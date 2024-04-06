Право
Евгения Евсеева

Суд отправил под домашний арест Петра Макаренко — владельца оператора спортивных трансляций TeleSport Статьи редакции

Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, связанном с трансляцией спортивных мероприятий.

  • Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест главу и владельца ООО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко, сообщила пресс-служба московских судов. Под домашним арестом он пробудет 30 суток — до 5 мая 2024 года.
  • Макаренко обвиняется по ч.4 ст.159 УК — особо крупное мошенничество или совершённое в составе группы. По данным суда, оно связано с трансляцией спортивных мероприятий. Источники «РБК Спорт» утверждают, что Макаренко уже задержали.
  • Собеседник издания, знакомый с деталями дела, уточняет, что оно может быть связано с «противоречиями Макаренко со “Сбером”». В пресс-службе банка сообщили РБК, что у «Сбера» «отсутствует какая-либо информация о действиях правоохранительных органов в отношении Макаренко».
Источник: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»
  • TeleSport — крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В частности, ему принадлежат права на Олимпийские игры 2022-го и 2024 года, чемпионат мира по футболу 2026-го, кубков УЕФА и других крупных спортивных событий.
  • У TeleSport есть судебный сбор со «Сберинтертеймент», подразделением «Сбера». В феврале 2024 года оно подало иск к «Телеспорт Груп» с требованием выплатить 102,8 млн рублей. Оно связано с займом, который ответчик, как утверждает «Сбер», не вернул.
  • Осенью 2023 года у «Телеспорт Груп» произошёл конфликт с онлайн-кинотеатром Okko (до мая 2022-го принадлежал «Сберу»). Okko обвинил оператора в якобы незаконной продаже прав на матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа» для их показа на канале «Матч ТВ».
  • В октябре на Макаренко подал в суд глава и владелец Okko Сергей Шишкин. Он требовал с Макаренко убытки в размере 1,79 млрд рублей и исключить его из состава акционеров «Телеспорт Груп» (Макаренко владеет 99% акций, ещё 1% — у «СберИнтертеймента»). В ноябре иск подал онлайн-кинотеатр — в его удовлетворении суд отказал в апреле 2024-го.
Пётр Макаренко. Фото: «Новые известия»

#новости #telesport

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20 комментариев
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 Maxim Fox

"Макаренко владеет 99% акций, ещё 1% — у «СберИнтертеймента»"
Я так понимаю, что добровольно он не согласился обменяться %?

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Gri

Верно подмечено))

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Boby Fisher

Думаю особо ему ничего не светит, просто дали время подумать, отдаст что просят и "дело" с концом, зашьют.

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ZuDwa

Надеюсь руководство столото на очереди

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Boby Fisher

Маловероятно, там проvlastные корни.

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ZuDwa

Ну как говорится, сегодня кент - завтра мент.

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Inspector Gadget

Мне сегодня чел из КБ чуть ли не со слезами на глазах пытался билетики втюхать, им же их потом выкупать если не продадут.

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Карина Опольная

"бизнес" по-российски ... не удивимся если скоро новым владельцем компании станет некий чеченский депутат

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Станислав

Как вам идея всех осуждённых выпустить из тюрьмы, а на их место посадить все правительство и администрации?

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Inspector Gadget

От перестановки мест слагаемых сумма не меняется

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Хозяин

"всё как мы любим"

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Nix Green

Не включил рекламу 1хбет/бк в трансу и понеслось…

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Слегка Придурковатый

О спорт, ты - мир!

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Gri

Ноунейм какой-то

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ибашь

опа, пауки в банке начинают жрать друг-друга быстрее. распечатываю поп корн)

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Виталий Лановой

жаль этого добряка

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Запопу Кусь

Опять политика 🥱😝

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Aza Dzi

да сколько можно

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Виталий Лановой

хватит это терпеть

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Inspector Gadget

Но ведь тут про бизнес

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17 комментариев
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