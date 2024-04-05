Минюст внёс в реестр иноагентов основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову Статьи редакции
Вместе с ней в перечень, помимо прочих, вошли писатель Михаил Веллер и «Российское социалистическое движение».
- Татулова, по словам Минюста, выступала против «специальной военной операции», «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и вооруженных сил», а также делилась «материалами иностранного агента».
- Татулова основала сеть семейных кафе «Андерсон» в 2009 году. В неё в том числе входят кондитерские фабрики и около 40 заведений Москве, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и других городах. До мая 2022 года она также занимала пост общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, но решила уволиться.
- В ноябре 2022 года Татулова рассказала, что в «Андерсон» начались масштабные проверки, и просила помощи юристов. Forbes тогда писало, что это часть расследования Росфинмониторинга, ЦБ и ФНС, связанного с «ресторанной» схемой ухода от налогов. Проверяли не только заведения предпринимательницы.
- В ноябре 2023 года сеть «Андерсон» выкупил «Вкусвилл». Источники «Ъ» полагали, что Татулова могла выйти из бизнеса из-за «административного давления».
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Я так понимаю, выбор агентов происходит по принципу "камень, ножницы, бумага".
Могут ли камни быть иноагентами?
У них есть псевдорандомайзер: все бегают вокруг пепуина, он хохочет и останавливает конкурс, а потом называет фамилии по памяти, она ж у него вон какая хорошая.
https://www.rbc.ru/sport/05/04/2024/660ff0c49a79472d3f50cf57
Уже есть прецеденты, когда статус давали без финансирования.
Ох нелегко предстоит восстанавливать страну после путина
Главное осталось бы что восстанавливать.....
мать втою в очкое ебал
-Ты иностранное финансирование видишь?
-Нет!
-И я не вижу, а оно есть!
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Это она валюту, видимо, в руках держала. Теперь за такое ай-ай-ай полагается
В Португалии рублями она расплатиться не сможет при любом желании)
Ну бублями и в России всё сложнее становится расплачиваться.
Сразу вспомнилось
Кто не хотел придушить журналиста у того нет души
И мозгов кстати
И бизнеса
доболталась о.ца ... бизнес пр.срала, теперь еще и иноагент
пошел отсюдова.
вот эт.о д.а
*когда на висишке опять разводят политоту*
укусишь меня - выкину политоту...
Они дни считают в новостях. Правила "тусовочки" соблюдают.
Да нет никакой политоты, или вы уже празднуете пятницу?
Сотрудничество с дьяволом от него не избавит
Посоветуйте Татуловой посмотреть последнию версию Мастер и Маргариту.
Уже даже не пытаются и без того идиотский закон привязать к репрессиям. Иностранное финансирование? Не, не слышали.
О, система уже нечала жрать своих самых верных сторонников?
пока не жрать и пока не самых, но да, тренда туда пошёл
Народ уже не удивить, ей надо было понять, что как только начались массовые проверки надо было лечь на дно!
КАЗИНО РФ ЛУЧШИЕ САЙТЫЫЫ ВЫПЛАТЫ СРАЗУУУ это кмментарий чтобы тупой петух из мадирации ен удалил его, потому что тупой пидор из модирации вацэ не удаляет казино =) вэца пидор
мадэр из вэцы - ты тупой пидор
КАЗИНОООО НАХУЙ ЕБАТЬ БЫСТРЫЕ ВЫЛПВАТ 183743724 РФФФ
ночной выблядок, тебя уже наняли?
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Анжела Остроухова
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Как я выросла на WB?
Знаете, это ведь уже давно не так.
8 млн в продажах в месяц было осенью.
Сейчас цифры совсем другие. Столько всего произошло, столько сил, времени и денег было вложено в WB, в бренд, в построение команды, в моё личное развитие, что результатов не могло не быть.
🟡 Время и деньги. Вы видите сами, что мы бесконечно тестируем разных блогеров, закупаем…
@Патруль тупой выблядок, верни мои каммменты, сын шл.хи
Деревня. Да же не знаю, кто это
мать твою в очкоебал