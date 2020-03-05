В ФНС говорят, что постоянно борются с недобросовестным «дроблением бизнеса».
- Федеральная налоговая служба потребовала от рестораторов оптимизировать бизнес и объединить заведения, работающие по упрощенной системе налогообложения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к одной из таких групп источник. По его словам, ФНС хочет добиться объединения структур в единые холдинги, которые перейдут на НДС. Он отметил, что указания носят «неформальный характер».
- О такой проблеме рассказала и совладелица московской ресторанной группы, чьё имя издание не называет, а также президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он говорит, что в ФНС задумались о целой программе повышения прозрачности рынка общественного питания.
- Опрошенные изданием эксперты считают, что рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, поскольку они не смогут конкурировать с отдельными проектами.
- В ФНС заявили, что постоянно ведут работу в отношении налогоплательщиков, получающих необоснованные преимущества, в том числе путем дробления бизнеса. Так регулятор хочет создать равные условия для добросовестных участников рынка.
- Совладелец Hurma Group of Companies, которая в том числе управляет ресторанами, Дмитрий Левицкий отмечает, что более 90% заведений в России сегодня имеет право работать по упрощенной системе налогообложения. Бухаров говорит, что в федерации предлагают установить единый режим налогообложения для предприятий общепита по ставке 10% — чтобы не было споров.
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Alexander Zhikh
Проклятые рестораторы! Хотят работать по УСН, а не плотить нологи!
Εгор ΚонстантиновAlexander
УСН задумана как послабление для малого бизнеса. Если у тебя один ресторан, пожалуйста, пользуйся льготным режимом. Но если у тебя сеть и ты уже не пролазишь в лимит оборота, вряд ли ты балансируешь на грани рентабельности. Поэтому будь добр, плати по полной.
Тем более, что крупный бизнес имеет возможности сэкономить за счет масштаба: ниже цены на крупнооптовые закупки, логистика дешевле...
Sergey FadeevΕгор
Справедливости ради стоит отметить, что лимит оборота и рентабельность - вещи между собой не связанные:)
А вообще - хорошо, что по старой доброй традиции ФНС не доначислила им НДС за предыдущие года, по-человечьи прям поступили
Денис ДемидовSergey
Это пока нормативной базы у них нет )))
Ware WowΕгор
Так при чем тут сеть? Они не сеть, это разные бизнес юниты, там даже партнеры зачастую разные, кто-то помещением входит, кто-то деньгами и так далее. Это разные компании, хоть и управляющая может быть одна.
Valentin DombrovskyWare
Погодите, а какое отношение имеет структура собственности к оборотке?
Есть ресторанный холдинг, он продаёт жратву на сумму превышающую порог по упрощёнке — об этом речь, при чём здесь партнёры?
Александр ДегтяревΕгор
Если человек не пролазит в лимит оборота, он начинает оптимизировать свою бизнес структуру и создает дополнительные юниты. В чем проблема? Он налоги платит? Платит! Закон нарушает? Нет! А все хотелки налоговой пускай останутся в их туалетах и курилках.
Dmitry RyzhovAlexander
ну, примеры холдингов с миллиардными оборотами и целиком состоящие из ИП - перед глазами. Как думаете, это правильный способ ведения бизнеса?
Александр ДегтяревDmitry
А это запрещено? Бизнес создается не для того чтобы львиную долю доходов отдавать налогами государству, он создается для извлечения прибыли (законными способами). То чт увы сказали в какой мере нарушает закон?
Ware WowDmitry
Ну так можно и Алиэкспресс сказать, что дроблением занимается, там же есть поставщики которые чисто на нем подвязаны, или Амазон... вот Французы с Убером также сделали... это далеко может зайти.
Kirill Kirill
"У нас сегодня только наличными оплата. Терминал сломался."
Yaroslav Shulga
Не. Ну это полумера. Отменить УСН в принципе да и все. Зачем корячиться с ресторанами?
Денис ДемидовYaroslav
Вы даже не представляете, насколько вы правы. УСН разделил и так небольшой рынок РФ на два, те кто платит НДС и прочие.
Нужна единая налоговая система, чтобы рынок РФ был больше, чтобы у малых компаний не было потолка в виде лимита УСН.
Nick SidorovДенис
Что значит "разделил"?
Денис ДемидовNick
Тем кто на ОСНО (НДС) не выгодно работать с теми, кто на УСН. А тем кто на УСН не хватает жирных клиентов, которые на ОСНО в большом количестве обитают. У тех кто на ОСНО меньше вариантов для закупок, значит выше цены.
Нужна единая налоговая система, но проще чем ужасный ОСНО.
Я предлагаю оставить один НДС и убрать налог на прибыль и дивиденды. Так одним выстрелом можно было бы двух зайцев убить, сделать рынок РФ больше и ликвидировать преимущества иностранцев, которые работают из юрисдикций, где нет налога на прибыль и дивиденды, они считай только НДС наш платят.
Valentin DombrovskyДенис
Честно говоря, слова о том, что бизнес на ОСНО отказывается работать с «упрощёнщиками» напоминает байки. Впрочем, возможно, это в большей степени касается случаев, когда речь идёт о выборе поставщика исключительно по цене, при этом уникальной услуги или товара поставщик не предлагает.
При этом, впрочем, УСН — дело добровольное, никто не мешает работать на ОСНО при малых оборотах, так что если кому-то он мешает, вперёд к светлому будущему с НДСом.
Иван ГессеValentin
по идее это от сферы зависит же
там, где можно возместить ндс — там и не работают с усн-подрядчиками
ValentinИван
Ну скажем, я знаю крупного организатора конференций, который работал на упрощёнке до недавнего времени (недавно перешёл порог и стал НДСником). Можно ли возместить НДС на билет на конференцию? Наверное. Проблема только в том, что конференция — вещь уникальная и иного способа приобрести билет, кроме как заплатить организатору, нет.
Ковтун МаксимДенис
Вот да. Сначала создают разные режимы (УСН 6, усн15, енвд и тд), а потом начинают бороться с их использованием и сгонять всех на осно. Очень логично, ага.
Тут же возникло "дробление". Абсурд в чистом виде.
Использовать УСН разрешено - разрешено, но нет, не всем. И вообще вы лучше его не используйте.
Help lawyerYaroslav
Тож ощущается недосказанность, не до конца как-то :/
А вот внести рестораны в список запрещенных на терр-ии РФ - это дело. Едим дома!
Nick SidorovYaroslav
И то правда.
Александр Дегтярев
А что плохого в том, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку? Законом запрещено иметь несколько юридических лиц, занимающихся одним и тем же направлением? Если законом это не запрещено то какие могут быть проблемы? ФНС хочет собрать больше налогов и это понятно, но мало ли кто и что хочет. Если это не запрещено законом то никаких проблем нет.
Георгий БеглорянАлександр
Ну как бы запрещено. Если ты получаешь налоговую выгоду от схемы - ты нарушитель и будешь наказан.
Nick SidorovГеоргий
Звучит все равно странно.
Вот я, например, на патенте, потому что мне так сильно выгоднее. Получается, извлекаю прибыль из схемы))
Александр ДегтяревГеоргий
Да если я беру не ОСНО а УСН, я также получаю налоговую выгоду и тоже нарушаю закон?
цорiк
Привет аптечным сетям передайте, ага
Yaroslav Shulgaцорiк
В нашем законодательстве нет определения "аптечная сеть". Общий маркетинг, бренд? Нет. Одно юрлицо? Нет. И пока его - определения - нет, действия ФНС могут быть исключительно как в заглавии "негласные".
Sergey Chernovцорiк
А разве аптека может быть ИП?
Yaroslav ShulgaSergey
Может.
Георгий Беглорян
За дробление и неуплату НДС можно нажить проблем. Не удивлюсь если ФНС начнет сети закатывать, проблем у них много, денег мало, поэтому выживших будет немного.
Ware WowГеоргий
А что есть сеть?
Все где есть управляющая компания или любой маркетплейс?
Но это ведь не так.
Речь же не про Теремок.
Георгий БеглорянWare
доброе утро!
Nick Sidorov
Чёт так себе новость.
Никита Хисматов
А типа в холдинге нельзя в качестве дочки иметь ресторан, который работает по УСН?
Что-то попросили, сами не поняли чего: «Ну в общем лень формулировать налоговой, как-то сделайте сами , чтобы платить больше надо было»
Dmitry KrivetskovНикита
Вроде бы нельзя иметь УСН при доле другого юр. лица в капитале более 25%
Никита ХисматовDmitry
Пойду матчасть поучу)
Andrey Krestovnikov
Если сети общепита подведут под НДС, проиграют только конечные потребители, которые этот НДС и будут оплачивать.
Хороший Человек
А если я решил по франшизе ресторан открыть?
Dennis Gooddeni
Надо придумать налог за то,что ты избавлен от уплаты какого либо из налогов 😇😇