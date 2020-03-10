Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
В частности, регулятор хочет изучить работу Tor и TON.
Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) поручил изучить возможности ограничения доступа к сервисам и сайтам, запрещённым в России, следует из материалов на сайте госзакупок.
3 марта 2020 года центр провёл закупку у единственного поставщика — Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН). Стоимость контракта составила 9,19 млн рублей.
Согласно техническому заданию, до 30 июня 2020 года центр обязан изучить принципы работы «передовых информационно-коммуникационных технологий и протоколов»: mesh-сетей, технологий «интернета вещей» (IoT), darknet — и рассказать, как можно эффективно блокировать доступ к сайтам, которые используют эти технологии.
Для этого исполнитель должен проанализировать работу mesh-сетей и определить «возможные способы ухудшения передачи данных» и ограничения трафика. Также Роскомнадзор хочет узнать о работе анонимных сетей, в том числе Invisible Internet Project (I2P), The Onion Router (TOR), Telegram Open Network (TON), Freenet, Zeronet и anoNet.
«Интернет вещей» должен быть проанализирован с точки зрения угрозы компьютерных атак на сайты органов власти, средства и сети связи, помех при ограничении доступа к сайтам.
Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артём Козлюк считает, что исследование проводится в рамках реализации закона о «суверенном рунете», пишет Forklog.
«Центр при Роскомнадзоре хочет изучить специфичные технологии, которые тяжело подвергаются блокировке "в лоб" или взламыванию, так как являются криптографически защищёнными. Чтобы на основе проведенного анализа составить технические задания для реализаций аппаратно-программных комплексов по фильтрации трафика или "глушению сигнала", если в принципе будет такая возможность», — рассказал Козлюк журналу.
У Китайцев это не получилось, но у нас то точно получится)) ой долбоебы.
Анус себе заблокируйте, черти.
Что такое контролировать даркнет?
1) Всмысле "Анус себе заблокируйте, черти."? Экстремизм, расстрелять нахер.
2) У китайцев получилось.
VC ты серьезно? Реклама Пенсионного фонда?
Об этом лишний раз напоминает текущая ситуация в экономике и сфере безопасности. Нужна стабильность. Нам было достаточно революций. Россия свой план по революциям выполнила.
Частично трудно не согласиться, но оно все так специально и упаковывается.
Комментарий удален
Это похоже на борьбу с наркотиками , даже если все же наши смогут , что то сделать , сделают новые каналы , государство уже как то пыталось вшивать шпионов в начальный установочный файл ТОР , ничего толкового не вышло а выделено наверно тоже было Н-ое число Лямов спецам которые придумали метод слежки который мог дошкольник придумать за конфету 😱👎
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