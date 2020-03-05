Они связаны с уголовным делом о неуплате налогов на 28 млн рублей, пишет издание.

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В петербургском офисе разработчиков сервиса по автоматизации контекстной рекламы eLama проходят обыски с силовой поддержкой СОБРа Росгвардии, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников компании.

По данным издания, обыски связаны с уголовным делом в отношении eLama о неуплате налогов на 28 млн рублей. Дело ведёт Следственный комитет Выборгского района Санкт-Петербурга, отмечает «Фонтанка».

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис около половины одиннадцатого утра, говорят в компании. Некоторых сотрудников допрашивают, других просят предоставить паспортные данные и пароли от ноутбуков и компьютеров, пишет издание. Офис компании находится в Московским районе на Цветочной улице, 16.

eLama позволяет размещать контекстную рекламу в «Яндекс.Директе», Google Ads, Facebook и так далее. В 2014 году в сервис инвестировал фонд Impulse VC, связанный со структурами Романа Абрамовича. Сумма инвестиций составила $800 тысяч.