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Татьяна Боброва
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Минюст США заподозрил топ-менеджера Group-IB в причастности к попытке продажи личных данных пользователей Formspring Материал редакции

В компании говорят, что аргументы властей неубедительны.

  • Минюст США заподозрил топ-менеджера компании из сферы информационной безопасности Group-IB Никиту Кислицина в причастности к попытке продажи личных данных пользователей соцсети Formspring в 2012 году, пишет CyberScoop со ссылкой на документы ведомства.
  • По данным издания, обвинение связано с делом хакера Евгения Никулина, которого США обвиняют в краже около 117 млн аккаунтов и паролей пользователей Formspring, LinkedIn и Dropbox. Заседание назначено на 9 марта 2020 года.
  • Как пишет издание, Кислицин якобы вступил в сговор с другими лицами, затем получил данные пользователей Formspring, а после попытался перепродать базу за €5500.
  • В Group-IB заявили, что обвинения в адрес Никиты Кислицина не содержат доказательств его вины, а исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением. Ни компания, ни Кислицин не получали повесток на заседание.
  • В компании отметили, что события, о которых идёт речь в обвинении, касаются 2012 года, когда Кислицин был независимым исследователем по кибербезопасности. Он пришёл в Group-IB в 2013 году. Несмотря на это, компания решила поддержать сотрудника.

#новость

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2 комментария
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Konstantin Kikot

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5500 маловато как-то.

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Никита Хисматов

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Это понятно. Вы мне вот что скажите - Олег как частное лицо в слушаниях участвует? И повлияет ли это на деятельность группы?

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Роман
за день
Я правильно понял, что Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет?
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Подскажите, пожалуйста, Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо? Это влияет на операционную деятельность группы компаний компаний?
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