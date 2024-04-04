Право
Евгения Евсеева

Правительство создаст спецкомиссию по «параллельному импорту» иностранных патентов — РБК Статьи редакции

Она будет принимать решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия зарубежных правообладателей.

  • Правительство создаст новый орган в сфере «принудительного лицензирования» — им станет подкомиссия по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, Постановление уже согласовали, пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника и текст документа, подлинность которого подтвердил источник, знакомый с ним.
  • В феврале 2024 года создать эту комиссию и определить правила её работы поручил своим указом Владимир Путин — в целях «обеспечения экономической безопасности». В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что такая работа ведется. РБК направил запрос в пресс-службу правительства, Минфин, ФАС и представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как будет работать комиссия по «принудительному лицензированию»

  • Согласно проекту постановления, комиссия будет выполнять две задачи: рассматривать заявки компаний об использовании изобретений, полезных моделей или промышленных образцов без согласия патентообладателей и готовить соответствующие решения.

  • Разрешения на использование «зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей» будут выдавать в «исключительных случаях». Заявки смогут подавать компании, в которых государство или граждане России владеют долей от 75%. Также должны быть выполнены «формальные условия»: если патентообладатель отказал в использовании прав на своё изобретение или же не ответил на запрос об этом в течение 30 дней.
  • О решениях комиссии патентообладателей будут уведомлять в «кратчайший срок», они могут рассчитывать на «соразмерную компенсацию». Владельцы патентов, отказавшиеся предоставлять право использования на свои изобретения из-за санкций, будут получать возмещение на спецсчёт типа «О».

  • Комиссию возглавит министр экономического развития, его заместителем станет другой представитель Минэкономразвития. В неё также войдут представители Минпромторга, ФАС, Роспатента (в должности не ниже замруководителя), на заседания по необходимости могут пригласить чиновников профильных ведомств.

  • Принцип работы органа будет схож с действующей с марта 2022 года и возглавляемой министром финансов подкомиссией по выдаче разрешений на сделки резидентов с иностранными лицами из недружественных государств, отмечает РБК.
  • Заявка должна будет содержать предложение об условиях использования, «соответствующих установившейся практике», в том числе о «справедливом роялти». Также нужно указать данные об изобретении и патентообладателе, сведения о наличии у российской компании производственных мощностей для его использования, данные о товарах и услугах, которые планируется производить, и ожидаемом ценообразовании.
  • Проверять заявки будет за пять рабочих дней Минэкономразвития, после они поступят на рассмотрение входящих в комиссию ведомств и профильный госорган. Например, если речь о лекарствах, профильным будет Минздрав.
  • Каждый должен подготовить заключение в своей компетенции. Всего их будет пять (четыре, если вопрос в ведомстве органа, уже входящего в комиссию). Если больше половины положительные, проект решения вынесут на рассмотрение подкомиссии, в том числе в заочном формате. Окончательное решение принимается по принципу простого большинства, решающее слово — за председательствующим на комиссии.

#новости

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46 комментариев
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 Ale K

Цап-царап в мировом масштабе

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Запопу Кусь

Ну и правильно 😌
Они нас санкциями, а мы их хитростью 😉

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Фоксик

С каких пор воровство называется хитростью?

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Киприан Лейн

У быдла всегда быть вором было в почёте.

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Запопу Кусь

С таких 😝
И не воровство, а реквизируем.

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Sith Bender

Не взрыв, а хлопок, не мародерство, а эвакуация сельскохозяйственной и промышленной продукции, не отжим, а национализация. Назвал другим словом и ты не вор, а флибустьер.

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Denkotovskiy

Опередил)

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S.Capusta

Ждать инвесторов, с таким инвестиционным климатом, мы теперь будем ждать не одно поколение.

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Вадим Д.

Что поделать.

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Станислав

А вы автору картинки заплатили? Или нагло ее своровали?

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Вадим Д.

Я свои права на неё и не заявляю.

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Станислав

Ну РФ тоже не заявляет свои права, просто будут использовать при необходимости.

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Вадим Д.

Просто воровство на госуровне 🤷🏻‍♂️ Согласен, ничего особенного (-:

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Премудрый пискарь

-Создадим Спецкомиссию "Воруй Всё!"
-А как же импортозамещение?
-Не-е...не слышали!

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Премудрый пискарь

Жуть! Чё творят...

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Vova Zhevnov

Братки дорвались до власти🤷‍♂️

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Griby Lenina

Председатель комиссии.

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Слегка Придурковатый

(включил трек Александра "Я российский новый пират или танец червячка")

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Alexey
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Миио проходил

Как у воров - Если очень хочется, то можно.

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Vova Zhevnov

Как? Ахахахах)))

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Илья Раскатов

Еще и денежку за принудительное лицензирование будут брать с компаний

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sunblade

Ну, понеслось! :)

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Капитан Оче Видность

Государство-гопник набирает обороты. Сложно будет потом Россию в порядок приводить, когда дед с тусовкой закончатся.

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Сладкий Бубалех

Правильно. А как еще, если санкции вокруг

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Бро

Импортозамещать, не? Или правительство официально таким образом заявляет о провале импортозамещения.

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Сладкий Бубалех

Как импортозаменить патент или разработку? Только свою создать или скомуниздить. Очевидно, что второй вариант проще и быстрее

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Фоксик

С чего это?
Даже СССР не всегда тянул нормальное копирование, а уж сейчас

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Vlad

Справедливое роялти -это как? Кто будет устанавливать справедливость?

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

как с болванками михалкова, фонд есть, а результат...

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Mike Amir

китай давно это делает без всяких комиссий

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Карина Опольная

ха ха ... научиться ездить на лайбе и стать чемпионом Тур де Франс - задачи разного уровня ... ничего у этих бездарей не получится, а вот в мире все сам факт такого запомнят ... просто ещё сверху накинут репараций

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Станислав

Япония вон в свое время поднялась на воровстве патентов. Потом правда Китай за это взялся. Тут вообще не вижу необходимости в какой то комиссии. Не работает владелец патента в России, не хочет рубли получать, так значит можно использовать все как душе угодно.

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Слегка Придурковатый

А и правильно, ящетаю. Пиратство нужно внедрить во все сферы деятельности современного русского человека. Поднять весёлого Роджера, карамба!

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Oleg Gorbunov

Скоро запретят "вывозить" "мозги" =)

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Роман Кулаков

Тихо стыбзил и ушел, называется - нашел.

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Я сказал свое имя машине

Это воруй-убивай регги (с)

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

А ты отжала чупа чупс и не заметила как вдруг вошла во вкус
И отжала бизнес у крупной структуры
В голове ни бум бум и сама дура-дурой

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Карина Опольная

...

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Карина Опольная

в базе Гугла есть патенты с истекшим сроком защиты прав и действующие, например на разные механизмы швейных машин - удачи им в налаживании производства швейного оборудования, например ... но тут же не про это речь идёт, а об воровстве дизайна какой-то табуретки из Икеи

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Император Нолимоций
Разрешения на использование «зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей» будут выдавать в «исключительных случаях»
Проверять заявки будет за пять рабочих дней Минэкономразвития

Всё прям явно указывает на то, что случаи будут поистине исключительными и желание прокатиться в рай на чужом х^ю немедленно не появится чуть менее чем у всех.

Ну, какое руководство — такие практики и поменяются в работе. Ничего удивительного.

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Voronov

Очень интересно что они там наворуют и как это вообще будет внедрено

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R2-D2

Этого следовало ожидать. Интересно как указано что сами разрешения на использование «зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей» будут выдавать в «исключительных случаях» а каких именно исключительных случаях не указано.

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Vova Zhevnov

Воры кричали про то что протестующая на мирных митингах оппозиция хочет захватить власть. А теперь оказывается они сами ее захватили и творят дичь. Вотэтапаварот)

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Dudka Trubnik

Обратное в 90-е на всех уровнях. Рейдерские захваты бизнеса (вместо бандитов, бандиты в погонах), отсутствие авторских прав. Потерпите, скоро и нищета наступит

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Pavel Petel

Царапать бегущие мозги скоро начнут? Иначе, кто будет осваивать царапнутые патенты?

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