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Татьяна Боброва
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«Коммерсантъ»: налоговая неформально попросила рестораторов объединить заведения, работающие по УСН Материал редакции

В ФНС говорят, что постоянно борются с недобросовестным «дроблением бизнеса».

  • Федеральная налоговая служба потребовала от рестораторов оптимизировать бизнес и объединить заведения, работающие по упрощенной системе налогообложения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к одной из таких групп источник. По его словам, ФНС хочет добиться объединения структур в единые холдинги, которые перейдут на НДС. Он отметил, что указания носят «неформальный характер».
  • О такой проблеме рассказала и совладелица московской ресторанной группы, чьё имя издание не называет, а также президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он говорит, что в ФНС задумались о целой программе повышения прозрачности рынка общественного питания.
  • Опрошенные изданием эксперты считают, что рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, поскольку они не смогут конкурировать с отдельными проектами.
  • В ФНС заявили, что постоянно ведут работу в отношении налогоплательщиков, получающих необоснованные преимущества, в том числе путем дробления бизнеса. Так регулятор хочет создать равные условия для добросовестных участников рынка.
  • Совладелец Hurma Group of Companies, которая в том числе управляет ресторанами, Дмитрий Левицкий отмечает, что более 90% заведений в России сегодня имеет право работать по упрощенной системе налогообложения. Бухаров говорит, что в федерации предлагают установить единый режим налогообложения для предприятий общепита по ставке 10% — чтобы не было споров.

#новость #фнс

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39 комментариев
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Alexander Zhikh

12

Проклятые рестораторы! Хотят работать по УСН, а не плотить нологи!

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Εгор Κонстантинов

Alexander
5

УСН задумана как послабление для малого бизнеса. Если у тебя один ресторан, пожалуйста, пользуйся льготным режимом. Но если у тебя сеть и ты уже не пролазишь в лимит оборота, вряд ли ты балансируешь на грани рентабельности. Поэтому будь добр, плати по полной.
Тем более, что крупный бизнес имеет возможности сэкономить за счет масштаба: ниже цены на крупнооптовые закупки, логистика дешевле...

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Sergey Fadeev

Εгор
11

Справедливости ради стоит отметить, что лимит оборота и рентабельность - вещи между собой не связанные:)

А вообще - хорошо, что по старой доброй традиции ФНС не доначислила им НДС за предыдущие года, по-человечьи прям поступили

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Денис Демидов

Sergey
2

Это пока нормативной базы у них нет )))

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Ware Wow

Εгор
0

Так при чем тут сеть? Они не сеть, это разные бизнес юниты, там даже партнеры зачастую разные, кто-то помещением входит, кто-то деньгами и так далее. Это разные компании, хоть и управляющая может быть одна. 

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Valentin Dombrovsky

Ware
0

Погодите, а какое отношение имеет структура собственности к оборотке? 

Есть ресторанный холдинг, он продаёт жратву на сумму превышающую порог по упрощёнке — об этом речь, при чём здесь партнёры? 

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Александр Дегтярев

Εгор
0

Если человек не пролазит в лимит оборота, он начинает оптимизировать свою бизнес структуру и создает дополнительные юниты. В чем проблема? Он налоги платит? Платит! Закон нарушает? Нет! А все хотелки налоговой пускай останутся в их туалетах и курилках.

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Dmitry Ryzhov

Alexander
0

ну, примеры холдингов с миллиардными оборотами и целиком состоящие из ИП - перед глазами. Как думаете, это правильный способ ведения бизнеса?

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Александр Дегтярев

Dmitry
1

А это запрещено? Бизнес создается не для того чтобы львиную долю доходов отдавать налогами государству, он создается для извлечения прибыли (законными способами). То чт увы сказали в какой мере нарушает закон?

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Ware Wow

Dmitry
0

Ну так можно и Алиэкспресс сказать, что дроблением занимается, там же есть поставщики которые чисто на нем подвязаны, или Амазон... вот Французы с Убером также сделали... это далеко может зайти.

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Kirill Kirill

11

"У нас сегодня только наличными оплата. Терминал сломался."

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Yaroslav Shulga

2

Не. Ну это полумера. Отменить УСН в принципе да и все. Зачем корячиться с ресторанами?

Ответить

Денис Демидов

Yaroslav
2

Вы даже не представляете, насколько вы правы. УСН разделил и так небольшой рынок РФ на два, те кто платит НДС и прочие.
Нужна единая налоговая система, чтобы рынок РФ был больше, чтобы у малых компаний не было потолка в виде лимита УСН.

Ответить

Nick Sidorov

Денис
0

Что значит "разделил"? 

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Денис Демидов

Nick
3

Тем кто на ОСНО (НДС) не выгодно работать с теми, кто на УСН. А тем кто на УСН не хватает жирных клиентов, которые на ОСНО в большом количестве обитают. У тех кто на ОСНО меньше вариантов для закупок, значит выше цены.
Нужна единая налоговая система, но проще чем ужасный ОСНО.
Я предлагаю оставить один НДС и убрать налог на прибыль и дивиденды. Так одним выстрелом можно было бы двух зайцев убить, сделать рынок РФ больше и ликвидировать преимущества иностранцев, которые работают из юрисдикций, где нет налога на прибыль и дивиденды, они считай только НДС наш платят.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Денис
1

Честно говоря, слова о том, что бизнес на ОСНО отказывается работать с «упрощёнщиками» напоминает байки. Впрочем, возможно, это в большей степени касается случаев, когда речь идёт о выборе поставщика исключительно по цене, при этом уникальной услуги или товара поставщик не предлагает. 

При этом, впрочем, УСН — дело добровольное, никто не мешает работать на ОСНО при малых оборотах, так что если кому-то он мешает, вперёд к светлому будущему с НДСом.  

Ответить

Иван Гессе

Valentin
1

по идее это от сферы зависит же
там, где можно возместить ндс — там и не работают с усн-подрядчиками

Ответить

Valentin

Иван
0

Ну скажем, я знаю крупного организатора конференций, который работал на упрощёнке до недавнего времени (недавно перешёл порог и стал НДСником). Можно ли возместить НДС на билет на конференцию? Наверное. Проблема только в том, что конференция — вещь уникальная и иного способа приобрести билет, кроме как заплатить организатору, нет. 

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Ковтун Максим

Денис
0

Вот да. Сначала создают разные режимы (УСН 6, усн15, енвд и тд), а потом начинают бороться с их использованием и сгонять всех на осно. Очень логично, ага.
Тут же возникло "дробление". Абсурд в чистом виде.
Использовать УСН разрешено - разрешено, но нет, не всем. И вообще вы лучше его не используйте.

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Help lawyer

Yaroslav
0

Тож ощущается недосказанность, не до конца как-то :/

А вот внести рестораны в список запрещенных на терр-ии РФ - это дело. Едим дома!

Ответить

Nick Sidorov

Yaroslav
–1

И то правда. 

Ответить

Александр Дегтярев

3

А что плохого в том, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку? Законом запрещено иметь несколько юридических лиц, занимающихся одним и тем же направлением? Если законом это не запрещено то какие могут быть проблемы? ФНС хочет собрать больше налогов и это понятно, но мало ли кто и что хочет. Если это не запрещено законом то никаких проблем нет.

Ответить

Георгий Беглорян

Александр
0

Ну как бы запрещено. Если ты получаешь налоговую выгоду от схемы - ты нарушитель и будешь наказан.  

Ответить

Nick Sidorov

Георгий
0

Звучит все равно странно. 
Вот я, например, на патенте, потому что мне так сильно выгоднее. Получается, извлекаю прибыль из схемы)) 

Ответить

Александр Дегтярев

Георгий
0

Да если я беру не ОСНО а УСН, я также получаю налоговую выгоду и тоже нарушаю закон?

Ответить

цорiк

2

Привет аптечным сетям передайте, ага

Ответить

Yaroslav Shulga

цорiк
3

В нашем законодательстве нет определения "аптечная сеть". Общий маркетинг, бренд? Нет. Одно юрлицо? Нет. И пока его - определения - нет, действия ФНС могут быть исключительно как в заглавии "негласные".

Ответить

Sergey Chernov

цорiк
0

А разве аптека может быть ИП?

Ответить

Yaroslav Shulga

Sergey
0

Может.

Ответить

Георгий Беглорян

1

За дробление и неуплату НДС можно нажить проблем. Не удивлюсь если ФНС начнет сети закатывать, проблем у них много, денег мало, поэтому выживших будет немного.

Ответить

Ware Wow

Георгий
0

А что есть сеть?
Все где есть управляющая компания или любой маркетплейс?
Но это ведь не так.

Речь же не про Теремок.

Ответить

Георгий Беглорян

Ware
0

доброе утро! 

Ответить

Nick Sidorov

1

Чёт так себе новость.

Ответить

Никита Хисматов

0

А типа в холдинге нельзя в качестве дочки иметь ресторан, который работает по УСН?

Что-то попросили, сами не поняли чего: «Ну в общем лень формулировать налоговой, как-то сделайте сами , чтобы платить больше надо было»

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Dmitry Krivetskov

Никита
2

Вроде бы нельзя иметь УСН при доле другого юр. лица в капитале более 25%

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Никита Хисматов

Dmitry
0

Пойду матчасть поучу)

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Andrey Krestovnikov

0

Если сети общепита подведут под НДС, проиграют только конечные потребители, которые этот НДС и будут оплачивать.

Ответить

Хороший Человек

0

А если я решил по франшизе ресторан открыть?

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Dennis Gooddeni

–1

Надо придумать налог за то,что ты избавлен от уплаты какого либо из налогов 😇😇

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