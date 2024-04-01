Право
Евгения Евсеева

ФАС и Ассоциация банков России предложили обязать банки использовать «охлаждающие фразы» в рекламе Статьи редакции

Законопроект об этом планируют внести в Госдуму «через одну-две недели».

  • Соответствующие поправки в закон «О рекламе» вместе с ФАС разработали Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), пишут «Ведомости». Документ есть в распоряжении издания, его подлинность подтвердили в АБР. Кроме банков, он коснётся всех организаций, выдающих кредиты и займы.
  • В разработке и обсуждении поправок также участвовали комитеты по экономической политике и по финансовому рынку Госдумы. Законопроект могут внести через одну-две недели, рассказал «Ведомостям» председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.
  • Согласно текущей редакции ст.28 закона «О рекламе», если в рекламе услуг по предоставлению кредитов или займов есть данные о процентных ставках, в ней должен указываться и диапазон полной стоимости кредита. Его нужно указывать шрифтом размером не меньше того, которым написана ставка.
  • Если есть хоть одно условие, влияющее на сумму доходов или расходов потенциального заёмщика, нужно в предупреждении указать все такие условия. Но технических требований к этой информации нет, и рекламодатели «в попытке уместить больше текста уменьшали шрифт до нечитаемого», пишут «Ведомости».
  • В ФАС считают, что сейчас закон не позволяет банкам сделать рекламу «понятной»: нужно указывать большое количество информации, поэтому используется мелкий шрифт. Предупреждения показывают ненадолго — поэтому их трудно читать.
  • Поправки предлагают изменить подход к предупреждению о рисках. В любую рекламу о кредитах и займах предлагается добавлять «охлаждающую» фразу: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Она будет занимать не меньше пяти секунд и 7% кадра при рекламы на телевидении, не меньше пяти секунд на радио и не меньше 7% рекламной площади в других медиаканалах.
  • В рекламе с условиями, влияющими на полную стоимость кредита, рекламодатели смогут указать ссылку на раздел с ними на своём сайте, а также вторую фразу: «Изучите все условия кредита/займа». Она должна занимать не меньше трёх секунд и 5% кадра на телевидении, не меньше трёх секунд на радио, не меньше 5% площади в других медиаканалах.
  • Если ссылку с условиями разместить не получится, придётся как и прежде писать предупреждение с ними. Диапазон полной стоимости кредита нужно указывать вне зависимости от того, какой вариант подачи информации выбрал рекламодатель.

#новости #

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 Дмитрий Куприянов
«охлаждающие фразы»

Не смог удержаться, вспомнил гениальный перевод GTA

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Вадим Д.

Бери кредит, у нас всё честно!
Пс-пс: но расплачиваться 20 лет, ещё и детям достанется.

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Иван Хаманн

"Ипотека под 7,8%!!!
кхем.. но это не точно"

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Сергей Коновалов

Слабовато.

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John Smith

Ты как бабка на лавке, все тебе не так.
Плохие банки, но условия читать это не для потребителей.

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Иван Хаманн
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Невероятный Блондин

ОХОЛОНИ

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Макар Михальченко

В целом, здравая идея

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Тоже хочу

Предлагаю летом фразы похолодней. зимой погорячей

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flash

а весной и осенью с какими фразами? комнатной температуры?

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Ян Решетов

с витаминами пожалуйста

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Иван Иванов

Надеюсь, закон об охлаждении будет оперативно принят в трех чтениях и будет подписан президентом, если у него чернила в ручке не замерзли

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местный житель

Охлади траханье

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Дмитрий Куприянов

А если по теме, то норм, сам видел этот маленький шрифт. Можно было реально что-то не заметить

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Алекс

В целом странная идея принимать конечное решение увидев только рекламу и не изучив вопрос. Но кто я такой, чтобы учить других.

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Невероятный Блондин

В целом, это нормально принимать информацию как написано и не ждать подвоха.

Дети безоговорочно верят взрослым, потому что даже представить не могут, что те способны им врать.

Я не вступаю в спор, просто для человека, это нормально ожидать честности по отношению к себе.
К сожалению, реальность немного другая (((

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Яна

Одно из отличий детей и взрослых наличие критического мышления)

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Невероятный Блондин

Дети также обладают критическим мышлением.
Просто они не успели обжечься.

Тем не менее, я ожидаю к себе изначально честного отношения, потому что также поступаю с другими.
Это нормально.

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Яна

С 7 лет, но потом их критическое мышление ограничено выбором игрушки, а не взять кредит)) у нас априори где много мошенничества на любой вкус и в любой нише, даже если ты честный человек, стоит быть осторожным и внимательным. И это не потому что ты такой плохой, а потому что, к сожалению, это реальность. И я искренне рада если до сих пор твою веру во всех людей никто не смог поколебить и что ты не столкнулся с мошенничеством, скрытыми условиями и тд) но ждать от всех честности изначально, если сам честный, дорога к разочарованию. Но и циником полностью конечно быть тоже перегиб. Но каждому своё, это лишь мое субъективное мнение)

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Cringe Artist

Ладно, а со взрослыми что?

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John Smith

Ты оправдываешь безграмотных людей.

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Невероятный Блондин

Нет.

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Александр А.
Дети безоговорочно верят взрослым, потому что даже представить не могут, что те способны им врать.

Вообще-то шутки и розыгрыши как раз готовят детей к тому, что - нет, взрослые временами врут.

Вранье сверстников и собственное вранье - это в порядке вещей для 5-летнего ребенка. Отсюда ребенок легко экстраполирует, что взрослые (и вообще все старше 5 лет) - временами врут.

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Тоже хочу
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flash

ну скоро лето жара все дела решили видимо охладить народ фразами

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Император Нолимоций
не меньше пяти секунд на радио

Пять секунд из пятнадцати/тридцати?..

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Ivan Marka

Ну берете вы кредит, 250 тыс на 5 лет, отдаете 250 тыс и + 190 тыс сверху итого 440 000 рублей за 5 лет.
Примерно 27% годовых

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Слегка Придурковатый

Вся реклама так или иначе врёт. Щетаю, нужно её запретить полностью.

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Станислав

А вот утвердить размер шрифта, к примеру в рекламной продукции и тем более в договоре, это вот не судьба. Допустим меньше 12 нельзя текст печатать.

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