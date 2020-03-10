В инструкции по применению не было данных о влиянии «Арбидола» на коронавирус.
- Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала нарушением законодательства рекламу противовирусного препарата «Арбидол».
- Из рекламы следовало, что «Арбидол» эффективен против коронавируса Covid-2019, но в инструкции по применению препарата никаких доказательств этого на момент выхода рекламы не было, пояснил регулятор. Производитель «Арбидола», компания «Отисифарм», не подавала заявку в Минздрав, чтобы внести изменения в инструкцию.
- ФАС выдала «Отисифарм» предписание о прекращении нарушения и передала материалы для возбуждения административного дела. Согласно КоАП, за нарушение закона о рекламе компании грозит штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
- «Отисифарм» запустила рекламу «Арбидола» на радио в конце января 2020 года. В ролике упоминались случаи заражения Covid-2019 и говорилось, что «Арбидол» «активен даже против коронавируса». В феврале ФАС возбудила дело.
{
"author_name": "Татьяна Боброва",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0444\u0430\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"],
"comments": 12,
"likes": 6,
"favorites": 5,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "legal",
"id": 111544,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 10 Mar 2020 18:20:48 +0300",
"is_special": false }
Alexey Ivanov
Какие 500 тысяч рублей. Этим ликующим тварям надо штраф минимум в 20% годовой выручки вкорячить, и коллективные иски вдогонку.
Евгений Дроздов
Ок. А против других вирусов он разве эффективен? Это же какая-то мутная фигня со сложной схемой приема и сомнительной эффективностью.
alex twitЕвгений
Голикова.
Евгений Дроздовalex
Помогает от Голиковой?
Денис Колокольцев
этим говноедам побоку, они в разы больше заколотили на людях которым влом разбираться. по факту эта срань даже от простуды и гриппа не должна помогать
Den Zomann
Одни умирают, другие на этом наживаются 🤔
Антон
Интересный штраф. Почему не на 70% полученной прибыли?
Станислав АнтохиАнтон
- бизнес прессуют!
- почему штрафы такие маленькие?
- государство не должно штрафовать!
- Куда смотрит надзор?
Использовать эти фразы по обстоятельствам.
Иван Вялков
А он против чего-то пригоден? Мел без сахара продают и говорят, что это лекарство
Avdotii Pedishnii
Да там уже всех посадили каждого третьего через одного, а вы статейку запилить удумали...
alex twit
Штраф от оборота. Голиковскские твари
Alexandr Simonov
https://pikabu.ru/story/anaferon_artrofoon_yergoferon_otsillokoktsinum_i_subetta__massspektrometricheskiy_analiz_7263933?fbclid=IwAR1T7EdHOZg-Etgt8O-ENPmSHSC_Nw-GbFICsHkERz6aDmjh0CQMpcp9XtU