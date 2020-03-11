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Лиана Липанова
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ФБР задержало в США предполагаемого руководителя российского маркетплейса по продаже персональных данных Кирилла Фирсова Материал редакции

Фирсов «не только управлял платформой, но и рекламировал её на форумах для хакеров», говорят в ФБР.

  • Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в США россиянина Кирилла Фирсова, предполагаемого руководителя маркетплейса Deer.io для перепродажи взломанных учётных записей. Об этом сообщает ZDNet со ссылкой на ордер на арест.
  • Согласно обвинительному заключению, Фирсов руководил платформой Deer.io с момента её запуска в октябре 2013 года. Он «не только управлял платформой, но и рекламировал ее на форумах для хакеров», говорят в ФБР. Ведомство приобрело тысячу аккаунтов, чтобы убедиться в подлинности информации.
  • Deer.io позволяет создать собственный интернет-магазин и разместить его на своём сайте за 800 рублей в месяц. Согласно правилам, на Deer.io запрещено продавать взломанные интернет-кошельки и аккаунты к ним, взломанные сервера, брут и взломанные аккаунты, программы, устройства, скрипты для любого вида взлома и так далее. Оборот маркетплейса, по собственным данным, превысил 1,5 млрд рублей.
  • Платформа популярна среди продавцов и покупателей различной информации, включая данные аккаунтов, рассказал «Коммерсанту» антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. В России привлечь к ответственности владельца подобного маркетплейса очень трудно, объяснил юрист Enforce Law Company Владимир Черненко. По его словам, сами сайты быстро блокируют.
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30 комментариев
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Алексис Второй

25

Заниматься такими делами и затем ехать в США. Ну не олень ли?

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Александр Алмазов

Алексис
28

Соответствует названию сайта

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Кирилл Вечкасов

Алексис
0

Думаю он даже и не подозревал, что под него копают в США...

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Anton Ten

Кирилл
4

Как можно вообще занимаясь подобным бизнесом с таким оборотом не подозревать о чём-то? Ты или должен быть под кем-то, кто тебя крышует и оберегает или быть постоянно на стреме.
Иначе правда название сайта на 100% оправданно. А еще эта история с его визой..

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Алексей Попков

Anton
0

Судя по Instagram он уже не раз бывал в штатах

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Эмиль Гусейнов

Кирилл
2

Как можно не подозревать, когда отклоненную визу чуть ли не лично в руки выдают и самолет его ждет, чтоб не опоздал и обязательно улетел в США

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Юрий Малков

Эмиль
0

У чувака светлая полоса канала, он, наверное, убеждён был, что ухватил удачу за хвост и только покрепче этот хвост наматывал на руку.

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Кирилл Вечкасов

Юрий
0

И успевал только путешествовать, собирать лайкуши и подписчиков, да еще как тревел блогер пиарился :)

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Андрей Сурянский

Алексис
0

Думаю в России бы тоже, этому пришёл конец рано или поздно. Нужно было страну по увереннее выбирать.

Ответить

Эмиль Гусейнов

Андрей
0

Нет. В России всё норм с этим. 

Ответить

Leonardo DaVinci

Алексис
–7

вангую, что он пестел ещё много: "вот туда пайеду, там всё зайепись, нитошо в этай стране, там свобода то да сё, всё правильно, демократия"

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Rus Zay

5

Вот человек, даже не рассматривал такую возможность, что он разработке и полетел в Штаты. При чём как полетел, ему в визе отказали, потом резко изменили своё решение, полностью способствовали, чтобы он попал на свой рейс, и ему даже в голову не пришло, что тут что то не так. Одним словом "Олень"(Deer).

Ответить

Andrey Fedorov

Rus
1

А где пишут про отказ?

Ответить

kegutigoc

Andrey
13

https://vk.com/wall-162479647_141711

Ответить

Никита Хисматов

kegutigoc
5

Женщина из посольства: «За вами уже выехали»

Ответить

Bilguun Billy

Никита
2

В данной ситуации более подходящей была бы фраза "In Soviet (тут уж кому как нравиться) Russia, you get arrested by you! 

Ответить

Никита Хисматов

kegutigoc
0

Вот до чего лишние 500 рублей доводят.

Ответить

Rus Zay

kegutigoc
0

Искал этот пост)

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Федя Родион

kegutigoc
0

ВезиМеняМразь, меня в американской тюрьме люди ждут🤣

Ответить

Никита Хисматов

Andrey
0

В комментах)

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Алла Романова

2
Ответить

Родион Галанев

1

Надеюсь, ноутбук он не забыл с собой взять

Ответить

Nick Sidorov

1

Ну присядет и присядет

Ответить

Влад Борщ

0

Попахивает бредом.

1) Таких сервисов много. Сервис аренды магазинов.
2) Сервис не участвует в финансовой передаче денег. Оплата за "товар" идет на личные кошельки продавца.

Ответить

kegutigoc

Влад
1

Он брал деньги за размещение магазина с левым товаром у себя (и в обращении ФБР всё время повторяется, что всё это делал сознательно). На закупке взяли 3,5к записей с персональными данными (PII accounts) и 1к игровых аккаунтов, 250 из которых точно были взломаны (ФБР обращались в компанию-издатель).

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Юрий Малков

Влад
0

Попахивает отхожим местом в камере на много лет. Очевидно, человек и сам считал себя "просто бизнесменом", он же "ничего плохого не делал". Но даже в богохранимой Америке незнание законов не спасает от тюрьмы. А напротив, способствует.

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Александр Эрик

0

Партнерская запись?

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Maximka Qzin

0

Немножко рекламы на дорожку

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Nizhat Makmudov

0

Янки его там быстро завербуют под свои нужды. Здесь не смогли с ним ничего сделать, зато штаты найдут как использовать его талант в своих целях.

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Де Нис

0

Уникальный кейс😂

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