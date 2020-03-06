В компании говорят, что аргументы властей неубедительны.
- Минюст США заподозрил топ-менеджера компании из сферы информационной безопасности Group-IB Никиту Кислицина в причастности к попытке продажи личных данных пользователей соцсети Formspring в 2012 году, пишет CyberScoop со ссылкой на документы ведомства.
- По данным издания, обвинение связано с делом хакера Евгения Никулина, которого США обвиняют в краже около 117 млн аккаунтов и паролей пользователей Formspring, LinkedIn и Dropbox. Заседание назначено на 9 марта 2020 года.
- Как пишет издание, Кислицин якобы вступил в сговор с другими лицами, затем получил данные пользователей Formspring, а после попытался перепродать базу за €5500.
- В Group-IB заявили, что обвинения в адрес Никиты Кислицина не содержат доказательств его вины, а исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением. Ни компания, ни Кислицин не получали повесток на заседание.
- В компании отметили, что события, о которых идёт речь в обвинении, касаются 2012 года, когда Кислицин был независимым исследователем по кибербезопасности. Он пришёл в Group-IB в 2013 году. Несмотря на это, компания решила поддержать сотрудника.
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Konstantin Kikot
5500 маловато как-то.
Никита Хисматов
Это понятно. Вы мне вот что скажите - Олег как частное лицо в слушаниях участвует? И повлияет ли это на деятельность группы?