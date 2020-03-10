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Татьяна Боброва
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ФАС признала рекламу «Арбидола» об эффективности против коронавируса нарушением законодательства Материал редакции

В инструкции по применению не было данных о влиянии «Арбидола» на коронавирус.

  • Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала нарушением законодательства рекламу противовирусного препарата «Арбидол».
  • Из рекламы следовало, что «Арбидол» эффективен против коронавируса Covid-2019, но в инструкции по применению препарата никаких доказательств этого на момент выхода рекламы не было, пояснил регулятор. Производитель «Арбидола», компания «Отисифарм», не подавала заявку в Минздрав, чтобы внести изменения в инструкцию.
  • ФАС выдала «Отисифарм» предписание о прекращении нарушения и передала материалы для возбуждения административного дела. Согласно КоАП, за нарушение закона о рекламе компании грозит штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
  • «Отисифарм» запустила рекламу «Арбидола» на радио в конце января 2020 года. В ролике упоминались случаи заражения Covid-2019 и говорилось, что «Арбидол» «активен даже против коронавируса». В феврале ФАС возбудила дело.

#новость #фас #коронавирус

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12 комментариев
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Alexey Ivanov

12

Какие 500 тысяч рублей. Этим ликующим тварям надо штраф минимум в 20% годовой выручки вкорячить, и коллективные иски вдогонку.

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Евгений Дроздов

5

Ок. А против других вирусов он разве эффективен? Это же какая-то мутная фигня со сложной схемой приема и сомнительной эффективностью.

Ответить

alex twit

Евгений
0

Голикова.

Ответить

Евгений Дроздов

alex
1

Помогает от Голиковой?

Ответить

Денис Колокольцев

4

этим говноедам побоку, они в разы больше заколотили на людях которым влом разбираться. по факту эта срань даже от простуды и гриппа не должна помогать

Ответить

Den Zomann

2

Одни умирают, другие на этом наживаются 🤔

Ответить

Антон

0

Интересный штраф. Почему не на 70% полученной прибыли?

Ответить

Станислав Антохи

Антон
3

- бизнес прессуют!
- почему штрафы такие маленькие?
- государство не должно штрафовать!
- Куда смотрит надзор?

Использовать эти фразы по обстоятельствам. 

Ответить

Иван Вялков

0

А он против чего-то пригоден? Мел без сахара продают и говорят, что это лекарство

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Avdotii Pedishnii

0

Да там уже всех посадили каждого третьего через одного, а вы статейку запилить удумали...

Ответить

alex twit

0

Штраф от оборота. Голиковскские твари

Ответить

Alexandr Simonov

0

https://pikabu.ru/story/anaferon_artrofoon_yergoferon_otsillokoktsinum_i_subetta__massspektrometricheskiy_analiz_7263933?fbclid=IwAR1T7EdHOZg-Etgt8O-ENPmSHSC_Nw-GbFICsHkERz6aDmjh0CQMpcp9XtU

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