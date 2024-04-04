Право
Полина Лааксо

Суд арестовал имущество Аяза Шабутдинова Статьи редакции

Блогер находится под арестом, продлённым до 16 апреля 2024 года.

  • Таганский районный суд Москвы наложил арест на деньги Шабутдинова, которые лежат на его лицевых счетах в российских банках и были изъяты в ходе обыска, а также на автомобиль. Об этом просило следствие. Объём денежных средств не раскрыли.
  • Арестовали также имущество Василия Алексеева — он числился главой «Like Центра» до 29 ноября 2023 года. В том месяце СМИ сообщали, что его разыскивали как подозреваемого.
Аяз Шабутдинов. Источник: «РИА Новости»
  • Основатель «Like Центра» Шабутдинов проходит подозреваемым по уголовному делу: его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам. Его адвокат Калой Ахильгов допускал, что количество потерпевших ещё «вырастет».
  • Блогера задержали в ноябре 2023 года. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится». В декабре московская прокуратура арестовала 28 счетов по этому делу: 17 принадлежат блогеру, 11 — его возможному соучастнику, Алексееву.
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест блогера — «чрезмерная мера», на которую следствие пошло «без экспертных заключений». Сам Шабутдинов назвал уголовное дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям».

#новости #аязшабутдинов

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47 комментариев
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 Griby Lenina
Объём денежных средств не раскрыли.

100 триллионов, чего скрывать?

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Денис

Думаете такая большая сумма?

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Griby Lenina

Копейки для макаронников.

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Альвар

Как такую цитату сделать?

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Griby Lenina

Перед цитируемой строкой ставите знак >

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Иван Хаманн

поделился своими наработками, точно))

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Роман

Аяз стал похож на бомжа)

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Укладчик стекловаты

Вышел из зоны комфорта

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

во всех смыслах нахуй)

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XNicON .

Так квартиру не изъяли, значит её нет?

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Альвар

Секта Шабутдинова в комментариях через 3..2..1...

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Ekaterina F

сетке платить нечем, активы-то заблокировали

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Slava Reznor

Не думал я что буду когда-нибудь защищать Аяза, но совершенно непонятно, почему он в СИЗО, и что именно ему вменяют? Если клиент не доволен качеством оказанной услуги, то значит, предприниматель мошенник?

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Укладчик стекловаты
почему он в СИЗО

Потому что он может скрыться от правосудия

что именно ему вменяют

159.4 по ней в СИЗО надо ждать приговор

Если клиент не доволен качеством оказанной услуги, то значит, предприниматель мошенник?

Если услуги нет, то да

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Лысый

а где вы в этой стране увидели правосудие?

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Barone Rosso

Сначала они пришли за инфоцыганами, и я молчал (радостно).

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Лев Щенин

Миллиардер Андрей Ковалёв продолжает сбор всех инфоцыган в один список для Генеральной Прокуратуры России:

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Евгений

Млять, почему у тебя пуск сверху?)

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Stas Sokolov

У него и винда 7ая. Он старовер :)

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Комментарий удален модератором

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Евгений В.

Потому что запуск уже состоялся )

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Mike V. Gorbunov

У меня пуск снизу, но я могу сказать, что пуск сверху очень удобен.

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Хозяин

Почему Довгань выделен?

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Либерал-смузихлеб 3.0

За гербалайв особой спрос

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Barone Rosso

Ностальгирует по 90м.

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Укладчик стекловаты

Потому что Ковалёв хайпожор

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Лев Щенин

Это остался скрин из комментария осенью 2023 года.

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Хозяин

Сам же Ковалёв может возглавить список конъюнктурных говнорокеров.

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Артем Александров

Самое интересное не написали - сколько арестовали

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Mike V. Gorbunov

Тут в комментариях выше написали, что 100 трлн, но я абсолютно уверен, что оценка заниженная.

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D.

На фото какой-то цыган. А что с Блиновской? Что-то с ней все тихо.

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Фанат Чайки О. (по 07.04.2024)

У неё тоже борода, но внизу.

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Сообщество vc.ru
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Томский Сибирячок

Зато когда выйдет сможет снова на красивой истории из личной жизни далеко уехать.

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Влад Шушкевич

прикол в том, что лайк центр продолжает ведь функционировать. все еще можно купить эти курсы, у них даже есть открытые вакансии. похоже, у Айяза просто отжали бизнес.

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Santiago

Ну значит теперь будут преподавать там настоящие годные курсы достижения успеха, без всякого мошенничества и надувательства.

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Stas Sokolov

Счета арестованы, они наличку принимают?

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Влад Шушкевич

ну проверьте) видимо арестовали личные счета Айяза)

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Лысый

мож там уже некому даже сайт выключить, а хостинг наперед оплачен?

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Либерал-смузихлеб 3.0

Когда возьмутся за сотни блогеров с рекламой нелегальных буков и прочих пирамид?

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Kiss1nger

Когда перестанут отстегивать кому нужно. Понятно же. Вон Тамаев на своей ракетке на сотни млн. в месяц народа кидает, а ему хоть бы что. Мизулина только пискнула на него, так сразу притихла что-то. Странно? Да ДОН.

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Айнур

лицо стало больше соответствовать тому, чем он занимался

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Лысый

Сообщение удалено

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Vlad

Уже становится его жалко

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Владимир Королёв

Только сейчас наложили арест на денежные средства? За это время можно было вывести больше половины средств!

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Евгений В.

Следующий Солонин походу …

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Андрей Любчиков

ребят, вы издеваетесь?

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Запопу Кусь

Ого какая борода! 🧔🏻‍♀️

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44 комментария
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