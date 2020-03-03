Слушания по спору налогового управления США и Олега Тинькова пройдут 27 апреля
Материал редакции
Предприниматель отпущен под залог, но должен оставаться в Лондоне.
Слушание по спору налогового управления США и акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова состоится в суде Лондона 27 апреля 2020 года, рассказал ТАСС представитель суда. По его словам, сейчас Тиньков отпущен под залог.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов с участием Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо. 2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора.
Директор московского офиса консалтинговой компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк в разговоре с BFM заявил, что претензии налоговой могут быть связаны с неуплатой налогов при отказе от американского паспорта. Также бизнесмен мог просто не получить подтверждения от властей, что у них нет претензий после оплаты этого налога.
Андрей Языков
Дак некоторые источники пишут, что возникли вопросы о не уплане налогов за 2019 год. Получается что:
1. Источники пиздят
или
2. Олег подпездывает, ибо УРАпатриоты его непоймут
Роман КрасовскийАндрей
Вполне возможно, что у него двойное гражданство и информация об отказе - пиздежь и провокация
Андрей ЯзыковРоман
На сколько я знаю, в США нельзя иметь двойное гражданство
Роман КрасовскийАндрей
Можно
Maxim RoslyakovАндрей
В США можно иметь сколько хотите гражданств. Только налоги по правилам США платить не забывайте.
Masha KovalyovaАндрей
За 2019 год ещё даже не подошло время сдачи декларации, так что 100% речь не об этом
Maxim RoslyakovАндрей
Налоги за 19 год надо подать до конца апреля. Так что это в любом случае более старый период.
Алексей Соловьёв
«претензии налоговой могут быть связаны с неуплатой налогов при отказе от американского паспорта»
Чтобы отказаться от паспорта нужно заплатить налог?))
Ivan LapaevАлексей
Скорей всего если ты пробыл гражданином хотя бы один день в новом году, то ты обязан отчитаться и заплатить налоги за этот один день...
Andrey ChuevАлексей
Необходимо полностью закрыть все вопросы по налогам в США. Писали же в прошлой статье.
Masha KovalyovaАлексей
Да, эта и другие радости обладания паспортом США, проживая за границей (привет родильным туристам): https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/expatriation-tax
Maxim RoslyakovMasha
А что не так у детей родильных туристов?
Andre Macareno
@Олег не забывай там нас, фотки пости в инсту хоть иногда
Александр Якунин
А я уеду жить в Лондон, Олег ты 👈
Алексей Митрохин
А Лебедев в одном из своих видео предупреждал пару месяцев назад, что гражданство США то еще гражданство 👆🏼
Olesia Suhinina
Олег, сил и терпения!
Pavel IvanovOlesia
Он вряд ли VC читает сейчас :-)
Выпил ли mojo?Pavel
Бот передаст
Stas SokolovВыпил
Бот передаст? ОМГ :)
Рустам Фатов
Олег Тиньков против США
Sergey Vasiliev
Это все происки пацанов из Кемерово
Лев Щенин
Патриоты России на своих форумах выдвинули версию, что наезд США на Тинькова - это месть за отказ от американского паспорта.
(на самом деле Тиньков должен был заплатить в Америке 20% от 200 миллионов долларов, которые он получил в 2013 году за продажу акций ТКС)
Обожаю все теории заговора (про рептилоидов, плоскую землю, крипто-колонии, вот это вот всё)!
Денис Колокольцев
если это все правда, то видимо досудебным соглашением закончится все. я помню разговаривал с американским бизнесменом, он говорил "у вас странная налоговая, она стремится тебя прежде всего _посадить_ за нарушение. а у нас считают что зачем сажать тебя и содержать весь срок за счет налогоплательщика? налоговая у нас типа бабки зарабатывает для страны и бюджета, им надо с тебя получить по максимуму, за тот период когда тебя поймали насчитают штрафы, и за три периода в прошлом, чтобы в след раз даже не думал. выщипают тебя как курицу, и бегай дальше, зарабатывай бабло плати налоги по хорошему".