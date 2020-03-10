В частности, регулятор хочет изучить работу Tor и TON.

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Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) поручил изучить возможности ограничения доступа к сервисам и сайтам, запрещённым в России, следует из материалов на сайте госзакупок.

3 марта 2020 года центр провёл закупку у единственного поставщика — Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН). Стоимость контракта составила 9,19 млн рублей.

Согласно техническому заданию, до 30 июня 2020 года центр обязан изучить принципы работы «передовых информационно-коммуникационных технологий и протоколов»: mesh-сетей, технологий «интернета вещей» (IoT), darknet — и рассказать, как можно эффективно блокировать доступ к сайтам, которые используют эти технологии.

Для этого исполнитель должен проанализировать работу mesh-сетей и определить «возможные способы ухудшения передачи данных» и ограничения трафика. Также Роскомнадзор хочет узнать о работе анонимных сетей, в том числе Invisible Internet Project (I2P), The Onion Router (TOR), Telegram Open Network (TON), Freenet, Zeronet и anoNet.

«Интернет вещей» должен быть проанализирован с точки зрения угрозы компьютерных атак на сайты органов власти, средства и сети связи, помех при ограничении доступа к сайтам.

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артём Козлюк считает, что исследование проводится в рамках реализации закона о «суверенном рунете», пишет Forklog.