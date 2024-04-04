ФАС проверит Apple на нарушение антимонопольных законов из-за отключения Apple Pay и удаления приложений банков Статьи редакции
Регулятор считает, что компания создаёт «преимущественные условия для иностранных разработчиков и собственных приложений».
- ФАС России «установила, что российские пользователи iOS-устройств фактически не могут использовать их возможности для банковских услуг и совершения оплаты». Служба обратила внимание, что Apple удалила из App Store приложения российских банков под санкциями и не позволяет устанавливать сервисы не из официального магазина.
- Также компания не даёт привязать карты российских банков к Apple Pay, а технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для этой платёжной системы. Поэтому на iPhone нельзя использовать Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и другое.
- Антимонопольная служба заметила, что для соблюдения законов ЕС Apple разрешит устанавливать приложения из альтернативных магазинов и откроет доступ к NFC для других систем бесконтактной оплаты. Регулятор «пришёл к выводу, что у Apple есть техническая возможность» и для российских разработчиков для работы на равных условиях.
- ФАС считает, что действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства — Apple создаёт преимущественные условия для собственных приложений, сервисов иностранных разработчиков и платёжной системы Apple Pay.
- Служба попросила компанию представить «подробную мотивированную позицию по указанному вопросу». В какой срок Apple должна ответить, ФАС не указывает.
- Из-за санкций США и ЕС из App Store с марта 2022 года пропали приложения «Сбера», ВТБ, «Альфа-банка», «Тинькофф», «Газпромбанка» и других.
- В феврале 2024 года Минцифры анонсировало, что внесёт на рассмотрение Госдумы законопроект об Apple. Он обяжет компанию разрешить установку приложений из сторонних магазинов в России.
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Проверит, выявит, оштрафует и обяжет.
Сценарий пару дней, это вам не гнилой Запад, где годами чего-то тянут.
Регулятор работает - плохо, не работает - плохо
Аппл скажет "есть" и выполнит требования регулятора.
Я вот чет не понимаю, в чем монополия если наоборот убирают услуги и освобождают рынок? Они же свой банк не продвигают, свою платежку не продвигают, наоборот помогают импортозамещению как могут.
Эпл не продвигает свою платёжку?
В том, что чиновники соскучались по applepay, хотят вернуть
фас только через 2 года заметили, неужто все с андроидами ходят
Тут появился прецедент с ЕС, поэтому и спохватились. А так да, странно что позднее зажигание, но все же идея хорошая
Я так полагаю эплу пора уходить из России, иначе штрафами заебут
чёта не торопится убегать с огромного рынка сбыта))
Чистая прибыль перекрывает штрафы
Чет мне кажется ФАС себе в ногу стреляет
Может ЕС тоже себе в ногу выстрелили? Что мешает ФАС продублировать европейский закон? Правильно - ничего
Ждём карты МИР?
Смешно на это смотреть
Национализация Apple
Вообще любой может подойти и сам себе национализировать Apple.
А как можно наказывать монополиста за то что он самовыпилился? 😵💫🤣
Юр. лицо Apple работает в РФ и даже платит штрафы до сих пор
Да, нокиа уже не накажешь
lol
Туда их
Ну тут на триллион же нарушение
Эпол, тобi пиздецъ.
Лишь бы хуже не стало.
Яблочники должны страдать
Звучит смешно :)
Почему Apple должны выполнять законы ЕС в России?
Пока ФАС не додумается продублировать европейский закон про сторонние магазины приложений эпл и не будет выполнять их
держити миня, я им ща выпишу
Что)? Сами же сказали, что из-за санкций. Как им еще что-то не понятно?
Не о санкциях сейчас речь. речь о технической возможности установки приложений из сторонних источников. То, о чем их тут ещё не просили.
Вот и к ним проверка пришла. Если честно давно пора бы это сделать. Не должно быть преимуществ у той или оной компании или разработчика в работе, все должны быть в равных условиях. Так что посмотрим на результат этой проверки.