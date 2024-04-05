Meta* попросила суд закрыть дело об «антиконкурентной» покупке Instagram* и WhatsApp* Статьи редакции
Она сослалась на отсутствие весомых аргументов у истца.
- Компания рассказала, что подала «ходатайство о вынесении решения в порядке упрощённого производства», на своём сайте. Речь об иске от Федеральной торговой комиссии (FTC) — она требует отменить сделки по покупке Instagram* и WhatsApp* в 2012-м и 2014 году.
- Регулятор начал антимонопольное расследование против Meta* в 2019 году, а в 2020-м подал на неё в суд, обвинив в скупке перспективных конкурентов. Тот иск суд отклонил, но FTC подала ещё один в 2021 году.
- Meta* ещё тогда просила свернуть дело из-за нехватки «фактического основания», но в апреле 2024 года обратилась в суд вновь с замечанием, что FTC так и не сумела аргументировать свою позицию. Она якобы опирается лишь на «спекулятивные заявления», а в суде нужны доказательства.
- Регулятор говорит, что компания занимает монопольное положение, но на деле она работает в условиях «жёсткой конкуренции» со стороны разных соцсетей: Tiktok, X, YouTube, Snapchat и других. Пользователи её сервисов вольны в любой момент оставить просмотр роликов в Instagram* и уйти в тот же TikTok или на YouTube, сказано в сообщении. Как раз потому, что Meta* не контролирует рынок.
- Компания также отметила, что сделки принесли пользу и пользователям, и бизнесу, ведь она потратила «миллиарды долларов и миллионы часов», чтобы сделать приложения «лучше, стабильнее и безопаснее».
- Аудитория Instagram* до сделки составляла 2% от текущей. В штате было всего 13 человек, а своей инфраструктуры по факту не существовало. Её предоставила Meta* и на ней развернула личные сообщения, трансляции, Stories, торговые функции. А в WhatsApp* добавила сквозное шифрование, аудиозаписи и видеозвонки и сделала сервис бесплатным.
- Сооснователь Instagram* Кевин Систром заявлял, что до сделки с Meta* у сервиса не было «выручки», а соучредитель WhatsApp* Брайан Эктон — что мессенджер не мог позволить себе не взимать плату с пользователей.
- Напоследок компания обратила внимание, что сделки прошли десять лет назад и более. Если регуляторы могут так просто оспорить то, что уже одобрили, значит, ни одну сделку нельзя будет считать «закрытой». Это вызовет вопросы к принципам регулирования в США, а также заставит предпринимателей усомниться в целесообразности таких покупок.
- Если суд встанет на сторону Meta*, дело свернут. Если найдут причины продолжить разбирательство — назначат слушание, пишет The Verge. FTC может подать возражение до 24 мая 2024 года.
*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Потанин: господа, в сторону.
Цукерберг позвонил.
То есть, если сделку отменят, то инсту разбанят?