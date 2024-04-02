Право
Евгения Евсеева

Google удалит данные о действиях пользователей по иску о сборе информации в режиме «инкогнито» в Chrome Статьи редакции

Истцы требовали выплатить им $5 млрд в качестве возмещения ущерба, но мировое соглашение не преподлагает выплат.

  • В декабре 2023 года Google согласилась урегулировать иск, поданный к ней в 2020-м — в нём компанию обвиняли в слежке за пользователями браузера Chrome в режиме «инкогнито».
  • Истцы ссылались на закон США о прослушке, указывая, что Google собирает историю просмотров. Они заявляли, что компания должна возместить ущерб «миллионам» пользователей, которые включали приватный режим: не менее $5000 на человека, в общей сложности — $5 млрд.
  • Теперь Google в рамках этого урегулирования предложила удалить или деиндентифицировать «миллиарды» данных о просмотре сайтов, собранных, когда пользователи находились в режиме «инкогнито», пишет The Verge. Мировое соглашение должен одобрить суд.
  • Компания предлагает удалить информацию, собранную в декабре 2023 года и ранее. Точный период, за который удалят данные, не уточняется. Если полностью удалить записи не получится, их деидентифицируют.
  • Представитель Google отметил, что компания никогда не связывала собранную в режиме «инкогнито» информацию с «конкретными пользователями». Она будет только «рада удалить старые технические данные, которые никогда не использовала для персонализации».
  • Также Google внесла изменение в описание предупреждения при включении режима «инкогнито», чтобы уточнить, как именно она собирает данные и какую активность пользователей видят сайты. В течение пяти лет компания разрешит в этом режиме блокировать сторонние cookie.
  • Истцы требовали возмещение в размере $5 млрд, но предложение Google не включает денежные выплаты. Пользователи могут подавать иски к компании в частном порядке, чтобы добиться возмещения. Так сделали уже 50 человек.

#новости #google #chrome

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6 комментариев
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 Вадим Д.

Скорее всего раздаст по $5.
Можно подумать, остальные не собирают данные в любой ситуации и при каждой возможности.

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System Administrator

Корпорация зла

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Слегка Придурковатый

Гугол, давай мои пять тыщ баксов. Жду.

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Тарас Перещук

Вот так оказалось что инкогнито режим был с подслушкой

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Олег Бринц

Инкогнито получается совсем не инкогнито?!..

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Mega Mozg

Естественно… любое место, связанное с Интрнетом, не инкогнито

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