Суд арестовал имущество Аяза Шабутдинова Статьи редакции
Блогер находится под арестом, продлённым до 16 апреля 2024 года.
- Таганский районный суд Москвы наложил арест на деньги Шабутдинова, которые лежат на его лицевых счетах в российских банках и были изъяты в ходе обыска, а также на автомобиль. Об этом просило следствие. Объём денежных средств не раскрыли.
- Арестовали также имущество Василия Алексеева — он числился главой «Like Центра» до 29 ноября 2023 года. В том месяце СМИ сообщали, что его разыскивали как подозреваемого.
- Основатель «Like Центра» Шабутдинов проходит подозреваемым по уголовному делу: его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам. Его адвокат Калой Ахильгов допускал, что количество потерпевших ещё «вырастет».
- Блогера задержали в ноябре 2023 года. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится». В декабре московская прокуратура арестовала 28 счетов по этому делу: 17 принадлежат блогеру, 11 — его возможному соучастнику, Алексееву.
- Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест блогера — «чрезмерная мера», на которую следствие пошло «без экспертных заключений». Сам Шабутдинов назвал уголовное дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям».
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100 триллионов, чего скрывать?
Думаете такая большая сумма?
Копейки для макаронников.
Как такую цитату сделать?
Перед цитируемой строкой ставите знак >
поделился своими наработками, точно))
Аяз стал похож на бомжа)
Вышел из зоны комфорта
во всех смыслах нахуй)
Так квартиру не изъяли, значит её нет?
Секта Шабутдинова в комментариях через 3..2..1...
сетке платить нечем, активы-то заблокировали
Не думал я что буду когда-нибудь защищать Аяза, но совершенно непонятно, почему он в СИЗО, и что именно ему вменяют? Если клиент не доволен качеством оказанной услуги, то значит, предприниматель мошенник?
Потому что он может скрыться от правосудиячто именно ему вменяют
159.4 по ней в СИЗО надо ждать приговорЕсли клиент не доволен качеством оказанной услуги, то значит, предприниматель мошенник?
Если услуги нет, то да
а где вы в этой стране увидели правосудие?
Сначала они пришли за инфоцыганами, и я молчал (радостно).
Миллиардер Андрей Ковалёв продолжает сбор всех инфоцыган в один список для Генеральной Прокуратуры России:
Млять, почему у тебя пуск сверху?)
У него и винда 7ая. Он старовер :)
Комментарий удален модератором
Потому что запуск уже состоялся )
У меня пуск снизу, но я могу сказать, что пуск сверху очень удобен.
Почему Довгань выделен?
За гербалайв особой спрос
Ностальгирует по 90м.
Потому что Ковалёв хайпожор
Это остался скрин из комментария осенью 2023 года.
Сам же Ковалёв может возглавить список конъюнктурных говнорокеров.
Самое интересное не написали - сколько арестовали
Тут в комментариях выше написали, что 100 трлн, но я абсолютно уверен, что оценка заниженная.
На фото какой-то цыган. А что с Блиновской? Что-то с ней все тихо.
У неё тоже борода, но внизу.
Зато когда выйдет сможет снова на красивой истории из личной жизни далеко уехать.
прикол в том, что лайк центр продолжает ведь функционировать. все еще можно купить эти курсы, у них даже есть открытые вакансии. похоже, у Айяза просто отжали бизнес.
Ну значит теперь будут преподавать там настоящие годные курсы достижения успеха, без всякого мошенничества и надувательства.
Счета арестованы, они наличку принимают?
ну проверьте) видимо арестовали личные счета Айяза)
мож там уже некому даже сайт выключить, а хостинг наперед оплачен?
Когда возьмутся за сотни блогеров с рекламой нелегальных буков и прочих пирамид?
Когда перестанут отстегивать кому нужно. Понятно же. Вон Тамаев на своей ракетке на сотни млн. в месяц народа кидает, а ему хоть бы что. Мизулина только пискнула на него, так сразу притихла что-то. Странно? Да ДОН.
лицо стало больше соответствовать тому, чем он занимался
Сообщение удалено
Уже становится его жалко
Только сейчас наложили арест на денежные средства? За это время можно было вывести больше половины средств!
Следующий Солонин походу …
ребят, вы издеваетесь?
Ого какая борода! 🧔🏻♀️