Генпрокуратура оценила арестованные активы производителя «Макфы» в 46 млрд рублей — адвокат Статьи редакции
Приставы же утверждают, что арестовали имущество на 100 трлн рублей.
- 28 марта 2024 года Генпрокуратура подала иск в Центральный районный суд Челябинска. Ответчиками по нему значатся 34 российских и иностранных компаний — АО «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «Смак» и другие, в том числе зарегистрированные на Кипре юрлица.
- Также ответчиками выступают 12 физлиц — экс-губернатор Челябинской области и экс-депутат Госдумы Михаил Юревич, бывший депутат Думы Вадим Белоусов, а также их родственники и партнёры. Ведомство потребовало обратить акции производителя «Макфы» в доход государства. Оно утверждало, что компания имеет «коррупционное происхождение», так как её бенефициары Юревич и Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти.
- 1 апреля судебные приставы опубликовали постановление об аресте имущества по иску Генпрокуратуры к производителю «Макфы». В частности, у зятя Белоусова Максима Чигинцева арестовали счета, открытые в «Цифра банке», — шесть рублёвых, а также в евро и долларах, говорится в документе. Также в рамках иска арестованы 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «Смак», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».
- При этом Генпрокуратура не указывала в иске сумму 100 трлн рублей, «это, видимо, оценил соответствующее имущество непосредственный пристав, который накладывал на него арест», рассказалРБК представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов. Само ведомство оценило изымаемое имущество в 46 млрд рублей, утверждает юрист.
- Оценка имущества от приставов превышает всю находящуюся в обращении рублёвую денежную массу, пишет издание. По данным ЦБ, в феврале 2024 года она равнялась 99,3 трлн рублей.
- Адвокат, представляющий компанию, утверждает, что Белоусов и Юревич — не собственники этого имущества, а сама Генпрокуратура в иске не приводит данные «о том, что какие-то их доходы были получены незаконным путём».
- В 2017-м на Юревича и Белоусова завели уголовные дела из-за взяток, а затем объявили в международный розыск.
73 показа
478 открытий
Приставы арестовали 100 трлн. но до генпрокуратуры дошло 47 млрд. Где осело остальное?
Красавцы. Всегда подозревал, что у них свои учебники по математике.
Для чего им завышать активы? Что бы легче и быстрей продать - классика жанра ...
А также освоить бюджетные - везде человек оставляет след.
Поняли что сморозили полную чушь про 100трлн и нашли крайнего
Поняли кто?
Цап-царап
"Оценка имущества от приставов превышает всю находящуюся в обращении рублёвую денежную массу, пишет издание. По данным ЦБ, в феврале 2024 года она равнялась 99,3 трлн рублей"
По ходу дела приставы по ошибке арестовали всю денежную массу России.
Кремль освобождает ошибочно арестованную приставом денежную массу и выпускает её на волю. Богатей, страна!
Да они цифру рисовали чтобы с запасом было, но думаю 3 нуля действительно лишними были. 100 млрд по идее должно было быть
Наркоман немного ошибся (-:
потом ещё люди говорят что им математика в жизни дальнейшей так и не пригодилась, наверное всё таки лучше уметь считать :D
Считать нужно не правильно, а так, как выгодно.
как царь и бояре прикажут так и надо
Арестуют на 100 трлн., а продадут за 46 млрд. с ,, небольшим,, дисконтом