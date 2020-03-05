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Лиана Липанова
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«Фонтанка»: в офисе разработчиков рекламного сервиса eLama в Санкт-Петербурге проходят обыски Материал редакции

Они связаны с уголовным делом о неуплате налогов на 28 млн рублей, пишет издание.

2 комментария
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В петербургском офисе разработчиков сервиса по автоматизации контекстной рекламы eLama проходят обыски с силовой поддержкой СОБРа Росгвардии, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников компании.

По данным издания, обыски связаны с уголовным делом в отношении eLama о неуплате налогов на 28 млн рублей. Дело ведёт Следственный комитет Выборгского района Санкт-Петербурга, отмечает «Фонтанка».

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис около половины одиннадцатого утра, говорят в компании. Некоторых сотрудников допрашивают, других просят предоставить паспортные данные и пароли от ноутбуков и компьютеров, пишет издание. Офис компании находится в Московским районе на Цветочной улице, 16.

eLama позволяет размещать контекстную рекламу в «Яндекс.Директе», Google Ads, Facebook и так далее. В 2014 году в сервис инвестировал фонд Impulse VC, связанный со структурами Романа Абрамовича. Сумма инвестиций составила $800 тысяч.

По данным базы «Контур.Фокус», доходы юрлица eLama — ООО «АДВ-сервис» — на конец 2018 года составили 8,7 млрд рублей, расходы — 7,7 млрд рублей. Гендиректором компании значится Максим Горбачёв, а учредителем — сингапурская Elama Global Pte Ltd.

#новость #elama

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2 комментария
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Semeoun Bulanov

0

Силовые методы подъехали

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Everestsg Everestsg

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Ребята молодцы, дело своё хорошо знают и делают! Наверное хотят приватизировать бизнес!

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