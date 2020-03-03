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Татьяна Боброва
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Слушания по спору налогового управления США и Олега Тинькова пройдут 27 апреля Материал редакции

Предприниматель отпущен под залог, но должен оставаться в Лондоне.

  • Слушание по спору налогового управления США и акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова состоится в суде Лондона 27 апреля 2020 года, рассказал ТАСС представитель суда. По его словам, сейчас Тиньков отпущен под залог.
  • В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов с участием Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо. 2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора.
  • Директор московского офиса консалтинговой компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк в разговоре с BFM заявил, что претензии налоговой могут быть связаны с неуплатой налогов при отказе от американского паспорта. Также бизнесмен мог просто не получить подтверждения от властей, что у них нет претензий после оплаты этого налога.

Если Тиньков действительно сдал свой паспорт, то есть не просто уехал из США, а его сдал, все как положено, по американским законам необходимо платить или определенное количество лет после этого налоги и в дальнейшем продолжать, как будто вы являетесь налоговым резидентом, или заплатить так называемый единоразовый налог на перевоз активов.

Эдуард Савуляк
директор московского офиса компании Tax Consulting UK
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tjournal.ru

#новость #олегтиньков

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Суд обязал Олега Тинькова находиться в Лондоне из-за спора с налоговым управлением США
TCS Group Holding сообщила о выдаче ордера на арест Олега Тинькова и освобождении его под залог в рамках дела.
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23 комментария
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Андрей Языков

2

Дак некоторые источники пишут, что возникли вопросы о не уплане налогов за 2019 год. Получается что:
1. Источники пиздят
или
2. Олег подпездывает, ибо УРАпатриоты его непоймут

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Роман Красовский

Андрей
1

Вполне возможно, что у него двойное гражданство и информация об отказе  - пиздежь и провокация

Ответить

Андрей Языков

Роман
0

На сколько я знаю, в США нельзя иметь двойное гражданство

Ответить

Роман Красовский

Андрей
0

Можно

Ответить

Maxim Roslyakov

Андрей
0

В США можно иметь сколько хотите гражданств. Только налоги по правилам США платить не забывайте. 

Ответить

Masha Kovalyova

Андрей
0

За 2019 год ещё даже не подошло время сдачи декларации, так что 100% речь не об этом

Ответить

Maxim Roslyakov

Андрей
0

Налоги за 19 год надо подать до конца апреля. Так что это в любом случае более старый период. 

Ответить

Алексей Соловьёв

1

«претензии налоговой могут быть связаны с неуплатой налогов при отказе от американского паспорта»

Чтобы отказаться от паспорта нужно заплатить налог?))

Ответить

Ivan Lapaev

Алексей
1

Скорей всего если ты пробыл гражданином хотя бы один день в новом году, то ты обязан отчитаться и заплатить налоги за этот один день...

Ответить

Andrey Chuev

Алексей
0

Необходимо полностью закрыть все вопросы по налогам в США. Писали же в прошлой статье.

Ответить

Masha Kovalyova

Алексей
0

Да, эта и другие радости обладания паспортом США, проживая за границей (привет родильным туристам): https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/expatriation-tax

Ответить

Maxim Roslyakov

Masha
0

А что не так у детей родильных туристов?

Ответить

Andre Macareno

1

@Олег не забывай там нас, фотки пости в инсту хоть иногда

Ответить

Александр Якунин

0

А я уеду жить в Лондон, Олег ты 👈

Ответить

Алексей Митрохин

0

А Лебедев в одном из своих видео предупреждал пару месяцев назад, что гражданство США то еще гражданство 👆🏼

Ответить

Olesia Suhinina

0

Олег, сил и терпения!

Ответить

Pavel Ivanov

Olesia
0

Он вряд ли VC читает сейчас :-) 

Ответить

Выпил ли mojo?

Pavel
0

Бот передаст

Ответить

Stas Sokolov

Выпил
0

Бот передаст? ОМГ :)

Ответить

Рустам Фатов

0

Олег Тиньков против США

Ответить

Sergey Vasiliev

0

Это все происки пацанов из Кемерово

Ответить

Лев Щенин

0

Патриоты России на своих форумах выдвинули версию, что наезд США на Тинькова - это месть за отказ от американского паспорта.
(на самом деле Тиньков должен был заплатить в Америке  20% от 200 миллионов долларов, которые он получил в 2013 году за продажу акций ТКС)
Обожаю все теории заговора (про рептилоидов, плоскую землю, крипто-колонии, вот это вот всё)!

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Денис Колокольцев

0

если это все правда, то видимо досудебным соглашением закончится все. я помню разговаривал с американским бизнесменом, он говорил "у вас странная налоговая, она стремится тебя прежде всего _посадить_ за нарушение. а у нас считают что зачем сажать тебя и содержать весь срок за счет налогоплательщика? налоговая у нас типа бабки зарабатывает для страны и бюджета, им надо с тебя получить по максимуму, за тот период когда тебя поймали насчитают штрафы, и за три периода в прошлом, чтобы в след раз даже не думал. выщипают тебя как курицу, и бегай дальше, зарабатывай бабло плати налоги по хорошему".

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