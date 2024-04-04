Согласно проекту постановления, комиссия будет выполнять две задачи: рассматривать заявки компаний об использовании изобретений, полезных моделей или промышленных образцов без согласия патентообладателей и готовить соответствующие решения.

Комиссию возглавит министр экономического развития, его заместителем станет другой представитель Минэкономразвития. В неё также войдут представители Минпромторга, ФАС, Роспатента (в должности не ниже замруководителя), на заседания по необходимости могут пригласить чиновников профильных ведомств.