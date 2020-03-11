ФБР задержало в США предполагаемого руководителя российского маркетплейса по продаже персональных данных Кирилла Фирсова
Материал редакции
Фирсов «не только управлял платформой, но и рекламировал её на форумах для хакеров», говорят в ФБР.
Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в США россиянина Кирилла Фирсова, предполагаемого руководителя маркетплейса Deer.io для перепродажи взломанных учётных записей. Об этом сообщает ZDNet со ссылкой на ордер на арест.
Согласно обвинительному заключению, Фирсов руководил платформой Deer.io с момента её запуска в октябре 2013 года. Он «не только управлял платформой, но и рекламировал ее на форумах для хакеров», говорят в ФБР. Ведомство приобрело тысячу аккаунтов, чтобы убедиться в подлинности информации.
Deer.io позволяет создать собственный интернет-магазин и разместить его на своём сайте за 800 рублей в месяц. Согласно правилам, на Deer.io запрещено продавать взломанные интернет-кошельки и аккаунты к ним, взломанные сервера, брут и взломанные аккаунты, программы, устройства, скрипты для любого вида взлома и так далее. Оборот маркетплейса, по собственным данным, превысил 1,5 млрд рублей.
Платформа популярна среди продавцов и покупателей различной информации, включая данные аккаунтов, рассказал «Коммерсанту» антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. В России привлечь к ответственности владельца подобного маркетплейса очень трудно, объяснил юрист Enforce Law Company Владимир Черненко. По его словам, сами сайты быстро блокируют.
Алексис Второй
Заниматься такими делами и затем ехать в США. Ну не олень ли?
Александр АлмазовАлексис
Соответствует названию сайта
Кирилл ВечкасовАлексис
Думаю он даже и не подозревал, что под него копают в США...
Anton TenКирилл
Как можно вообще занимаясь подобным бизнесом с таким оборотом не подозревать о чём-то? Ты или должен быть под кем-то, кто тебя крышует и оберегает или быть постоянно на стреме.
Иначе правда название сайта на 100% оправданно. А еще эта история с его визой..
Алексей ПопковAnton
Судя по Instagram он уже не раз бывал в штатах
Эмиль ГусейновКирилл
Как можно не подозревать, когда отклоненную визу чуть ли не лично в руки выдают и самолет его ждет, чтоб не опоздал и обязательно улетел в США
Юрий МалковЭмиль
У чувака светлая полоса канала, он, наверное, убеждён был, что ухватил удачу за хвост и только покрепче этот хвост наматывал на руку.
Кирилл ВечкасовЮрий
И успевал только путешествовать, собирать лайкуши и подписчиков, да еще как тревел блогер пиарился :)
Андрей СурянскийАлексис
Думаю в России бы тоже, этому пришёл конец рано или поздно. Нужно было страну по увереннее выбирать.
Эмиль ГусейновАндрей
Нет. В России всё норм с этим.
Leonardo DaVinciАлексис
вангую, что он пестел ещё много: "вот туда пайеду, там всё зайепись, нитошо в этай стране, там свобода то да сё, всё правильно, демократия"
Rus Zay
Вот человек, даже не рассматривал такую возможность, что он разработке и полетел в Штаты. При чём как полетел, ему в визе отказали, потом резко изменили своё решение, полностью способствовали, чтобы он попал на свой рейс, и ему даже в голову не пришло, что тут что то не так. Одним словом "Олень"(Deer).
Andrey FedorovRus
А где пишут про отказ?
kegutigocAndrey
https://vk.com/wall-162479647_141711
Никита Хисматовkegutigoc
Женщина из посольства: «За вами уже выехали»
Bilguun BillyНикита
В данной ситуации более подходящей была бы фраза "In Soviet (тут уж кому как нравиться) Russia, you get arrested by you!
Никита Хисматовkegutigoc
Вот до чего лишние 500 рублей доводят.
Rus Zaykegutigoc
Искал этот пост)
Федя Родионkegutigoc
ВезиМеняМразь, меня в американской тюрьме люди ждут🤣
Никита ХисматовAndrey
В комментах)
Алла Романова
Родион Галанев
Надеюсь, ноутбук он не забыл с собой взять
Nick Sidorov
Ну присядет и присядет
Влад Борщ
Попахивает бредом.
1) Таких сервисов много. Сервис аренды магазинов.
2) Сервис не участвует в финансовой передаче денег. Оплата за "товар" идет на личные кошельки продавца.
kegutigocВлад
Он брал деньги за размещение магазина с левым товаром у себя (и в обращении ФБР всё время повторяется, что всё это делал сознательно). На закупке взяли 3,5к записей с персональными данными (PII accounts) и 1к игровых аккаунтов, 250 из которых точно были взломаны (ФБР обращались в компанию-издатель).
Юрий МалковВлад
Попахивает отхожим местом в камере на много лет. Очевидно, человек и сам считал себя "просто бизнесменом", он же "ничего плохого не делал". Но даже в богохранимой Америке незнание законов не спасает от тюрьмы. А напротив, способствует.
Александр Эрик
Партнерская запись?
Maximka Qzin
Немножко рекламы на дорожку
Nizhat Makmudov
Янки его там быстро завербуют под свои нужды. Здесь не смогли с ним ничего сделать, зато штаты найдут как использовать его талант в своих целях.
Де Нис
Уникальный кейс😂