Право
Полина Лааксо

Минюст внёс в реестр иноагентов основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову Статьи редакции

Вместе с ней в перечень, помимо прочих, вошли писатель Михаил Веллер и «Российское социалистическое движение».

  • Татулова, по словам Минюста, выступала против «специальной военной операции», «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и вооруженных сил», а также делилась «материалами иностранного агента».
Анастасия Татулова. Источник фото: РБК
  • Татулова основала сеть семейных кафе «Андерсон» в 2009 году. В неё в том числе входят кондитерские фабрики и около 40 заведений Москве, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и других городах. До мая 2022 года она также занимала пост общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, но решила уволиться.
  • В ноябре 2022 года Татулова рассказала, что в «Андерсон» начались масштабные проверки, и просила помощи юристов. Forbes тогда писало, что это часть расследования Росфинмониторинга, ЦБ и ФНС, связанного с «ресторанной» схемой ухода от налогов. Проверяли не только заведения предпринимательницы.
  • В ноябре 2023 года сеть «Андерсон» выкупил «Вкусвилл». Источники «Ъ» полагали, что Татулова могла выйти из бизнеса из-за «административного давления».

#новости #иноагенты

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39 комментариев
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 S.Capusta

Я так понимаю, выбор агентов происходит по принципу "камень, ножницы, бумага".

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Inspector Gadget

Могут ли камни быть иноагентами?

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Вадим Д.

У них есть псевдорандомайзер: все бегают вокруг пепуина, он хохочет и останавливает конкурс, а потом называет фамилии по памяти, она ж у него вон какая хорошая.

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High Stakes

https://www.rbc.ru/sport/05/04/2024/660ff0c49a79472d3f50cf57

Поздняков назвал «командой иноагентов…
Глава Олимпийского комитета России согласился с Ириной Винер, которая назвала россиян на Играх…
www.rbc.ru
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Либерал-смузихлеб 3.0

Уже есть прецеденты, когда статус давали без финансирования.

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Zloy Marketolog

Ох нелегко предстоит восстанавливать страну после путина

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Kiss1nger

Главное осталось бы что восстанавливать.....

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Vishna Savadhu

мать втою в очкое ебал

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Sergey Folps

-Ты иностранное финансирование видишь?
-Нет!
-И я не вижу, а оно есть!

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Вадим Д.

Это она валюту, видимо, в руках держала. Теперь за такое ай-ай-ай полагается

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Fallen-117

В Португалии рублями она расплатиться не сможет при любом желании)

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Вадим Д.

Ну бублями и в России всё сложнее становится расплачиваться.

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Fallen-117

Сразу вспомнилось

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Alex

Кто не хотел придушить журналиста у того нет души

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Alex

И мозгов кстати

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Владислав

И бизнеса

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Alexander Lavrov

доболталась о.ца ... бизнес пр.срала, теперь еще и иноагент

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D.

пошел отсюдова.

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Юрий Б.

вот эт.о д.а

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Запопу Кусь

*когда на висишке опять разводят политоту*

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Vishna Savadhu

укусишь меня - выкину политоту...

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Fallen-117

Они дни считают в новостях. Правила "тусовочки" соблюдают.

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Юрий Б.

Да нет никакой политоты, или вы уже празднуете пятницу?

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Фоксик

Сотрудничество с дьяволом от него не избавит

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Дмитрий Самохин

Посоветуйте Татуловой посмотреть последнию версию Мастер и Маргариту.

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Евгения Сафронова

Уже даже не пытаются и без того идиотский закон привязать к репрессиям. Иностранное финансирование? Не, не слышали.

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Михаил Иванович

О, система уже нечала жрать своих самых верных сторонников?

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Vishna Savadhu

пока не жрать и пока не самых, но да, тренда туда пошёл

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Fedor Spirin

Народ уже не удивить, ей надо было понять, что как только начались массовые проверки надо было лечь на дно!

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Алексей Орлов
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debil
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Vishna Savadhu

КАЗИНО РФ ЛУЧШИЕ САЙТЫЫЫ ВЫПЛАТЫ СРАЗУУУ это кмментарий чтобы тупой петух из мадирации ен удалил его, потому что тупой пидор из модирации вацэ не удаляет казино =) вэца пидор

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Vishna Savadhu

мадэр из вэцы - ты тупой пидор

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Vishna Savadhu

КАЗИНОООО НАХУЙ ЕБАТЬ БЫСТРЫЕ ВЫЛПВАТ 183743724 РФФФ

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Vishna Savadhu

ночной выблядок, тебя уже наняли?

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Vishna Savadhu

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Vishna Savadhu

@Патруль тупой выблядок, верни мои каммменты, сын шл.хи

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Алексей Краснов

Деревня. Да же не знаю, кто это

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Vishna Savadhu

мать твою в очкоебал

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36 комментариев
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