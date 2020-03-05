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Татьяна Боброва
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Британский суд обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта по условиям залога Материал редакции

Американские власти заподозрили Тинькова в подделке налоговых документов, говорится в материалах суда.

27 комментариев
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Согласно условиям залога, акционер группы TCS Group Holding Олег Тиньков должен был сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии, пишет РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистратского суда.

Представитель суда подтвердил информацию изданию. Представитель Олега Тинькова отказался от комментариев.

В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.

2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. По данным британского издания Sunday Express, Тиньков внёс залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), сдал свои паспорта, должен отмечаться в полиции и не сможет покидать Лондон.

Представитель суда подтвердил РБК, что условия залога подразумевают предоставление обеспечения в размере 20 млн фунтов, передачу идентификационных карт и паспорта. Тиньков обязан проживать в Лондоне, отмечаться в полиции, комендантский час с 19:00 до 7:00 подразумевает ношение электронного маячка, добавил он.

Как пишет издание, налоговую интересует период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года. Тогда Тиньков «нечестно и намереваясь тем самым получить выгоду для себя или другого лица» сделал и подписал «поддельную налоговую декларацию», заявление и документ, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед властями США, говорится в судебных документах. Представитель суда подтвердил эти сведения.

В сообщении TCS Group Holding указывалось, что Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Предприниматель был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года, в этот день Вестминстерский магистратский суд проведет следующее заседание по делу, пишет РБК.

Опрошенные изданием эксперты считают, что речь в обвинениях может идти о предоставлении недостоверных данных в налоговой декларации. Претензии также могут быть связаны с налогом на экспатриацию, который применяется для лиц, у которых в том числе размер общего личного состояния на дату выхода из гражданства США или прекращения американской налоговой резидентности превышает $2 млн.

Тиньков должен был подать налоговые декларации и подтвердить должное выполнение всех налоговых обязанностей за последние пять лет до даты выхода из гражданства, говорят эксперты.

#новость #олегтиньков

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27 комментариев
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Vadim Eremeev

8

Как же прекрасно смотреть, как в действительности работают законы.

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Сослан Сакшин

Vadim
4

боюсь открыть портал в ад
но когда калви обвиняли в экономических преступлениях - никто не приводил россию как пример хорошо работающих законов
ведь белые европейцы честные и справедливые, а русские азиаты - коррумпированные до мозга костей

или каждый интернет комментатор посмотрел материалы дела и увидел, что дело калви было сфабриковано, а тинькова нет?

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Дмитрий Миненко

Vadim
0

Зарубежом?)

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Vadim Eremeev

Дмитрий
4

Ну да. Кем бы ты не был, а придётся предстать перед судом

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Sergey Simanov

Vadim
1

особенно с не гражданином, вне твоей юрисдикции(тут вопрос) и с таким сроком давности…

Но вообще очень интересный процесс

Ответить

Sergey Vasiliev

7

Такой весь дерзкий дядя, а теперь в собачьем ошейнике сидит...

Ответить

Тинькофф

0

Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет. Детальный комментарий давали ранее https://vc.ru/legal/109621-nalogovoe-upravlenie-ssha-iniciirovalo-slushaniya-v-otnoshenii-olega-tinkova?comment=1670046

Ответить

Andrey Vinokurov

Тинькофф
10

Да хватит уже ретранслировать одну и ту же информацию. Мы что, читать не умеем? Хватит его оправдывать от лица банка, раз он как частное лицо, и это дело не имеет отношения к группе... Суд разберётся.

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Sergey Simanov

Andrey
0

Ну так-то СММ банка обязан писать свою позицию, если ее нет в материале, чтобы не было вопросов. Например, я не мониторю все комменты и новости и могу видеть их комментарий первый раз.

Ответить

Viktor

Тинькофф
3

Подскажите, пожалуйста, Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо? Это влияет на операционную деятельность группы компаний компаний?

Ответить

Dc Maniac

Viktor
1

поржал с комента )))

Ответить

Скользкий Джимми

Тинькофф
4

да похуй ваши комментарии

Ответить

Yury Kotov

3

Олег держись! Кто нам кэшбэки будет скидывать..

Ответить

Olesia Suhinina

0

Какого черта он должен платить сша не являясь ее гражданином😄

Ответить

Алексей Соловьёв

Olesia
6

Там законы как у мафии. Нельзя уйти просто так. Нужно заплатить отступные

Ответить

BearStrikesBack

Алексей
3

Это вы еще кредитные договоры самого Тинькоффа не видели. :)

Ответить

Den Zomann

BearStrikesBack
0

А других банков вы видели?

Ответить

Olesia Suhinina

Алексей
–1

Жесть конечно .. тогда какого черта знаю законы он получал гражданство сша😂

Ответить

Andrey Vinokurov

Olesia
5

Слишком много чертей в Ваших комментариях...

Ответить

Alexey Shevchuk

1

@Олег, твой выход, уже заждались тебя

Ответить

Юрий Коршев

0

А сколько он не доплатил?

Ответить

Artem Rostislavovich

0

Можно мне 1 млн. Я хотя бы их пущу на жизнь.

Ответить

Андрей Рудин

Artem
0

ахах ))))) спустишь а не пустишь )))) когда будешь готов пустить, они у тебя будут. 

Ответить

Андрей Рудин

0

как же у них там все плохо ) всех кого можно доят уже.

Ответить

roko kotta

0

Я/Ты Олег! Вырастить успешный стартап. Сдать российский и кипрский паспорта.

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Руслан Газизов

0

Кстати, а прочему бот Олег здесь не отмечается?

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Юрий Семенов

Руслан
0

Случайная случайность 😂

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