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Они связаны с уголовным делом о неуплате налогов на 28 млн рублей, пишет издание.
В петербургском офисе разработчиков сервиса по автоматизации контекстной рекламы eLama проходят обыски с силовой поддержкой СОБРа Росгвардии, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников компании.
По данным издания, обыски связаны с уголовным делом в отношении eLama о неуплате налогов на 28 млн рублей. Дело ведёт Следственный комитет Выборгского района Санкт-Петербурга, отмечает «Фонтанка».
Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис около половины одиннадцатого утра, говорят в компании. Некоторых сотрудников допрашивают, других просят предоставить паспортные данные и пароли от ноутбуков и компьютеров, пишет издание. Офис компании находится в Московским районе на Цветочной улице, 16.
eLama позволяет размещать контекстную рекламу в «Яндекс.Директе», Google Ads, Facebook и так далее. В 2014 году в сервис инвестировал фонд Impulse VC, связанный со структурами Романа Абрамовича. Сумма инвестиций составила $800 тысяч.
По данным базы «Контур.Фокус», доходы юрлица eLama — ООО «АДВ-сервис» — на конец 2018 года составили 8,7 млрд рублей, расходы — 7,7 млрд рублей. Гендиректором компании значится Максим Горбачёв, а учредителем — сингапурская Elama Global Pte Ltd.
Ребята молодцы, дело своё хорошо знают и делают! Наверное хотят приватизировать бизнес!
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