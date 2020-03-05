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оказалась нейронной сетью
Актёр требует запретить компании использовать изображение своего лица и взыскать с неё $10 млн.
Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую Promobot — компания создала робота Robo C с копией лица актёра без его разрешения, сообщает таблоид TMZ.
«РИА Новости» со ссылкой на Promobot пишут, что компания не получала никаких исков от актёра или суда. Кроме того, разработчики несколько месяцев ведут переговоры об использовании внешности Шварценеггера, пишет агентство.
Актёр обвиняет Promobot в том, что компания использует робота на крупных мероприятиях для продвижения Robo C.
В 2019 году во время визита в Санкт-Петербург представитель Promobot просил Шварценеггера сфотографироваться вместе с роботом, но актёр отказался, пишет TMZ.
В Promobot после этого говорили, что Шварценеггеру робот «очень понравился». «Ему и всем его партнёрам очень понравилось: были искренние эмоции — удивление, восторг и смех», — рассказывал председатель совета директоров компании Алексей Южаков.
В январе 2020 года компания привезла робота на ежегодную выставку Consumer Electronics Show в Лас-Вегас, после этого адвокат Шварценеггера направил Promobot письмо с требованием прекратить использовать изображение лица актёра. Компания согласилась, но в конце февраля 2020 года Robo C снова появился на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке.
Шварценеггер требует запретить российской компании использовать его лицо и голос, а также взыскать с Promobot $10 млн и всю прибыль, полученную от робота. В пресс-службе Promobot заявили, что оболочка робота будет утилизирована, если не удастся договориться об использовании внешности.
В Promobot после этого говорили, что Шварценеггеру робот «очень понравился». «Ему и всем его партнёрам очень понравилось: были искренние эмоции - удивление, восторг и смех»
Шварценеггер требует запретить российской компании использовать его лицо и голос, а также взыскать с Promobot $10 млн и всю прибыль, полученную от робота.
Надеюсь, в Promobot теперь понимают, почему "были искренние эмоции - удивление, восторг и смех".
Предлагаю использовать лицо основателя для секс-кукол без его согласия. Всем будем говорить, что ему понравилось и он остался доволен, но фоткаться с ним отказался.
даже из арнольда алкаша сделали
это в США ты Мистер Вселенная, Терминатор и Губер Кали, а в РФ ты тупо алкаш Арни
Юридически он прав. Только вот вряд ли он что-то получит) Единственное, суд может запретить продажу их продукции в США. Могут и до этого дойти.
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