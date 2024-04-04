Право
Маша Цепелева

ФАС проверит Apple на нарушение антимонопольных законов из-за отключения Apple Pay и удаления приложений банков Статьи редакции

Регулятор считает, что компания создаёт «преимущественные условия для иностранных разработчиков и собственных приложений».

  • ФАС России «установила, что российские пользователи iOS-устройств фактически не могут использовать их возможности для банковских услуг и совершения оплаты». Служба обратила внимание, что Apple удалила из App Store приложения российских банков под санкциями и не позволяет устанавливать сервисы не из официального магазина.
  • Также компания не даёт привязать карты российских банков к Apple Pay, а технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для этой платёжной системы. Поэтому на iPhone нельзя использовать Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и другое.
  • Антимонопольная служба заметила, что для соблюдения законов ЕС Apple разрешит устанавливать приложения из альтернативных магазинов и откроет доступ к NFC для других систем бесконтактной оплаты. Регулятор «пришёл к выводу, что у Apple есть техническая возможность» и для российских разработчиков для работы на равных условиях.
  • ФАС считает, что действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства — Apple создаёт преимущественные условия для собственных приложений, сервисов иностранных разработчиков и платёжной системы Apple Pay.
  • Служба попросила компанию представить «подробную мотивированную позицию по указанному вопросу». В какой срок Apple должна ответить, ФАС не указывает.
  • Из-за санкций США и ЕС из App Store с марта 2022 года пропали приложения «Сбера», ВТБ, «Альфа-банка», «Тинькофф», «Газпромбанка» и других.
  • В феврале 2024 года Минцифры анонсировало, что внесёт на рассмотрение Госдумы законопроект об Apple. Он обяжет компанию разрешить установку приложений из сторонних магазинов в России.

#новости #apple #фас

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56 комментариев
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 Вадим Д.

Проверит, выявит, оштрафует и обяжет.

Сценарий пару дней, это вам не гнилой Запад, где годами чего-то тянут.

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Future Prophecies

Регулятор работает - плохо, не работает - плохо

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Alex Nikiforov

Аппл скажет "есть" и выполнит требования регулятора.

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3 комментария
Ушлый продаван

Я вот чет не понимаю, в чем монополия если наоборот убирают услуги и освобождают рынок? Они же свой банк не продвигают, свою платежку не продвигают, наоборот помогают импортозамещению как могут.

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Future Prophecies

Эпл не продвигает свою платёжку?

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1 комментарий
Grisha

В том, что чиновники соскучались по applepay, хотят вернуть

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debil
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Konstantin Tupitsin

фас только через 2 года заметили, неужто все с андроидами ходят

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Otabek Khamdamov

Тут появился прецедент с ЕС, поэтому и спохватились. А так да, странно что позднее зажигание, но все же идея хорошая

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3 комментария
Ale K

Я так полагаю эплу пора уходить из России, иначе штрафами заебут

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Белый халат

чёта не торопится убегать с огромного рынка сбыта))

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9 комментариев
Alex Nikiforov

Чистая прибыль перекрывает штрафы

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Виталий Подольский

Чет мне кажется ФАС себе в ногу стреляет

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Иван Иванов

Может ЕС тоже себе в ногу выстрелили? Что мешает ФАС продублировать европейский закон? Правильно - ничего

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2 комментария
Alexey

Ждём карты МИР?

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Bl0ck3d

Смешно на это смотреть

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Альвар

Национализация Apple

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Император Нолимоций

Вообще любой может подойти и сам себе национализировать Apple.

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Запопу Кусь

А как можно наказывать монополиста за то что он самовыпилился? 😵‍💫🤣

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Альвар

Юр. лицо Apple работает в РФ и даже платит штрафы до сих пор

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3 комментария
Future Prophecies

Да, нокиа уже не накажешь

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Donatello Supreme

lol

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Alex Nikiforov

Туда их

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egor gorelov

Ну тут на триллион же нарушение

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Слегка Придурковатый

Эпол, тобi пиздецъ.

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Ale5ander

Лишь бы хуже не стало.

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Альвар

Яблочники должны страдать

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Shamil

Звучит смешно :)

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andrey adamovich

Почему Apple должны выполнять законы ЕС в России?

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Иван Иванов

Пока ФАС не додумается продублировать европейский закон про сторонние магазины приложений эпл и не будет выполнять их

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1 комментарий
Александр

держити миня, я им ща выпишу

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Voronov
Служба попросила компанию представить «подробную мотивированную позицию по указанному вопросу»

Что)? Сами же сказали, что из-за санкций. Как им еще что-то не понятно?

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умный человек

Не о санкциях сейчас речь. речь о технической возможности установки приложений из сторонних источников. То, о чем их тут ещё не просили.

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R2-D2

Вот и к ним проверка пришла. Если честно давно пора бы это сделать. Не должно быть преимуществ у той или оной компании или разработчика в работе, все должны быть в равных условиях. Так что посмотрим на результат этой проверки.

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53 комментария
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