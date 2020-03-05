Американские власти заподозрили Тинькова в подделке налоговых документов, говорится в материалах суда.

В закладки

Согласно условиям залога, акционер группы TCS Group Holding Олег Тиньков должен был сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии, пишет РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистратского суда.

Представитель суда подтвердил информацию изданию. Представитель Олега Тинькова отказался от комментариев.

В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.

2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. По данным британского издания Sunday Express, Тиньков внёс залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), сдал свои паспорта, должен отмечаться в полиции и не сможет покидать Лондон.

Представитель суда подтвердил РБК, что условия залога подразумевают предоставление обеспечения в размере 20 млн фунтов, передачу идентификационных карт и паспорта. Тиньков обязан проживать в Лондоне, отмечаться в полиции, комендантский час с 19:00 до 7:00 подразумевает ношение электронного маячка, добавил он.

Как пишет издание, налоговую интересует период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года. Тогда Тиньков «нечестно и намереваясь тем самым получить выгоду для себя или другого лица» сделал и подписал «поддельную налоговую декларацию», заявление и документ, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед властями США, говорится в судебных документах. Представитель суда подтвердил эти сведения.

В сообщении TCS Group Holding указывалось, что Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Предприниматель был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года, в этот день Вестминстерский магистратский суд проведет следующее заседание по делу, пишет РБК.

Опрошенные изданием эксперты считают, что речь в обвинениях может идти о предоставлении недостоверных данных в налоговой декларации. Претензии также могут быть связаны с налогом на экспатриацию, который применяется для лиц, у которых в том числе размер общего личного состояния на дату выхода из гражданства США или прекращения американской налоговой резидентности превышает $2 млн.