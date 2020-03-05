Прямой эфир
больше миллиона раз
Американские власти заподозрили Тинькова в подделке налоговых документов, говорится в материалах суда.
Согласно условиям залога, акционер группы TCS Group Holding Олег Тиньков должен был сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии, пишет РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистратского суда.
Представитель суда подтвердил информацию изданию. Представитель Олега Тинькова отказался от комментариев.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. По данным британского издания Sunday Express, Тиньков внёс залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), сдал свои паспорта, должен отмечаться в полиции и не сможет покидать Лондон.
Представитель суда подтвердил РБК, что условия залога подразумевают предоставление обеспечения в размере 20 млн фунтов, передачу идентификационных карт и паспорта. Тиньков обязан проживать в Лондоне, отмечаться в полиции, комендантский час с 19:00 до 7:00 подразумевает ношение электронного маячка, добавил он.
Как пишет издание, налоговую интересует период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года. Тогда Тиньков «нечестно и намереваясь тем самым получить выгоду для себя или другого лица» сделал и подписал «поддельную налоговую декларацию», заявление и документ, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед властями США, говорится в судебных документах. Представитель суда подтвердил эти сведения.
В сообщении TCS Group Holding указывалось, что Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Предприниматель был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года, в этот день Вестминстерский магистратский суд проведет следующее заседание по делу, пишет РБК.
Опрошенные изданием эксперты считают, что речь в обвинениях может идти о предоставлении недостоверных данных в налоговой декларации. Претензии также могут быть связаны с налогом на экспатриацию, который применяется для лиц, у которых в том числе размер общего личного состояния на дату выхода из гражданства США или прекращения американской налоговой резидентности превышает $2 млн.
Тиньков должен был подать налоговые декларации и подтвердить должное выполнение всех налоговых обязанностей за последние пять лет до даты выхода из гражданства, говорят эксперты.
Как же прекрасно смотреть, как в действительности работают законы.
боюсь открыть портал в ад
но когда калви обвиняли в экономических преступлениях - никто не приводил россию как пример хорошо работающих законов
ведь белые европейцы честные и справедливые, а русские азиаты - коррумпированные до мозга костей
или каждый интернет комментатор посмотрел материалы дела и увидел, что дело калви было сфабриковано, а тинькова нет?
Зарубежом?)
особенно с не гражданином, вне твоей юрисдикции(тут вопрос) и с таким сроком давности…
Но вообще очень интересный процесс
Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет. Детальный комментарий давали ранее https://vc.ru/legal/109621-nalogovoe-upravlenie-ssha-iniciirovalo-slushaniya-v-otnoshenii-olega-tinkova?comment=1670046
Да хватит уже ретранслировать одну и ту же информацию. Мы что, читать не умеем? Хватит его оправдывать от лица банка, раз он как частное лицо, и это дело не имеет отношения к группе... Суд разберётся.
Ну так-то СММ банка обязан писать свою позицию, если ее нет в материале, чтобы не было вопросов. Например, я не мониторю все комменты и новости и могу видеть их комментарий первый раз.
Какого черта он должен платить сша не являясь ее гражданином😄
Там законы как у мафии. Нельзя уйти просто так. Нужно заплатить отступные
Это вы еще кредитные договоры самого Тинькоффа не видели. :)
Жесть конечно .. тогда какого черта знаю законы он получал гражданство сша😂
Можно мне 1 млн. Я хотя бы их пущу на жизнь.
ахах ))))) спустишь а не пустишь )))) когда будешь готов пустить, они у тебя будут.
Кстати, а прочему бот Олег здесь не отмечается?
Блоги компаний
Показать еще