финанс

С 1 апреля! 100 трлн!!!

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