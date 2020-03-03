Если Тиньков действительно сдал свой паспорт, то есть не просто уехал из США, а его сдал, все как положено, по американским законам необходимо платить или определенное количество лет после этого налоги и в дальнейшем продолжать, как будто вы являетесь налоговым резидентом, или заплатить так называемый единоразовый налог на перевоз активов.